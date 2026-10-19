La ruta de senderismo más bonita de España para hacer con tu familia en otoño: ríos, pasarelas y puentes de madera entre bosques de pinos negros
El otoño es un momento de disfrutar en familia de la naturaleza, y no hay mejor forma de hacerlo que con rutas tan bonitas como esta.
El otoño es un gran momento para lanzarse a la aventura de las rutas de senderismo en familia en cualquier rincón de España. Explorar las montañas, ir de aquí para allá, sentirse absolutamente libre es algo que disfrutan desde los más pequeños hasta los más mayores. Hay lugares que son más fáciles de explorar que otros y los Pirineos, debido a su gigantesco tamaño, tienen de todo. Pero siempre existe la posibilidad de adentrarse en ellos a cualquier nivel.
En el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici en Lleida, se esconden rutas casi imposibles como la travesía Carros de Foc que enlaza nueve refugios en seis etapas; y otras que están pensadas para disfrutar, como la del Planell d'Aigüestortes. Se trata de una ruta circuito de una duración de unos 45 minutos de duración y con 60 metros de desnivel acumulado, con pasarelas y puentes de madera de más de 400 metros que se adentran en el bosque.
La ruta más bonita y fácil de Pirineos para hacer en familia
El Planell d'Aigüestortes está ubicado a 1.825 metros de altitud. A pesar de encontrarse en el corazón de los Pirineos, su paisaje es muy distinto al que se suele asociar a este lugar privilegiado de la península: prados, bosques, arroyos, meandros... Lo más llamativo del lugar es que antiguamente era un lago de origen glaciar que se fue rellenando con sedimentos durante miles de años. De ahí que sea una llanura húmeda con pequeños cursos de agua.
La ruta parte del precioso pueblo de Boí. Desde allí, se coge un taxi 4x4 para subir hasta el sector de Aigüestortes. Si se prefiere, se puede ir con el propio vehículo hasta el aparcamiento de la Palanca de la Molina, pero la ruta ascendería a dos horas y media más para llegar hasta el Planell, siguiendo la ruta de la Nutria. Sea como fuere, uno de los grandes atractivos del recorrido es el Pont de Morrano, un puente de madera que se adentra en un curioso entorno.
Aquí comienza una pasarela de más de 400 metros de longitud que atraviesa un bosque de pino negro y abetos. A lo largo de todo el camino aparecen otros puentes y pasarelas que dejan a sus lados preciosos paisajes. Si se va con paciencia y en silencio, se pueden observar aves y otros tipos de animales que aparecen tan solo cuando se sienten seguros. Si te quedas con ganas de más, siempre puedes ampliar la excursión hacia el Estany Llong.
Una extensión para los valientes
Dejando atrás las pasarelas, el sendero sigue el curso del río Sant Nicolau por una pista forestal. El agua se reparte entre la vegetación en los prados de Aiguadassi, donde aparece una llanura húmeda que, poco a poco, va ganando altura. La meta es el Estany Llong, un lago de alta montaña a unos 2.000 metros de altitud entre montañas y bosques pirenaicos. En total, sumándose a las pasarelas, sería un recorrido de 8,4 kilómetros.
La ruta del Planell d'Aigüestortes es más que suficiente si lo que buscas es un paseo agradable y poco exigente. Por el contrario, si tu familia está acostumbrada a la aventura y el senderismo, alargar la ruta hasta el estanque puede ser una muy buena opción. Para los más aventureros y experimentados, se puede alargar aún más hasta el Estany Redó. Cualquiera de estos paisajes merece muchísimo la pena durante los meses de otoño.
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