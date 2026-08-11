Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Municipio despobladoVicente VallésFiesta del pulpoEmilio AragónCapilla sixtinaSorollaIsla pequeña EspañaCiudad renacentistaHallazgo egipcio
instagram

¿Merece la pena Holafly? Ventajas, opiniones y cómo funciona su eSIM

La eSIM es la mejor alternativa para tener conexión a internet en el extranjero, y con el cupón descuento Holafly 'VIAJARDIEZ' la puedes conseguir más barata.

¿Merece la pena Holafly? Ventajas, opiniones y cómo funciona su eSIM

¿Merece la pena Holafly? Ventajas, opiniones y cómo funciona su eSIM / Cortesía

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

La eSIM es la opción que más ha crecido en el último año para tener conexión a internet en el extranjero. Un 30% de las personas que viajarán este verano tiene previsto utilizar una, frente al 19% que la usó el año pasado, según datos del estudio Holafly 2026 Summer Travel & eSIM Report, lo que anticipa un crecimiento más rápido de lo previsto. Además, hay otro dato que confirma la tendencia: un 38,7% de los viajeros prefiere contratar una eSIM para viajar a otro país, frente al 32,6% que sigue quedándose con el roaming tradicional.

Por primera vez, las eSIM están por encima de las opciones clásicas para tener conexión a internet fuera de España, pues son muy fáciles de instalar, la velocidad de la red es buena y son mucho más económicas que cualquier otra alternativa. Si has venido buscando internet para viajar con descuento, estás de suerte: con el código descuento Holafly 'VIAJARDIEZ' puedes ahorrarte un 5% en tu eSIM de Holafly o un 10% de descuento en los planes mensuales de Holafly, uno de los principales proveedores de eSIM para tener internet en más de 200 destinos de todo el mundo.

¿Qué es una eSIM para viajar?

¿Qué es una eSIM para viajar?

¿Qué es una eSIM para viajar? / Cortesía

Por primera vez, las eSIM están por encima de las opciones clásicas para tener conexión a internet fuera de España, pues son muy fáciles de instalar, la velocidad de la red es buena y son mucho más económicas que cualquier otra alternativa. Si has venido buscando internet para viajar con descuento, estás de suerte: con el código descuento Holafly VIAJARDIEZ puedes ahorrarte un 5% en tu eSIM de Holafly o un 10% de descuento en los planes mensuales de Holafly, uno de los principales proveedores de eSIM para tener internet en más de 200 destinos de todo el mundo.

¿Por qué Holafly es una de las principales eSIM para viajar en 2026?

¿Por qué Holafly es una de las principales eSIM para viajar en 2026?

¿Por qué Holafly es una de las principales eSIM para viajar en 2026? / Cortesía

¿Holafly tiene descuentos? Sí, pero no es la única razón para comprar una de sus eSIM para viajar este año. Holafly es uno de los proveedores de eSIM más consolidados a nivel internacional, con cobertura en más de 200 destinos de todo el mundo, además de planes individuales, regionales e incluso opciones para quienes viajan mucho durante todo el año. Estas son algunas de sus ventajas:

  • Datos móviles ilimitados en más de 200 destinos de todo el mundo.
  • Puedes compartir conexión mediante un punto hotspot.
  • Mantienes en todo momento tu número de WhatsApp.
  • Servicio de atención al cliente en español las 24 horas.

Además, Holafly ofrece a sus clientes el beneficio Always On. Proporcionando 1 GB mensual de datos de respaldo para utilizar cuando más lo necesiten: si se retrasa tu vuelo de vuelta a casa, tienes que hacer una escala larga en otra ciudad, cambian tus planes en el último momento, surge un imprevisto y necesitas enviar un mensaje urgente… Esta nueva función se activa automáticamente cada mes, sin que tengas que hacer nada.

Reseñas y comparativa de Holafly vs. otras eSIM para viajar

Reseñas y comparativa de Holafly vs. otras eSIM para viajar

Reseñas y comparativa de Holafly vs. otras eSIM para viajar / Cortesía

Holafly tiene una valoración de 4,7 estrellas sobre 5 en Trustpilot, basada en más de 100.000 opiniones de usuarios que han viajado a cualquier país del mundo con una eSIM. Por ejemplo, Laura reconoce en su reseña que "Holafly me conectó muy bien en mi viaje de tres semanas por las Islas Británicas e Irlanda sin problema". Mientras que Amanda señala que "la conexión fue muy buena en todos los países de Europa que visité".

