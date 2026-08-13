10 chollos de última hora para escaparte este verano: Nápoles, Algarve, Costa del Sol, Cádiz y más

¿Quién dijo que para viajar en verano hay que reservar con meses de antelación? Si este año las vacaciones se han hecho esperar o eres de los que dejan la maleta para el último momento, aún puedes encontrar viajes de última hora a buen precio.

De hecho, las reservas de última hora pueden convertirse en una buena oportunidad para descubrir destinos que quizá no estaban en tus planes iniciales. Desde una escapada de playa por Cádiz o la Costa del Sol hasta unos días en Nápoles, la Toscana, el Algarve portugués o el norte de Cerdeña.

Hemos buscado entre las propuestas de, lastminute.com y seleccionado 10 chollos de última hora que combinan alojamiento y vuelos para viajar entre finales de agosto y principios de septiembre. Hay opciones desde 193 euros por persona, así que todavía estás a tiempo de regalarte unas vacaciones antes de que termine el verano.

10 viajes de última hora para escaparte este verano

1 . Jerez de la Frontera: dos noches en el Hipotels Sherry Park de cuatro estrellas desde 320 euros

Jerez de la Frontera: dos noches en el Hipotels Sherry Park de cuatro estrellas desde 320 euros / Cortesía

Si buscas una escapada por el sur de España, Jerez de la Frontera es una buena base para descubrir la provincia de Cádiz. La propuesta es alojarse en el Hipotels Sherry Park, un hotel de 4 estrellas con piscina exterior y climatizada, bar junto a la piscina, parking y restaurante.

El alojamiento se encuentra a unos 700 metros del centro de Jerez y permite acercarse fácilmente en coche a algunos de los grandes atractivos de la costa gaditana, como la playa de Valdelagrana.

El paquete incluye vuelos desde Madrid y dos noches de alojamiento por 320 euros por persona.

Fechas del viaje : del 21 al 23 de agosto (2 noches).

: del 21 al 23 de agosto (2 noches). Ubicación: en Jerez de la Frontera (Cádiz), a solo 700 metros del centro de la ciudad, y a pocos minutos en coche de la Playa de Valdelagrana.

2 . La Línea de la Concepción: playa y Gibaltrar desde 234 euros en Ohtels Campo de Gibraltar

La Línea de la Concepción: playa desde 234 euros en Ohtels Campo de Gibraltar / Cortesía

Otra opción para una escapada de playa en Andalucía es el Ohtels Campo de Gibraltar, situado frente al mar en La Línea de la Concepción.

El hotel está a unos 120 metros de la playa, a cinco minutos a pie del centro y a menos de un kilómetro de la frontera con Gibraltar. Una ubicación especialmente interesante si, además de pasar unos días junto al Mediterráneo, quieres acercarte a conocer el Peñón.

El alojamiento dispone de piscina exterior, solárium, habitaciones equipadas y un restaurante buffet de cocina mediterránea. El paquete incluye vuelos desde Madrid y dos noches por solo 234 euros por persona.

Fechas del viaje : del 21 al 23 de agosto (2 noches).

: del 21 al 23 de agosto (2 noches). Ubicación: en la Línea de la Concepción (Cádiz), a solo 120 metros de la playa.

3. Málaga: en Vincci Seleccion Posada del Patio de 5 estrellas en pleno centro desde 313 euros

Málaga: en Vincci Seleccion Posada del Patio de 5 estrellas en pleno centro desde 313 euros / Cortesía

Para quienes prefieren combinar ciudad, gastronomía y playa, Málaga es uno de los destinos más completos del verano. En pleno centro histórico se encuentra el Vincci Selección Posada del Patio, un hotel de 5 estrellas donde puedes alojarte por 313 euros por persona.

El establecimiento, exclusivo para mayores de 18 años, cuenta con habitaciones completamente equipadas y una piscina en la azotea desde la que contemplar la ciudad.

