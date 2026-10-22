El balneario modernista que parece un palacio y lleva curando desde el siglo XIX: aguas a 60 grados contra el estrés, jardines termales y arquitectura de la época de Gaudí
Todo el mundo debería vivir la experiencia de ir a un balneario al menos una vez en la vida, para sentirse como los burgueses del siglo XIX.
Un destino histórico, de relajación y con arquitectura modernista solo puede encontrarse en Barcelona. En la comarca del Vallès Oriental, a unos 35 kilómetros de la Ciudad Condal, se abre paso un lugar que combina sus aguas mineromedicinales con un pasado ligado al veraneo de la burguesía catalana. En el siglo XIX llegó a contar con seis establecimientos, pero hoy solo quedan dos: el Balneario Blancafort y el Hotel Termes La Garriga.
El agua y el urbanismo han marcado la historia de La Garriga, un establecimiento que mantiene viva la tradición balnearia local. Aunque el auge lo alcanzó hace un par de siglos, realmente se conocen las propiedades terapéuticas de las aguas desde la época romana. En el siglo XVIII ya surgieron casas de baños y establecimientos termales, pero el balneario que hoy conocemos lo fundó Joan Blancafort Llavina en 1840, conocido en el pueblo como L'Establiment.
El balneario hace dos siglos
En 1853 las aguas se declararon de utilidad pública, con instalaciones muy sencillas en sus orígenes. Años más tarde, el hijo y el nieto de Blancafort lo renovaron y perfeccionaron. El resultado fue un edificio de cuatro plantas con elementos modernistas y organizado en torno a un jardín al descubierto. Tenía cabinas de bañeras de mármol, una amplia galería de baños, cafetería, salón de fiestas, solárium, habitaciones, sala de estar...
En los jardines había incluso una capilla, una zona de paseo, una pista deportiva y una pérgola donde se refugiaban los músicos para amenizar las tardes. Era uno de los hoteles más relevantes de la zona, ofreciendo pensión completa a quienes allí se alojaban. En el restaurante estaba la mesa francesa, para la gente de más categoría, y la mesa española, que ocupaba todo el comedor y cuyo centro se reservaba para los clientes más habituales.
Tras la Guerra Civil, en 1943, reabrió sus puertas con el nombre de Termas Victoria y, posteriormente, recuperó su denominación original. En la actualidad es un hotel de cuatro estrellas y un centro de bienestar donde descansar y probar desde las terapias más tradicionales hasta las más innovadoras. Su principal atractivo sigue siendo el mismo: un destino idóneo para disfrutar de una escapada relajante cerca de Barcelona.
Una escapada modernista sin Gaudí
Las aguas de La Garriga son mineromedicinales y alcanzan temperaturas superiores a los 60 grados en el manantial. El circuito termal del hotel incluye piscina interior de agua termal, piscina exterior rodeada de los jardines, baño turco o hammam, sauna finlandesa, ducha circular, pediluvio de piedras, masajes y tratamientos corporales. Además, el hotel cuenta con restaurante, habitaciones y diferentes paquetes de escapada.
Aunque lo más atractivo sigue siendo, sin duda, el aspecto modernista que tiene La Garriga, que bien podría haber sido un proyecto del mismísimo Antoni Gaudí. El conjunto más emblemático de la zona, sin embargo, es la Illa Raspall, Bien Cultural de Interés Nacional. Pasear por el entorno del Passeig es la mejor manera de empaparse de aquellos veranos que pasaba la burguesía entre jardines, aguas termales y hoteles de ensueño.
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