"Nunca había hecho uso de una eSIM y, al llegar a Japón, pude usar mi teléfono sin ningún problema", apunta Lorenzo. Además, los usuarios de Holafly también reconocen la buena atención al cliente durante 24 horas y "la buena predisposición en responder todas las preguntas y dudas".

La principal ventaja de Holafly frente a otros operadores de eSIM son los datos ilimitados en más de 200 destinos, mientras que otras compañías tienen paquetes de GB que tienes que recargar si se terminan y te obligan a estar más pendiente durante el viaje. Además, muchos clientes también valoran la atención al cliente 24 horas en español, sobre todo para resolver dudas o cualquier contratiempo si nunca han utilizado una eSIM.

Proveedor Datos Cobertura Atención al cliente Ideal para... Precio al día
Holafly Datos ilimitados en más de 200 destinos Más de 200 destinos 24/7 en español Viajar por todo el mundo sin preocuparte por el consumo Desde 3,79€
Airalo Paquetes de datos limitados Más de 200 destinos Principalmente en inglés Viajeros que consumen pocos datos y quieren controlar el consumo Desde 4€
Saily Planes limitados e ilimitados según modalidad Más de 200 destinos Soporte online Usuarios que buscan también funciones de seguridad y VPN Desde 3,49€
GigSky Planes limitados y regionales Más de 200 destinos Soporte online Viajeros habituales y viajes internacionales Desde 3,99€

Cupón descuento HolaFly: ahórrate un 5 % con el código 'VIAJARDIEZ'

Cupón descuento HolaFly: ahórrate un 5 % con el código 'VIAJARDIEZ'

Cupón descuento HolaFly: ahórrate un 5 % con el código 'VIAJARDIEZ' / Freepik

Las Holafly ofertas son otra de las ventajas que se suman a la lista anterior, porque puedes comprar tu eSIM con un 5% de descuento o conseguir un 10% en tus planes mensuales con el cupón Holafly para viajar VIAJARDIEZ. Comprar una eSIM es mucho más económico que el roaming internacional e infinitamente más cómodo que buscar Wi-Fi o comprar una tarjeta SIM local, así que este descuento en tu eSIM internacional te vendrá de maravilla para ahorrar en el presupuesto de tu viaje.

Holafly tiene conexión a internet en más de 200 destinos de todo el mundo, como Estados Unidos, Japón, Marruecos, Reino Unido, México, Tailandia, Andorra o Suiza, entre muchos más países de moda para viajar este 2026. Además, en todo momento podrás elegir el plan que mejor te convenga si quieres internet para viajar con descuento, adaptarlo a la duración y al tipo de viaje.

¿Y cómo conseguir un descuento en Holafly? Sigue estos pasos:

  1. Selecciona tu plan para viajar en la web de Holafly.
  2. Añade la eSIM al carrito y comprueba que todos los datos sean correctos.
  3. Antes de hacer el pago, introduce el cupón descuento Holafly VIAJARDIEZ en el apartado reservado para el código promocional.
  4. Comprueba que se ha aplicado el descuento Holafly y haz el pago.
  5. Déjala instalada antes de viajar y tendrás tu eSIM con descuento en cuanto aterrices en tu destino de vacaciones.

Preguntas frecuentes sobre el cupón descuento Holafly

¿Todavía te surge alguna duda? Recopilamos las preguntas frecuentes sobre dónde encontrar un cupón Holafly y cómo viajar al extranjero más barato sin renunciar en ningún momento a una conexión a internet de alta velocidad.

¿Cuál es el cupón descuento Holafly en una eSIM?

La oferta de Holafly es del 5% para tu eSIM o 10% para los planes Holafly con el código promocional VIAJARDIEZ, que debes aplicar en el carrito justo antes de hacer el pago.

¿Dónde comprar una eSIM Holafly con descuento?

