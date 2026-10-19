Estas son las 15 mejores rutas de senderismo de España en 2026.

Queda poco para despedir el año y, sin embargo empieza ahora, precisamente, una de las mejores épocas para recorrer España. Por eso, y previendo que nadie va a querer perderse los paisajes de otoño más espectaculares, hemos creado esta selección propia que responde a tres criterios: que cada ruta tenga algo que no se ve en ninguna otra parte, que entre todas cubran casi toda la geografía española, y que haya opciones para todos los niveles, desde paseos de dos horas aptos para niños hasta jornadas de ocho horas que exigen entreno de piernas.

Hay además un cuarto criterio que debemos tener en cuenta: la información práctica. Muchos de los senderos más conocidos del país ya exigen reserva previa, pagar una entrada, subir en un autobús lanzadera o tienen cupos diarios, por esos saca papel y boli, porque cada ruta lleva sus datos de distancia, duración y dificultad, y todo lo que no querrás perderte.

Sara Fernández García

Pasarelas de Montfalcó y Congost de Mont-rebei, Huesca y Lleida

Entre Huesca y Lleida, el río Noguera Ribagorzana atraviesa la sierra del Montsec y separa Aragón de Cataluña. El río discurre entre enormes paredes de roca que superan los 300 metros de altura, y la ruta comienza en el despoblado de Montfalcó, en la parte aragonesa, y uno de sus grandes atractivos, con pasarelas de madera que permiten caminar pegado a la pared del desfiladero. También hay que cruzar un puente colgante sobre el congosto del Seguer. En total son unos 16 kilómetros entre ida y vuelta, con 900 metros de desnivel positivo y unas seis horas de recorrido. No es una ruta sencilla, sobre todo por el esfuerzo que exige y por algunos tramos expuestos que pueden resultar incómodos para quienes tienen vértigo. Para llegar al punto de partida hay que tomar desde Viacamp una pista forestal de unos 15 kilómetros.

Nacedero del Urederra, Navarra

En la Reserva Natural del Nacedero del Urederra, al pie de la sierra de Urbasa, el agua sale de la roca de un turquesa casi irreal y baja formando pozas y cascadas. La ruta parte de Baquedano, en el valle de Améscoa Baja, y son unos 6,2 kilómetros entre ida y vuelta, con unos 200 metros de desnivel, en dos o tres horas. Es fácil y apta para niños, aunque el suelo cerca de las pozas resbala. La entrada exige reserva previa en la web oficial de la reserva y el aforo diario es limitado, y el tramo final hasta el propio manantial tiene el acceso restringido. Octubre y noviembre, con el hayedo cambiando de color, son su mejor momento.

Nacedero del Urederra, Navarra / Istock

Caminito del Rey, Málaga

Durante décadas fue famoso por ser peligroso. Hoy es uno de los senderos más visitados de España, con pasarelas ancladas a las paredes del desfiladero de los Gaitanes, colgadas sobre el río Guadalhorce, en un recorrido lineal de algo menos de ocho kilómetros. La entrada general cuesta 10 euros y la visita guiada oficial, 18, y se compra en la web oficial o en la taquilla del acceso norte según disponibilidad. No pueden entrar menores de 8 años, y los mayores deben llevar DNI o libro de familia. En otoño, con menos calor, es la mejor época para hacerlo.

Pradera de Ordesa a la Cola de Caball, Huesca

Es una de las rutas clásicas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, especialmente en octubre, cuando los hayedos empiezan a teñirse de amarillo y ocre con el otoño. El recorrido tiene unos 18 kilómetros entre ida y vuelta, con 500 metros de desnivel y alrededor de seis horas de caminata. Sigue el GR-11 junto al río Arazas y pasa por las cascadas de Arripas, la Cueva y el Estrecho. Después llegan las Gradas de Soaso y, al final del valle, la Cola de Caballo, a los pies del circo de Soaso. La dificultad es media, aunque conviene ir preparado para caminar varias horas. Hay que tener en cuenta, además, que en las épocas de mayor afluencia se restringe el acceso en coche a la Pradera de Ordesa y es necesario subir en autobús lanzadera desde Torla.

Pradera de Ordesa a la Cola de Caball, Huesca / Istock / Rafa Yanes

Los Cahorros de Monachil, Granada

A unos doce kilómetros de Granada, el río Monachil se encajona en un cañón tan estrecho que en algunos puntos las paredes quedan a unos cinco metros una de otra, y hay que agacharse para pasar bajo la roca, ayudándose de asideros metálicos. El tramo más conocido lo forman hasta cinco puentes colgantes, el más largo de 63 metros y suspendido a 15 metros de altura. La ruta sale del propio Monachil, donde hay aparcamiento público gratuito en la calle Huenes, y admite variantes de distinta longitud, con un desnivel máximo de unos 400 metros. Es sencilla, pero en algunos pasos hay que ir con atención.

