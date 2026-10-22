El bosque con los castañares más bonitos de España que se tiñe de dorado en noviembre: en un valle de Málaga, con casi 4.000 hectáreas y pueblos blancos entre las laderas

Uno de los grandes protagonistas de España durante el otoño son sin duda sus castañares, imagen por excelencia de los paisajes dorados, cobrizos y amarillentos que bañan los bosques de la Península, y si bien la mayoría se concentran en el tercio norte peninsular, siendo Galicia la comunidad con mayor volumen y producción, seguida de cerca por Asturias, Castilla y León y Cataluña, otras como Andalucía reúnen solas hasta 16.000 hectáreas.

Detrás de esos números hay casi 4.000 hectáreas de castaños repartidas por las laderas de un río que nace en un pueblo de la Serranía de Ronda y baja entre una docena de pueblos blancos. Árboles que pueden alcanzar los 25 metros de altura y que en noviembre dan nombre a un paisaje que cada otoño atrae a senderistas y fotógrafos. Es el Bosque de Cobre, en el Valle del Genal, provincia de Málaga.

Sara Fernández García

La castaña, el oficio del valle

El nombre viene del color. Las hojas de los castaños, al caer, recorren una gama de ocres, dorados y naranjas que cubre las laderas de una docena de municipios durante semanas: Alpandeire, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta, Pujerra y Yunquera.

Castañares en España. / Istock

Los castañares del Genal se cultivan, y la recogida depende todavía del trabajo de las familias y de jornaleros temporales. Casi toda la producción se concentra en la Pilonga, una variedad local de nombre más que conocido que en 2025 suponía más del 90% de la cosecha y que resiste mejor a la avispilla del castaño, la plaga que ha castigado el valle en los últimos años. La mitad de la castaña se vende en España y la otra mitad se exporta a países europeos.

Vista del bosque desde las alturas. / Istock

Pujerra, Igualeja y el nacimiento del Genal

Pujerra es el corazón del bosque. El pueblo conserva un trazado de origen musulmán, la iglesia del Espíritu Santo, del siglo XVI, y en la Placilla Vieja un busto del rey visigodo Wamba, ligado a una leyenda local. Tiene además un Museo de la Castaña, y su Fiesta de la Castaña, declarada de Singularidad Turística Provincial, celebró en 2025 su edición número 22 con tostones de castañas regados con anís, roscos y mistela, y la entrega del premio Castaño del Año. Suele celebrarse a finales de octubre o principios de noviembre.

Cuándo ir y qué comer El color alcanza su mejor momento en noviembre, aunque cada año se adelanta o se retrasa según el tiempo. Desde mediados de octubre, bares y ventas del valle sirven castañas asadas, en sopas, guisos y postres. Ronda, la puerta de entrada al valle, mantiene el puesto tradicional de castañas asadas de la plaza del Socorro, donde un cartucho cuesta 1,50 euros.

A pocos kilómetros, Igualeja guarda el origen de todo. En la parte alta del pueblo, junto a un área recreativa, el agua del acuífero de Sierra Blanca brota de una oquedad y forma el nacimiento del río Genal, declarado Monumento Natural. El pueblo tiene un barrio antiguo, el albaicín, la iglesia de Santa Rosa de Lima, del siglo XVI, y un monumento a los castañeros.

Vista aérea del bosque de cobre en el valle del Genal, España / Istock

Rutas para descubrirlo

La ruta más conocida es la ruta circular entre Pujerra e Igualeja, de unos 14,5 kilómetros y unas cinco horas y media de poco desnivel.

Sale de la parte alta del pueblo con un primer tramo empinado que lleva a un mirador sobre los castañares, y vuelve por carretera desde el cruce de Igualeja. No está señalizada, y en otoño las hojas caídas hacen resbaladiza la bajada por lo que, si no encuentras el camino, siempre puedes darte un paseo más corto por el tramo de los castaños, de unos seis kilómetros.

Bosque de Cobre en Pujerra. / Istock / Alberto Lopez Benitez

La Gran Senda de Ronda tiene tres etapas que pasan cerca del cauce del Genal, y hay senderos de pequeño recorrido de una a tres horas, que la descubren. En cualquier caso, en Parauta y Pujerra se organizan rutas guiadas con recogida simbólica de castañas.

Otros pueblos de alrededor

Genalguacil, con unos 390 vecinos, es un museo al aire libre: desde 1994 celebra los Encuentros de Arte del Valle del Genal, en los que artistas viven varias semanas en el pueblo y dejan sus obras en calles, plazas, fachadas y tejados. La 18ª edición se celebró en agosto de 2026, y las piezas que no pueden estar a la intemperie se guardan en el Museo de Arte Contemporáneo Fernando Centeno López.

Hermosa vista del pueblo en las montañas en Genalguacil, Málaga / Istock

Júzcar es el pueblo azul, y en Alpandeire, la atalaya de Fray Leopoldo es uno de los miradores sobre el valle, igual que los de Pujerra, Atajate y Benadalid.