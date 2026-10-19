Últimas noticias Parece Islandia o Noruega, pero es la cascada cristalina más bonita de España

Sara Fernández García

El refugio de Risto Mejide (51 años) y Natalia Almarcha (30 años) es una isla Reserva de la Biosfera con un sendero de 185 kilómetros que la rodea por completo

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Siempre que el trabajo se lo permite, Risto Mejide vuelve a una de las islas más codiciadas de España. Y ese lugar favorito tiene varias peculiaridades: es el primer lugar de toda España en ver amanecer cada día debido a su ubicación geográfica en el extremo más oriental del país, posee más de 1.500 yacimientos prehistóricos recientemente declarados Patrimonio de la Humanidad y la Reserva de la Biosfera marina más grande del Mediterráneo.

Una isla que lleva años formando parte de sus viajes. Allí ha viajado junto a su pareja, Natalia Almarcha, y sus hijos, en una escapada que desde hace años se ha convertido en una costumbre, sobre todo, para el presentador. Lo de "su lugar favorito" se entiende cuando compruebas que esta privilegiada porción del Mediterráneo cuenta con más de 1.400 monumentos declarados Bien de Interés Cultural y que, entre sus fronteras, podrás visitar el monumento más antiguo de Europa. ¿Sabes de qué lugar se trata? Dale al play para descubrirlo.