Está situado a unos 400 metros del centro y junto al Museo de Artes y Costumbres Populares, por lo que permite recorrer buena parte de Málaga a pie.

Fechas del viaje : del 23 al 25 de agosto (2 noches).

: del 23 al 25 de agosto (2 noches). Ubicación: en Málaga, a solo 400 metros del centro y junto al Museo de Artes y Costumbres Populares.

4 . Nápoles: una escapada italiana en Stella Mia Luxury Rooms desde 236 euros

Nápoles: una escapada italiana en Stella Mia Luxury Rooms desde 236 euros / Cortesía

Nápoles es una de esas ciudades que hay que vivir al menos una vez. Caótica, histórica y con una gastronomía que merece por sí sola el viaje, la capital de Campania es perfecta para una escapada de dos días.

En esta ocasión, el alojamiento elegido es Stella Mia Luxury Rooms, situado en pleno centro histórico. Está a unos cinco minutos caminando del Palacio del Español y a unos ocho minutos del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

Es una alternativa especialmente interesante si tu prioridad es pasar poco tiempo en el hotel y aprovechar el día para recorrer la ciudad. El paquete incluye vuelos desde Barcelona y dos noches por 236 euros por persona.

Fechas del viaje : del 25 al 27 de agosto (2 noches).

: del 25 al 27 de agosto (2 noches). Ubicación: en pleno centro histórico de Nápoles (Italia).

5 . Pisa: la Toscana a pocos minutos de la Torre de Pisa en el Grand Hotel Bonanno desde 241 euros

Pisa: la Toscana a pocos minutos de la Torre de Pisa en el Grand Hotel Bonanno desde 241 euros / Cortesía

Si tienes pendiente una escapada a la Toscana, esta propuesta permite descubrir Pisa y sus alrededores por un precio bastante ajustado.

El Grand Hotel Bonanno se encuentra a unos tres minutos de la famosa Torre de Pisa y cuenta con restaurante de cocina italiana. Además, la ubicación permite acercarse a otros rincones de la Toscana y llegar hasta la costa de Marina di Pisa, situada a unos 12 kilómetros.

El viaje está previsto para principios de septiembre e incluye vuelos desde Barcelona y dos noches de alojamiento por 241 euros por persona.

Fechas del viaje : del 2 al 4 de septiembre (2 noches).

: del 2 al 4 de septiembre (2 noches). Ubicación: en Pisa (Italia), a solo 3 minutos de la Torre de Pisa.

6. Toscana termal: dos noches en el Hotel Boston de Montecatini Terme desde 193 euros

Toscana termal: dos noches en el Hotel Boston de Montecatini Terme desde 193 euros / Cortesía

La opción más económica de esta selección lleva hasta Montecatini Terme, una localidad de la Toscana famosa por sus aguas termales.

El Hotel Boston, de 4 estrellas, está a menos de diez minutos a pie de las termas y de Piazza del Popolo. Además de disfrutar de los tradicionales balnearios de la localidad, el alojamiento cuenta con piscina, restaurante y campo de golf.

El paquete incluye vuelos desde Barcelona y dos noches de alojamiento por 193 euros por persona.

Fechas del viaje : del 2 al 4 de septiembre (2 noches).

: del 2 al 4 de septiembre (2 noches). Ubicación: en el centro de Montecatini Terme (Italia).

7. Algarve: un hotel boutique de 5 estrellas desde 280 euros

Algarve: un hotel boutique de 5 estrellas desde 280 euros / Cortesía

Cambiamos completamente de tipo de viaje con el Bordoy Grand House Algarve, un hotel de 5 estrellas en Vila Real de Santo António, en pleno Algarve. Este chollo de viaje incluye vuelos al Aeropuerto de Faro desde Madrid y el alojamiento por solo 280€ por persona.

Además de estar ubicado a solo 1 kilómetro de la playa, te alojarás en un hotel boutique que combina la elegancia de la Belle Époque con el confort que le pides a un alojamiento de este tipo. De hecho, está clasificado como Bien de Interés Municipal por su estilo Art Nouveau, con detalles barrocos y coloniales perfectamente conservados.

