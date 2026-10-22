La clase media cambia Santiago de Compostela por la ciudad con la muralla romana mejor conservada de Europa: 2 km para recorrer a pie, 71 torres Patrimonio Mundial y tapas gratis con cada vino

Hacia finales del siglo III, los romanos rodearon una ciudad del noroeste de Hispania con un muro de piedra de más de cuatro metros de grosor y unas 85 torres. Diecisiete siglos después, la muralla romana sigue cerrando el casco antiguo casi completo, y por encima se pasea, se corre y se cruza de un barrio a otro. A día de hoy, esta misma fortificación es el mejor ejemplo de su clase en toda Europa occidental, además del mejor conservado, y forma parte de la lista de Patrimonios Mundiales de la Unesco.

Pero su interior no es para menos, y al otro lado esperan la Catedral de Santa María, O Vello Cárcere, el Museo Provincial o la Casa dos Mosaicos, rodeadas de calles y avenidas donde se celebra una de las rutinas más representativas de Galicia, las tapas, porque sí. Hablamos de una de las paradas más representativas del Camino Primitivo hacia Santiago, y se recorre entera a pie en un fin de semana: Lugo.

Adriana Fernández

Un paseo de ronda que funciona como una calle

Teóricamente, la muralla de Lugo mide 2.117 metros, aunque otras mediciones la alargan hasta los 2.266, y se puede rodear entera por arriba, por el adarve, siguiendo el antiguo camino de ronda que los lucenses recorren como parte de su día a día.

La muralla romana de Lugo rodea el casco antiguo de la ciudad gallega de Lugo / Istock / JUAN ENRIQUE DEL BARRIO

La muralla tiene diez puertas, cinco de origen romano y cinco abiertas en época moderna para dar paso al tráfico, aunque de las primeras solo la Porta Miñá, y quizá la Porta Falsa, conservan su construcción original. En sí la mole de piedra acumula un ancho de entre 4,2 y 7 metros de anchura, y se puede acceder a ella por seis escaleras exteriores y una rampa en la Porta de Santiago.

Para entender el muro antes de subir a él, el Centro de Interpretación de la Muralla, en un edificio del siglo XVIII del casco histórico, repasa su historia en cuatro plantas, con entrada gratuita. Y junto al río Miño, en el corazón del actual Hotel Balneario, quedan las termas romanas, que solo pueden verse en visitas guiadas los miércoles por la mañana. Sobre el río cruza además un puente de origen romano.

Las torres de la muralla Los romanos levantaron el muro con unas 85 torres. Hoy se conservan 71, sesenta circulares y once cuadradas, que en su parte exterior alcanzan entre ocho y doce metros de altura. Su protección tiene un siglo largo de historia, fue declarada Monumento Nacional, y forma parte de la lista de Patrimonios Mundiales.

Pero la muralla es la parte visible de una ciudad romana que sigue apareciendo bajo las casas. En la Domus do Mitreo, un museo de unos 700 metros cuadrados, se bajan unas escaleras para ver una casa altoimperial, un tramo de la muralla original y un mitreo dedicado al dios Mitra. En la Casa dos Mosaicos se conservan en su sitio los restos de una vivienda de finales del siglo III o principios del IV, con mosaicos geométricos y figurativos y un hipocausto, el sistema de calefacción por suelo radiante de los romanos.

Puente romano sobre el río en la ciudad de Lugo, patrimonio de la humanidad, Galicia / Istock

La catedral de Santa María, por su parte, combina una fachada principal neoclásica con un lado opuesto románico. Dentro está la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, una de las patronas de la ciudad. A unos pasos, la plaza Mayor reúne el Ayuntamiento y el Círculo de las Artes. El Museo Provincial guarda mosaicos romanos y orfebrería castreña anterior a la llegada de Roma.

Una tapa con cada vino

Ahora bien, bajar de la muralla es entrar en la zona de vinos. El tapeo se concentra en el centro, dentro del recinto cerrado, en la Rúa Nova, la Rúa da Cruz, la Rúa Miño y la plaza do Campo, y se extiende también al barrio de A Milagrosa. El funcionamiento no puede ser más sencillo, cada vez que pidas una consumición el camarero preguntará qué tapa quieres. Tranquilo, no tienen un coste añadido, el recital de propuestas de cada bar es completamente gratis, y cambia en cada local.

Pulpo un plato de feira preparado de la manera tradicional que se hace en Galicia, España / Istock / Manu Vega

"Aquí en Lugo, todo el mundo en hostelería da tapas", explicaba el hostelero Daniel Romay a la Guía Repsol. En esas listas aparecen el pulpo, el raxo, la oreja cocida, la costilla guisada, el morro en salsa, el chorizo al vino, la lengua, la tortilla o la empanada, y en algunos bares los pinchos llegan en bandejas que se van rellenando. La Taberna Daniel, junto a la catedral, es conocida por su huevo frito, y en A Adega, en la plaza do Campo, los domingos se sirve caldo.

Vista de la ciudad en un paseo desde la muralla. / Istock / Manu Vega

Fuera de la barra, la cocina de la ciudad es la de la Galicia interior: pulpo á feira, caldo gallego, lacón con grelos y filloas con miel.

Lugo en el calendario

La ciudad tiene dos citas grandes al año. En junio, el Arde Lucus, declarado de Interés Turístico Internacional, devuelve a la ciudad a su pasado galaico-romano durante cuatro días, con desfiles de legiones y tribus castreñas a lo largo de la muralla, combates de gladiadores y un circo romano. Mientras tanto, en octubre llega San Froilán, el patrón, que el escritor Álvaro Cunqueiro llamó la fiesta más bonita del otoño gallego. En la plaza do Campo, la fuente de San Vicente llega a manar vino un par de veces al año.

Lugo está en el Camino Primitivo, la ruta que sale de Oviedo, y es su segunda gran ciudad. Desde aquí, los peregrinos continúan hacia Santiago.