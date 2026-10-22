El pueblo levantado sobre una cueva de lagos subterráneos donde comer "las mejores carrilleras ibéricas de España": perfecto para recorrer a pie sus calles empedradas y el castillo que corona la sierra
Bajo sus casas se abren más de dos kilómetros de galerías con seis lagos, y sobre ellas, un castillo, una iglesia gótica y las mejores carrilleras de España.
En 1914 abrió al público la que muchas fuentes consideran la primera cueva turística de España. La entrada estaba, y sigue estando, en pleno casco urbano, bajo el cerro que corona el castillo medieval, y más de un siglo después recibe más de 140.000 visitantes al año, bautizado por la organización del congreso español de cuevas turísticas, Cuevatur, como el recurso turístico más visitado de la provincia de Huelva.
Arriba, el de Aracena tiene 8.392 vecinos, según recogen los datos del padrón de 2024, y se asienta a 682 metros de altitud en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, declarado Parque Natural, Reserva de la Biosfera por la Unesco y parte integrante de la Red Natura 2000. Su casco histórico, además, está declarado Bien de Interés Cultural desde 1991, y esta semana celebra su feria más importante, dedicada al jamón y al cerdo ibérico, donde probar las que para muchos están consideradas como "las mejores carrilleras del mundo".
La Gruta de las Maravillas
La primera referencia histórica a la cueva data de mediados del siglo XIX descubierta, según se cuenta, a raíz de trabajos mineros. Con más de 2.130 metros de galerías repartidas en tres niveles superpuestos, 1.200 de ellos visitables en un recorrido circular guiado de unos 45 minutos.
A lo largo del camino, la cueva dispone doce salas y seis lagos, entre los que se cuentan el Gran Lago y el de las Esmeraldas, en la Sala de los Garbanzos, con aguas cristalinas impresionantes que reflejan un techo abovedado repleto de estalactitas y formaciones calcáreas, creando un efecto visual de espejo. Entre las salas, además de la mencionada, están la de las Conchas, donde empieza la visita, la Catedral, la Cristalería de Dios y la Sala de los Desnudos. Dentro, la temperatura se mantiene entre 16 y 19 grados todo el año, con un 98% de humedad.
Una imagen de película
La gran pantalla ya conoce las maravillas de estas cuevas: en la gruta se rodaron escenas de películas como Viaje al centro de la Tierra, Tarzán y las minas del rey Salomón.
Por conservación, el aforo diario está limitado a 1.000 personas, y se recomienda comprar la entrada por internet. Su disponibilidad es total durante todo el año, salvo el 24, el 25 y el 31 de diciembre y el 1 y el 6 de enero.
Las calles, la plaza y el castillo que corona la sierra
Desde la boca de la cueva, las calles suben hasta el cerro del Castillo. La fortaleza se levantó sobre una antigua alcazaba islámica, y aunque algunos historiadores le han atribuido un origen templario, lo más probable es que la construyera la Orden de Santiago. Dentro del recinto está la iglesia prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor, gótica, empezada a finales del siglo XIII, detenida en el XIV y retomada a comienzos del XV. Castillo e iglesia forman un conjunto declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de monumento, y desde lo alto se domina el caserío blanco y la sierra que lo rodea.
Por su parte, dentro de la ciudad, el casco histórico se recorre a pie, con cuestas y calles empedradas que bajan desde el castillo. En la Plaza Alta está el Cabildo Viejo, un pósito del siglo XV con una portada del XVI que fue el primer ayuntamiento de Aracena y que hoy acoge el centro de visitantes del parque natural. En la misma plaza hay una fuente de principios del siglo XX atribuida a Aníbal González, el arquitecto de la plaza de España de Sevilla.
Aracena tiene también una huella humanista. El erudito Benito Arias Montano fundó aquí en 1597 una cátedra perpetua de latín, y su nombre lo lleva el casino.
La carrillera, el cerdo ibérico y la feria del jamón
La sierra vive del cerdo ibérico, criado en las dehesas, y en el pueblo funciona un centro de interpretación dedicado a él, conocido popularmente como Museo del Jamón. Las carrilleras ibéricas guisadas al vino tinto, por su parte, figuran entre los platos típicos de la Sierra de Aracena, junto con el asado de cerdo ibérico con patatas, el solomillo con queso de Aracena y el jamón con denominación de origen Jabugo, que se elabora en la comarca.
La carrillera es la mejilla del cerdo, una pieza muy trabajada y con mucha grasa infiltrada que, cocinada a fuego lento, queda melosa. Además se comen presa y secreto, migas, revueltos de espárragos trigueros, potaje de castañas y, de postre, pestiños, piñonate o natillas. En el pueblo, los restaurantes José Vicente y Casas son dos de los más citados por las guías.
Además, la XXIX Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico de Aracena se inauguró el 16 de octubre y celebra este fin de semana su segunda parte, hasta el domingo 25. Se celebra desde 1998, está declarada de Interés Turístico de Andalucía y reúne a productores en el pabellón ferial Ciudad de Aracena. Habrá catas populares de jamón los sábados a las 22:00, un concurso de cortadores los domingos a las 13:00, demostraciones de deshuesado y corte, showcooking y un sorteo en el que el ganador se llevará su peso en jamón.
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