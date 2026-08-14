¿De verdad necesitas otra cuenta para viajar? Cómo pagar en cualquier divisa sin cambiar de banco

Los españoles viajamos cada vez más allá de nuestras fronteras. Aunque los destinos nacionales siguen teniendo un peso importante, en 2025 hicimos un 5,2 % más de viajes al extranjero que el año anterior, hasta alcanzar los 22,75 millones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y cuando el viaje cruza la frontera de la zona euro, aparece una cuestión que puede afectar al presupuesto: ¿cuánto cuesta realmente pagar en otra moneda?

Durante los últimos años, los bancos online se han convertido en una alternativa habitual para quienes buscan evitar las comisiones por cambio de divisa. Pero existe otra posibilidad: mantener tu banco de siempre y utilizar una tarjeta de viaje que permita pagar en otras monedas sin comisiones adicionales.

Es el caso de MoneyToTravel de CaixaBank, una tarjeta prepago pensada para viajar que permite pagar en cualquier divisa sin comisión por cambio de moneda, tanto en comercios físicos como online. Y todo ello sin tener que cambiar de banco, abrir otra cuenta ni transferir dinero antes de cada viaje.

¿Cuál es la mejor opción para viajar al extranjero?

¿Cuál es la mejor opción para viajar al extranjero? / Cortesía

Si alguna vez has utilizado un banco online para viajar, probablemente lo hayas hecho por una razón muy sencilla: evitar las comisiones que algunas entidades aplican cuando pagas en una moneda diferente al euro.

La banca digital cambió la forma de gestionar el dinero durante los viajes. Desde el móvil, era posible pagar en otras divisas y controlar los gastos sin depender de las condiciones habituales de la banca tradicional.

Pero hay una pregunta que cada vez tiene más sentido: ¿realmente necesitas una segunda entidad bancaria solo para viajar? Es decir, mantener una cuenta para el día a día y otra exclusivamente para los viajes puede resultar poco práctico. Antes de salir hay que transferir dinero, comprobar el saldo disponible y tener una aplicación más que consultar cuando estás fuera de casa.

Además, algunas alternativas pueden aplicar condiciones diferentes según el momento en el que se realiza el cambio de divisa. Por ejemplo, determinadas cuentas no cobran comisión durante la semana, pero sí pueden aplicar un recargo durante el fin de semana, salvo que se contrate un plan de pago.

Con MoneyToTravel, en cambio, no tienes que estar pendiente de si vas a pagar un martes, un sábado o un domingo.

La tarjeta MoneyToTravel tiene las ventajas que buscas al viajar

La tarjeta MoneyToTravel tiene las ventajas que buscas al viajar / Cortesía

La principal ventaja de MoneyToTravel de CaixaBank es que no aplica comisión por cambio de divisa ningún día de la semana. La tarjeta utiliza el tipo de cambio de Mastercard sin añadir una comisión de CaixaBank por la conversión de moneda fuera de la zona euro.

Esto significa que puedes utilizarla para pagar en otras monedas sin tener que planificar tus compras en función del día de la semana.

Tampoco existe un límite de cambio de divisa para realizar pagos. La tarjeta sí establece un máximo de recarga de 2.500 € de saldo al día, una cantidad que permite organizar con margen los gastos de la mayoría de los viajes.

MoneyToTravel de Caixabank Vs. Otras alternativas (estándar)

MoneyToTravel de CaixaBank ofrece una solución más completa para viajar que otras alternativas con plan Estándar. Permite pagar en otras divisas sin comisión de cambio los 7 días de la semana y sin límite de cambio, mientras que otras opciones suelen aplicar recargos en fin de semana y comisiones al superar determinados límites.

Además, no necesitas cambiar de banco ni mover dinero entre cuentas, ya que la tarjeta está integrada en CaixaBank. También incluye una eSIM con 1 GB, seguro de asistencia en viaje, dos retiradas gratuitas al mes en cajeros fuera de España y acceso gratuito a determinadas salas VIP si tu vuelo se retrasa.

Por último, si la contratas desde la app, no pagas comisión de emisión. En conjunto, ofrece más servicios y ventajas para viajar sin necesidad de contratar un plan adicional.

Cómo solicitar tu tarjeta prepago de CaixaBank paso a paso

Cómo solicitar tu tarjeta prepago de CaixaBank paso a paso / Cortesía

La tarjeta MoneyToTravel es de prepago y te permite recargar saldo cuando quieras, antes o durante el viaje. Puedes hacerlo tantas veces como necesites, de forma inmediata y sin coste adicional. La ventaja es que es una tarjeta de CaixaBank, es decir, que la puedes gestionar desde la propia app del banco y recargar desde tus otras cuentas si ya eres cliente. Incluso añadirla a Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay para que sea más fácil pagar desde tu móvil. Y no necesitas pasar por una oficina para solicitarla. Todo el proceso puede hacerse desde el móvil.

