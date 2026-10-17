El castillo más bonito del mundo está en España y tiene más de 700 años de historia: una enorme fortaleza medieval con torres puntiagudas y una arquitectura de cuento

Si vas recorriendo los caminos rurales de la comarca de Uribe, de repente, entre las copas de un bosque frondoso, vas a toparte con una silueta de piedra que sobresale con sus torreones cilíndricos, pináculos y pasarelas. Es inevitable que te recuerde inmediatamente a los castillos románticos de otros países del centro de Europa. ¿Lo mejor? No estás en Alemania ni en Austria: esto es Vizcaya.

La función principal era defensiva / Istock / t

El Castillo de Butrón es un espectáculo lo mires por donde lo mires. Aunque la parte exterior te va a parecer que ha salido directamente de un cuento o de un escenario de película de época, de idílico y dulce tiene poco. La construcción guarda un pasado fascinante donde se cruzan las luchas sangrientas de la nobleza vasca en la Edad Media y el capricho arquitectónico de un marqués en pleno siglo XIX.

Sara Fernández García

De casa-torre medieval a fortaleza de guerras de bandos

Pero vayamos al principio para entender de qué estamos hablando. Para ello nos tenemos que remontar al siglo XIII. La edificación original poco tenía que ver con las torres tan estilizadas que vemos hoy. Por entonces era una sobria casa-torre que pertenecía al poderoso linaje de los señores de Butrón. Un siglo más tarde, el V Señor de Butrón la convirtió en una fortaleza defensiva destinada a servir de refugio y bastión militar.

Durante la Baja Edad Media, el edificio se transformó en uno de los grandes escenarios de las “guerras de bandos”, los enfrentamientos armados que dividieron a las familias nobiliarias de la zona por el control de las tierras y el poder político. Durante más de tres siglos, Butrón fue centro de operaciones, pero también una prisión y baluarte militar.

Tiene influencias que recuerdan a castillos centroeuropeos / Istock / 5

Una vez se calmó la situación y llegó la paz al territorio a comienzos del siglo XVI, el uso militar de la fortaleza perdió todo su sentido. La familia abandonó el edificio y el castillo cayó prácticamente en el olvido durante casi 400 años y fue poco a poco transformándose en una ruina devorada por la vegetación.

El capricho romántico del siglo XIX que cambió su imagen

El verdadero cambio de Butrón llegó en 1878. El marqués de Torrecilla decidió rescatar del olvido la antigua ruina familiar y le encargó el proyecto al célebre arquitecto Francisco de Cubas (también conocido como Marqués de Cubas). Eran años en los que triunfaba en toda Europa el movimiento romántico e historicista, fascinado por la estética medieval.

En lugar de limitarse a restaurar el antiguo muro de piedra, Cubas diseñó un palacio de inspiración neogótica tomando como referencia las grandes fortalezas del Rin y de Baviera (ahí tienes la explicación de por qué te recuerda a esos imponentes castillos alemanes de cuento). Levantó torreones, almenas y grandes ventanales decorativos, creando un edificio que prácticamente sepultó toda la estructura medieval previa. De hecho, de la construcción original solo se conserva la planta baja de uno de los torreones.

El exterior es el principal atractivo / Istock / Oscar Calero

El resultado es un edificio monumental de siete plantas, cuatro grandes torreones y una imponente torre central que domina todo el conjunto. De funcional tenía poco y nunca llegó a habitarse de forma continuada, por lo que podrás imaginar que el diseño lo que en realidad buscaba era impresionar a quien lo viera. ¡Y bien que lo consiguió! En su interior cuenta con salones de gala, una antigua capilla, biblioteca y dependencias de servicio.

La pena es que el interior del castillo no es visitable por dentro actualmente, pero merece mucho la pena acercarse solo para recorrer el exterior y pasear por los jardines. El castillo se asienta sobre una colina rocosa rodeada por un parque de unas 3,5 hectáreas donde conviven más de 70 especies de árboles, desde robles autóctonos hasta palmeras, árboles exóticos y espectaculares ejemplares de secuoyas traídas de América en el siglo XIX.