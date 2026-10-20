El paseo marítimo más bonito de España es el favorito de los mayores de 65: perfecto para recorrer a pie, tiene 20 grados en invierno y un paisaje Reserva de la Biosfera

El paseo marítimo de A Coruña suma aproximadamente entre 13 y 15 kilómetros continuos de paisaje, historia y un azul infinito que roza lo inverosímil. Se extiende desde el Castillo de San Antón hasta la zona del Portiño, rodeando prácticamente toda la fachada costera de la ciudad, y está considerado como el más largo de la Europa continental.

Pero sería incorrecto decir que es el más largo de Europa, y cuenta además con un detalle que, si bien no es imprescindible, sí influye bastante en la idea de hacerle o no una visita: el tiempo. Perdón a los gallegos, pero no es lo mismo disfrutarlo en verano que bajo una racha de lluvia impredecible. Por eso el paseo marítimo de Lanzarote ocupa irremediablemente el primer puesto.

Vista costera de Lanzarote con arquitectura blanca y palmeras / Istock

En enero, el mes más frío del año, la temperatura máxima media es de 20,7 grados, y en diciembre sube a 21,8. Son los valores normales que registra la AEMET, con 203 horas de sol en enero y apenas tres días de lluvia al mes en pleno invierno. El trazado completo del paseo suma 26 kilómetros y el paisaje combina su destacado origen volcánico con la belleza del Atlántico.

La Unesco declaró la isla Reserva de la Biosfera con todos sus núcleos de población y, ya sea a pie, en bicicleta, del tirón o a base de tramos, es sin duda un espectáculo que no te puedes perder.

Sara Fernández García

Un camino entre cuatro municipios

El recorrido va de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías, a Costa Teguise, en el de Teguise, y por el camino atraviesa Playa Honda, en San Bartolomé, y Arrecife, la capital. Nació como suma de tramos que ya existían en cada municipio, conectados después en un trazado continuo junto al mar.

Montañas de Lanzarote, España / Istock / Photographer: IndustryAndTrave

El Cabildo de Lanzarote fue el impulsor del proyecto. En 2016, la Cámara de Comercio de la isla daba cuenta de que faltaban por terminar dos tramos pequeños, uno entre el Instituto Marítimo Pesquero y Puerto de Naos y otro en la zona de Punta de los Vientos. En marzo de 2021 el Cabildo empezó la tercera fase, que unía el paseo de Puerto de Naos con la zona del hotel Salinas, en Costa Teguise, junto a la circunvalación de Las Caletas, con acera, carril bici y alumbrado. La mayor parte es llana, con zonas de playa y otras de roca volcánica junto al agua.

Vista de los barcos en el puerto de Puerto del Carmen - Foto de stock / Istock / Sean Kelly

Puerto del Carmen y sus playas

El extremo sur arranca en la Avenida de las Playas, un paseo con palmeras de unos cuatro kilómetros que concentra terrazas, tiendas y restaurantes. Hasta hace unas décadas, Puerto del Carmen era un pueblo de pescadores, y junto a la Plaza del Varadero conserva su puerto, con restaurantes de pescado alrededor.

Junto a la pista del aeropuerto Un dato curioso es que el paseo pasa literalmente a su lado. En la playa de Guacimeta, el camino corre pegado a la valla del aeropuerto, y quien camina ve de cerca los aviones que despegan y aterrizan.

A lo largo de la avenida se suceden las playas. La Playa Grande tiene casi kilómetro y medio de arena dorada en pleno centro. La de Los Pocillos supera el kilómetro y debe su nombre a las pequeñas pozas que deja el mar en la arena. Playa Chica es una cala en forma de herradura de unos 60 metros, protegida del viento y con el agua en calma.

Arrecife, atrapado entre dos castillos

En la capital, el paseo bordea la playa del Reducto, abrigada por la Punta del Camello y el islote de la Fermina, una de las vistas más reconocibles de la ciudad. Frente al casco antiguo, sobre un islote, se levanta el castillo de San Gabriel, construido en el siglo XVI para defender el puerto de los ataques piratas y que hoy alberga el Museo de Historia de Arrecife. Se llega a él por el Puente de las Bolas, y ambos están declarados Monumento Nacional.

Vista aérea de El Golfo, Lanzarote, Canarias / Istock

Más allá queda el Charco de San Ginés, la laguna en torno a la que creció el antiguo barrio de pescadores, y cerca, la iglesia de San Ginés, reconstruida en el siglo XVII, con un campanario del XIX.

Regulado y protegido Lanzarote empezó a limitar su crecimiento turístico en 1991, dos años antes de ser Reserva de la Biosfera, y el Gobierno de Canarias reforzó esas limitaciones en 2003.

El segundo castillo está al norte, en la bahía de Naos. El castillo de San José se levantó a finales del siglo XVIII para defender el puerto, y su construcción dio trabajo a los vecinos en una época de escasez, de ahí que se le conozca como la Fortaleza del Hambre. Posteriormente fue abandonado, hasta que se propuso restaurarlo y convertirlo en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo, hoy con obras de Picasso, Miró, Chillida o Tàpies.

Vista aérea de la laguna y paisaje volcánico de Charco de Los Clicos en El Golfo / Istock

El paseo termina en Costa Teguise, con cuatro playas naturales: Los Charcos, Las Cucharas, El Jablillo y Bastián. La de Las Cucharas es la más grande, de arena tostada, y por su viento es punto de encuentro de windsurfistas, con una prueba anual del circuito mundial PWA de estilo libre.