Fechas del viaje : del 2 al 4 de septiembre (2 noches).

: del 2 al 4 de septiembre (2 noches). Ubicación: en Vila Real de Santo António (Portugal).

8. Lagos: naturaleza y playas del Algarve desde 310 euros

Lagos: naturaleza y playas del Algarve desde 310 euros / Cortesía

RESERVAR EN LASTMINUTE.COM POR 310€ POR PERSONA Enlace para reservar en Lastminute.com por 310€ por persona.

El Vale d'El Rei Hotel & Villas es otro alojamiento en la zona más rural del Algarve, rodeado de viñedos y a menos de 10 kilómetros en coche de la Playa Marinha y de la Playa de Benagil. Además, está ubicado a solo 6 kilómetros de Carvoeiro, si te apetece descubrir más rincones del Algarve portugués.

Cuenta con todo tipo de servicios y comodidades, dos piscinas al aire libre, centro de bienestar, pista de tenis y estás a solo 3 kilómetros del centro de Lagos, con sus restaurantes, tiendas y la vida del Algarve en verano.

Fechas del viaje : del 2 al 4 de septiembre (2 noches).

: del 2 al 4 de septiembre (2 noches). Ubicación: en una zona rural de Lagos (Portugal).

9. Cerdeña: cuatro noches junto al mar en Hotel Punta Negra desde 643 euros

Cerdeña: cuatro noches junto al mar en Hotel Punta Negra desde 643 euros / Cortesía

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Cerdeña nunca defrauda. Si todavía no has visitado la isla, aprovecha este chollo de viaje para descubrir Alghero, al norte, entre el 2 y el 6 de septiembre por solo 643€ por persona con vuelos incluidos desde Barcelona. Te alojarás en el Hotel de 4 estrellas Punta Negra, junto al mar y rodeado por un pinar del Parque Natural de Porto Conte.

El alojamiento tiene vistas increíbles a la bahía y al centro histórico de la ciudad, ubicado a solo 7 kilómetros. Podrás descubrir la historia de esta ciudad con pasado catalán, disfrutar de la playa y la vida tan relajada de las islas. ¡Te va a encantar!

Fechas del viaje : del 2 al 6 de septiembre (4 noches).

: del 2 al 6 de septiembre (4 noches). Ubicación: en Alghero (Cerdeña), junto al mar.

10 . Santa Teresa Gallura: playas del norte de Cerdeña en el GH Diana Hotel desde 527 euros

Santa Teresa Gallura: playas del norte de Cerdeña en el GH Diana Hotel desde 527 euros / Cortesía

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Por último, otro chollo de viaje en el norte de Cerdeña, aunque en este caso te alojarás en Santa Teresa Gallura, en el extremo norte de la isla. Se encuentra a solo 10 minutos caminando de la playa y del centro de Santa Teresa Gallura, un municipio rodeado de naturaleza y playas únicas.

El GH Diana Hotel, un alojamiento de 4 estrellas, también parece de cuento y no le falta ni un solo detalle. Además, te encantará el desayuno buffet italiano que sirven cada mañana. Reserva ya por solo 527€ por persona para viajar entre el 2 y el 6 de septiembre, con vuelos incluidos desde Barcelona.

Fechas del viaje : del 2 al 6 de septiembre (4 noches).

: del 2 al 6 de septiembre (4 noches). Ubicación: en Santa Teresa Gallura (Cerdeña).

¿Prefieres un destino de playa dentro de España o escaparte a conocer las maravillas del Algarve portugués, una ciudad como Nápoles, la Toscana italiana o el norte de Cerdeña? Todavía estás a tiempo de disfrutar de tus vacaciones y, sobre todo, de encontrar chollos en paquetes de viaje con alojamiento y vuelos incluidos por mucho menos de lo que crees. ¡Encuentra tu viaje soñado en lastminute.com para este verano!