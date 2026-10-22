Parece Costa Rica o Nueva Zelanda, pero es el bosque nuboso más impresionante de España: árboles del Terciario, helechos gigantes y el mayor reducto de selva laurisilva de Gran Canaria

Cuando los castellanos llegaron a Gran Canaria a finales del siglo XV, el norte de la isla estaba ocupado por una gran masa de laurisilva que se extendía por lo que hoy son los municipios de Arucas, Firgas, Moya, Santa María de Guía, Teror y Valleseco. Se la conocía como la Selva de Doramas, por el nombre de un caudillo aborigen, y los recién llegados no dudaron en cortarla para construir y alimentar como combustible el fuste de sus barcos. Del bosque que entonces podía encontrarse queda hoy menos de un 1%, dado que, desde la primera intervención no ha dejado de menguarse.

Lo que se salvó lo hizo en el fondo de los barrancos, donde la humedad y la pendiente pusieron las cosas difíciles a los leñadores. El mayor de esos restos ocupa algo más de 90 hectáreas en un barranco del norte de la isla, a pocos kilómetros de un pueblo conocido por sus bizcochos y por su poeta, y hoy está declarado Reserva Natural, en concreto la Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya.

Sara Fernández García

Un bosque de antes de las glaciaciones

El espacio está conformado por bosque de laurisilva, característico por sus hojas perennes, brillantes y duras, parecidas a las del laurel, que en la época del Terciario cubrían buena parte del sur de Europa y del norte de África. Los cambios de clima la hicieron desaparecer del continente, y solo sobrevivió en las islas de la Macaronesia, el nombre colectivo de los cinco archipiélagos del Atlántico Norte, más o menos cercanos al continente africano: Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e islas Salvajes, donde las condiciones se mantuvieron estables. Por eso los botánicos la consideran un reducto de la flora mediterránea de aquella era.

Precioso árbol en el bosque de laurisilva de Los tilos de Moya en Doramas, Gran Canaria / Istock / unaihuiziphotography

En Canarias crece en las medianías de las laderas que miran al noreste, aproximadamente entre los 600 y los 1.200 metros de altitud. Allí los vientos alisios empujan las nubes contra la montaña y forman el llamado mar de nubes, que deja una humedad constante en forma de lluvia o de niebla, que se queda "enganchada" entre los árboles y da a estos bosques su aspecto de selva nubosa. En Lanzarote y Fuerteventura, más secas, este efecto no existe.

El recorrido más sencillo para descubrir este enclave es el Camino de la Laurisilva, un sendero circular de poca dificultad que se completa en alrededor de una hora. Antes de empezar conviene pasar por el centro de interpretación, situado a la entrada del barranco, donde se explica la historia del bosque y los usos tradicionales que se le daban. Si buscas una alternativa con un poco más de dureza, siempre puedes optar por la opción alternativa, el Circuito Extremo Villa de Moya, un trazado de campo a través de dos kilómetros.

Reserva Natural de "Los Tilos de Moya", en la Isla de Gran Canaria / Istock / gustavomunoz

El til y el resto del bosque

El árbol que da nombre a la reserva es el til, o tilo, una especie característica de las zonas más húmedas y profundas que, en buenas condiciones, puede superar los 30 metros de altura. En el caso de Gran Canaria estuvo a punto de desaparecer debido a la sobreexplotación, y es, sin embargo, el gran protagonista de la reserva. A su alrededor crecen el laurel, el paloblanco, el brezo, el follao, la faya y el acebiño, y el suelo y los troncos están cubiertos de helechos, musgos y líquenes, que en estos bosques crecen en el suelo o sobre los propios árboles.

Preservar la naturaleza En los últimos años, el bosque ha empezado a recuperar terreno. En los últimos años se ha ido replantando en el barranco, en Osorio, y en Firgas para compensar el impacto de corredores y senderistas. De la misma manera, cada año vuelven para regarlos y revisar su crecimiento.

Siguiendo con el inventario floral, la planta más escasa del barranco es la cresta de gallo de Moya, una especie endémica que solo vive en estas zonas de la cara norte, entre los 400 y los 800 metros, asociada a las grandes extensiones de laurisilva. A día de hoy está catalogada en peligro de extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Señalización de senderos en el bosque de laurisilva de Los tilos de Moya en Doramas / Istock / unaihuiziphotography

Los Tilos de Moya ocupan hoy unos dos kilómetros del barranco del Laurel, con laderas que llegan a los 800 metros de altitud, dentro del Parque Rural de Doramas. Sus 91,5 hectáreas forman el mayor reducto de laurisilva de Gran Canaria, aunque no el único, otros restos sobreviven en el Brezal del Palmital, el Barranco Oscuro, el barranco de Azuaje y el propio barranco del Laurel.

Aloe vera cerca de Barranco de Moya en Gran Canaria / Istock

Qué ver y qué comer

Pero Moya no es solo paisaje y el pueblo homónimo, a 2,6 kilómetros del bosque, da relevo a la laurisilva.

Pequeño y perfecto para recorrer a pie, en el centro se levanta la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, con dos torres y un gran rosetón que preside la fachada. En el casco destaca también el edificio de la Heredad de Aguas, levantado en piedra basáltica, que recuerda la importancia que tuvo el agua en este rincón húmedo de la isla. A las afueras se conservan la ermita de Fontanales y los yacimientos arqueológicos de la Cueva de Doramas y la Montañeta.

Gran Canaria, la impresionante Iglesia de la Virgen de la Candelaria domina el centro histórico de Moya / Istock

¿Y en la mesa? No perdones los dulces: bizcochos caseros y suspiros, unos merengues pequeños que se venden en el mercadillo los domingos; pero también platos principales como los potajes tradicionales con ñame, carnes a la brasa, pescado fresco o la famosa Croquetería de Moya, que ofrece más de veinte variedades diferentes entre sabores salados y dulces.