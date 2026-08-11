¿Merece la pena Holafly? Ventajas, opiniones y cómo funciona su eSIM

La eSIM es la opción que más ha crecido en el último año para tener conexión a internet en el extranjero. Un 30% de las personas que viajarán este verano tiene previsto utilizar una, frente al 19% que la usó el año pasado, según datos del estudio Holafly 2026 Summer Travel & eSIM Report, lo que anticipa un crecimiento más rápido de lo previsto. Además, hay otro dato que confirma la tendencia: un 38,7% de los viajeros prefiere contratar una eSIM para viajar a otro país, frente al 32,6% que sigue quedándose con el roaming tradicional.

Por primera vez, las eSIM están por encima de las opciones clásicas para tener conexión a internet fuera de España, pues son muy fáciles de instalar, la velocidad de la red es buena y son mucho más económicas que cualquier otra alternativa. Si has venido buscando internet para viajar con descuento, estás de suerte: con el código descuento Holafly 'VIAJARDIEZ' puedes ahorrarte un 5% en tu eSIM de Holafly o un 10% de descuento en los planes mensuales de Holafly, uno de los principales proveedores de eSIM para tener internet en más de 200 destinos de todo el mundo.

¿Qué es una eSIM para viajar?

¿Qué es una eSIM para viajar? / Cortesía

Por primera vez, las eSIM están por encima de las opciones clásicas para tener conexión a internet fuera de España, pues son muy fáciles de instalar, la velocidad de la red es buena y son mucho más económicas que cualquier otra alternativa. Si has venido buscando internet para viajar con descuento, estás de suerte: con el código descuento Holafly VIAJARDIEZ puedes ahorrarte un 5% en tu eSIM de Holafly o un 10% de descuento en los planes mensuales de Holafly, uno de los principales proveedores de eSIM para tener internet en más de 200 destinos de todo el mundo.

¿Por qué Holafly es una de las principales eSIM para viajar en 2026?

¿Por qué Holafly es una de las principales eSIM para viajar en 2026? / Cortesía

¿Holafly tiene descuentos? Sí, pero no es la única razón para comprar una de sus eSIM para viajar este año. Holafly es uno de los proveedores de eSIM más consolidados a nivel internacional, con cobertura en más de 200 destinos de todo el mundo, además de planes individuales, regionales e incluso opciones para quienes viajan mucho durante todo el año. Estas son algunas de sus ventajas:

Datos móviles ilimitados en más de 200 destinos de todo el mundo.

Puedes compartir conexión mediante un punto hotspot.

Mantienes en todo momento tu número de WhatsApp.

Servicio de atención al cliente en español las 24 horas.

Además, Holafly ofrece a sus clientes el beneficio Always On. Proporcionando 1 GB mensual de datos de respaldo para utilizar cuando más lo necesiten: si se retrasa tu vuelo de vuelta a casa, tienes que hacer una escala larga en otra ciudad, cambian tus planes en el último momento, surge un imprevisto y necesitas enviar un mensaje urgente… Esta nueva función se activa automáticamente cada mes, sin que tengas que hacer nada.

Reseñas y comparativa de Holafly vs. otras eSIM para viajar

Reseñas y comparativa de Holafly vs. otras eSIM para viajar / Cortesía

Holafly tiene una valoración de 4,7 estrellas sobre 5 en Trustpilot, basada en más de 100.000 opiniones de usuarios que han viajado a cualquier país del mundo con una eSIM. Por ejemplo, Laura reconoce en su reseña que "Holafly me conectó muy bien en mi viaje de tres semanas por las Islas Británicas e Irlanda sin problema". Mientras que Amanda señala que "la conexión fue muy buena en todos los países de Europa que visité".

"Nunca había hecho uso de una eSIM y, al llegar a Japón, pude usar mi teléfono sin ningún problema", apunta Lorenzo. Además, los usuarios de Holafly también reconocen la buena atención al cliente durante 24 horas y "la buena predisposición en responder todas las preguntas y dudas".

La principal ventaja de Holafly frente a otros operadores de eSIM son los datos ilimitados en más de 200 destinos, mientras que otras compañías tienen paquetes de GB que tienes que recargar si se terminan y te obligan a estar más pendiente durante el viaje. Además, muchos clientes también valoran la atención al cliente 24 horas en español, sobre todo para resolver dudas o cualquier contratiempo si nunca han utilizado una eSIM.