En cualquier caso, puedes solicitarla desde tu móvil y sin pisar ninguna oficina. Así de fácil es:

1 . Descarga la app de CaixaBank o accede a su web.

2 . Entra en el apartado de tarjetas y solicita MoneyToTravel.

3 . Actívala antes de viajar y realiza la primera recarga.

Si la contratas a través de la app, la emisión de la tarjeta es gratuita. Después, la comisión de mantenimiento es de 2,95 € al mes, pero únicamente durante los meses en los que hayas utilizado la tarjeta el mes anterior.

Es decir, si utilizas MoneyToTravel durante un viaje en septiembre, pagarás los 2,95 € correspondientes en octubre. Después no volverás a pagar esa comisión hasta que vuelvas a utilizar la tarjeta.

Beneficios incluidos en MoneyToTravel sin pagar suscripciones

Beneficios incluidos en MoneyToTravel sin pagar suscripciones / Cortesía

Otra de las diferencias frente a algunas alternativas digitales está en los servicios que incluye la tarjeta. En lugar de contratar una suscripción para acceder a determinadas ventajas, MoneyToTravel incorpora distintos servicios directamente en la tarjeta prepago.

Entre ellos se encuentran:

-Seguro de asistencia en viaje, con cobertura médica de hasta 4.000 €, que aumenta hasta los 6.000 € en Estados Unidos y Canadá.

-Asistencia durante el viaje, incluido el envío urgente de medicamentos, traslados o ayuda con el equipaje. En caso de retraso del equipaje facturado durante más de seis horas, contempla hasta 120 € de gasto.

-eSIM con 1 GB de datos incluidos, para disponer de conexión a internet al aterrizar sin asumir gastos adicionales de roaming. Una vez consumidos, las recargas adicionales tienen un 10 % de descuento.

-Dos retiradas gratuitas al mes en cajeros fuera de España.

-Acceso gratuito a salas VIP seleccionadas en caso de retraso del vuelo.

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Preguntas frecuentes sobre MoneyToTravel

Antes de preparar la maleta, pueden surgir algunas dudas sobre cómo funciona la tarjeta prepago de CaixaBank. Estas son las principales.

¿Tengo que cambiar de banco para solicitar MoneyToTravel?

No. Puedes contratar la tarjeta desde la app o la web de CaixaBank, tanto si ya eres cliente como si no.

¿Tiene comisión por cambio de divisa?

No. Las compras realizadas en otra divisa utilizan el tipo de cambio de Mastercard sin comisión adicional por parte de CaixaBank, independientemente del día de la semana.

¿Existe algún límite para pagar en otras divisas sin comisión?

No. CaixaBank no establece un límite de cambio de divisa para los pagos, por lo que puedes utilizar la tarjeta para compras online y en establecimientos físicos sin comisión por este concepto.

¿Cuánto cuesta mantener MoneyToTravel?

Si la contratas a través de la app, la emisión de la tarjeta no tiene coste. Después, la comisión de mantenimiento es de 2,95 € al mes, pero solo se cobra en los meses en los que hayas utilizado la tarjeta.

¿Puedo utilizarla para pagar desde el móvil?

Sí. Además de recibir la tarjeta física en casa, puedes añadirla a Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay para pagar desde el móvil o un reloj inteligente.

Una alternativa para viajar sin abrir otra cuenta

Cuando se trata de viajar fuera de la zona euro, las comisiones por cambio de divisa pueden convertirse en un gasto más del viaje. La alternativa tradicional ha sido recurrir a una segunda cuenta bancaria, pero hoy existen opciones que permiten simplificar esa gestión.

MoneyToTravel de CaixaBank reúne en una tarjeta prepago el pago en otras divisas sin comisión de cambio, servicios de asistencia y otras ventajas para viajar, sin necesidad de contratar una suscripción para acceder a ellas.

Además, puedes solicitarla desde el móvil, gestionarla desde la app de CaixaBank y pagar con ella tanto físicamente como online.

La banca digital es la manera de tener una cuenta online sin pagar comisiones de ningún tipo, tampoco a la hora de viajar. Pero la tarjeta MoneyToTravel es una de las mejores alternativas para viajar y así ahorrarte las comisiones sin necesidad de pagar ninguna suscripción mensual. El punto fuerte de CaixaBank en este sentido es que todas las ventajas están incluidas en la tarjeta prepago y solo pagas una pequeña comisión de mantenimiento (2,95€ mensuales) los meses que uses tu tarjeta. ¡Solicítala ya!