La manera más sencilla es acceder a la página web de Holafly o a su app, seleccionar el destino y aplicar el cupón descuento Holafly VIAJARDIEZ. Este código solo te va a funcionar en la web oficial.

¿Merece la pena comprar una eSIM en Holafly?

Si vas a viajar al extranjero, quieres conexión a internet nada más aterrizar a un precio cerrado, sin sorpresas por el roaming, y tampoco quieres depender de una red Wi-Fi pública ni de una tarjeta SIM, sí que merece la pena. Además, son uno de los principales proveedores de eSIM del mundo, con conexión en más de 200 destinos y datos ilimitados en la mayoría de ellos.

¿En qué se diferencia Holafly de otras eSIM para viajar?

La principal diferencia y ventaja de Holafly son sus paquetes de datos ilimitados en la mayoría de destinos, además de cobertura en más de 200 destinos y planes regionales si vas a recorrer varios destinos en el mismo viaje. También la atención al cliente 24 horas en español y la fácil instalación con código QR o desde la app.

¿Cómo elegir la mejor eSIM para viajar?

Antes de comprar una eSIM, valora la cobertura en destino, que incluya datos ilimitados (en cuanto uses Google Maps y redes sociales, lo agradecerás), sea fácil de instalar y tenga un buen servicio de atención al cliente para resolver dudas antes o durante el viaje.

Noticias relacionadas y más

La mayoría de los clientes de Holafly reconocen que es muy fácil instalar la eSIM (aunque no seas muy amigo de la tecnología) y que la conexión a internet es buena incluso en zonas menos turísticas o lugares remotos. Y con el cupón Holafly para viajar VIAJARDIEZ puedes disfrutar de todas esas ventajas por un 10% menos. ¡Con razón es la alternativa favorita de tantos viajeros!

TEMAS

  1. Tere, única habitante de su pueblo desde hace 35 años: 'Mucha gente me dice que si estoy loca por estar viviendo aquí
  2. Ana Boyer (37 años) lleva diez años viviendo en una isla artificial donde los pisos cuestan un millón de euros: 'Nos conquistaron sus vistas al mar
  3. El castillo español que los expertos consideran la joya del gótico-mudéjar: es Monumento Histórico Nacional, Bien de Interés Cultural y tiene historia con Napoleón
  4. Paco es alcalde, policía y personal de mantenimiento de una aldea donde vive completamente solo: 'He elegido quedarme aquí porque amo la naturaleza
  5. Todos van a Frigiliana, pero pocos conocen el pueblo blanco donde el agua corre por las calles: es Bien de Interés Cultural y tiene arquitectura bereber
  6. Tomàs (64 años) es el único habitante de un pueblo abandonado de Lleida: 'Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo
  7. Entramos en el pueblo de la almeja más cotizada de España: un barrio marinero fundado en el siglo XVI y situado frente al Parque Nacional de las Islas Atlánticas
  8. El pueblo más pequeño de La Rioja tiene solo 7 habitantes, pero será el mejor lugar de la provincia para ver el eclipse total: un valle rodeado de montañas, cielos oscuros y carreteras casi vacías

¿Merece la pena Holafly? Ventajas, opiniones y cómo funciona su eSIM

¿Merece la pena Holafly? Ventajas, opiniones y cómo funciona su eSIM

Las mejores eSIM para viajar fuera de España en 2026: todo lo que debes saber antes de elegir

Las mejores eSIM para viajar fuera de España en 2026: todo lo que debes saber antes de elegir

Viajar por Europa solo con la tarjeta sanitaria europea puede costarte 60.000 euros (y este es el porqué)

Viajar por Europa solo con la tarjeta sanitaria europea puede costarte 60.000 euros (y este es el porqué)

De Lyon a Bolonia: así puedes reservar hoteles con hasta un 25% de descuento este 2026

De Lyon a Bolonia: así puedes reservar hoteles con hasta un 25% de descuento este 2026

El curioso pueblo construido en la cima de una cantera de basalto activa: las casas de su casco antiguo están construidas con material volcánico

El curioso pueblo construido en la cima de una cantera de basalto activa: las casas de su casco antiguo están construidas con material volcánico