Río Borosa, Jaén

En la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, esta es la ruta de agua por excelencia de Andalucía. Arranca en el Centro Piscícola del río Borosa, junto al centro de visitantes de Torre del Vinagre, donde aparcar cuesta dos euros al día, y avanza por la Cerrada de Elías con sus pasarelas de madera sobre pozas de color esmeralda. A unos siete kilómetros aparece la central eléctrica del Salto de los Órganos, y desde ahí la subida se endurece por túneles excavados en la roca hasta la laguna de Aguas Negras y, un kilómetro después, la de Valdeazores. Completa son casi 23 kilómetros entre ida y vuelta y unas ocho horas, con dificultad media, aunque muchos senderistas se dan la vuelta en las cascadas de la primera mitad.

Ruta de los Pantaneros, Valencia

En Chulilla, el río Turia ha abierto unas hoces con paredes de más de 80 metros en la zona de los Calderones, y por ellas discurre este sendero circular de unos 10 kilómetros y tres horas, con unos 300 metros de desnivel y dificultad media. Su nombre viene de los vecinos de Chulilla que en los años cincuenta usaban este camino para ir a trabajar en la construcción del embalse de Loriguilla. Lo más esperado son sus dos puentes colgantes de madera, de unos 20 y 28 metros, reconstruidos en 2013 después de que la riada del Turia de 1957 se llevara los originales. Al final espera el Charco Azul, una poza natural de agua turquesa que se ve desde el mirador de la Carrucha.

Ruta de los Pantaneros, Valencia / Istock

Ruta del Flysch, de Zumaia a Deba, Gipuzkoa

Entre Zumaia y Deba, el GR-121 recorre uno de los tramos más llamativos de la costa vasca. El camino bordea los acantilados del Geoparque de la Costa Vasca, reconocido por la Unesco, donde las capas de roca inclinadas hacia el mar permiten asomarse a unos 60 millones de años de historia geológica. La ruta arranca en Zumaia, pasa junto a la ermita de San Telmo y continúa hasta Deba. Son unos 15,5 kilómetros en un solo sentido, con cerca de 700 metros de desnivel acumulado y algo más de seis horas de caminata. Tiene una dificultad moderada, aunque las subidas y bajadas exigen cierto esfuerzo. Para regresar al punto de partida se puede coger el tren en Deba. Y para quienes prefieran contemplar estos acantilados desde el mar, también hay excursiones guiadas en barco entre Zumaia y Mutriku.

Camí de Cavalls, de Cala en Turqueta a Cala Galdana, Menorca

El Camí de Cavalls da la vuelta completa a Menorca en 185 kilómetros por un antiguo camino de vigilancia costera, pero su tramo más fotografiado es corto. Entre Cala en Turqueta y Cala Galdana son unos 6,4 kilómetros y dos horas y media, de dificultad fácil, pasando por encima de Macarelleta y Macarella, dos de las calas más conocidas de la isla. Hay una subida suave al salir de Turqueta y otra algo más empinada después de Macarella. Fuera del verano, sin las colas de coches de julio y agosto, es cuando mejor se disfruta.

Camí de Cavalls, de Cala en Turqueta a Cala Galdana, Menorca / Istock

Laguna Negra y lagunas glaciares de Urbión, Soria

La Laguna Negra, a unos 1.800 metros de altitud, es el gran reclamo del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, una lámina de agua oscura encajada al pie de una pared de roca que excavó el hielo. Durante buena parte del año no se puede subir en coche hasta ella, así que hay que aparcar en el Paso de la Serrá y caminar los dos últimos kilómetros. En verano suele funcionar un autobús lanzadera desde ese punto. Desde la laguna, los más preparados pueden seguir hasta el pico Urbión, de 2.228 metros, cerca de donde nace el Duero.

Los Pilones, en la Garganta de los Infiernos, Cáceres

En el Valle del Jerte, dentro de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, están Los Pilones, unas piscinas naturales que el agua ha ido formando en la roca con el paso del tiempo. La ruta circular puede comenzar en Jerte o en el Centro de Interpretación de la reserva, entre Jerte y Cabezuela del Valle. Son unos 16 kilómetros, alrededor de seis horas y una dificultad media. Se puede recorrer durante todo el año, aunque merece especialmente la pena en primavera, con los cerezos en flor, y en otoño, cuando los castaños y robles cambian con la llegada del frío.

Los Pilones, en la Garganta de los Infiernos, Cáceres / Istock

Fragas do Eume, A Coruña

El Parque Natural de las Fragas do Eume ocupa unas 9.000 hectáreas y conserva uno de los bosques atlánticos mejor preservados de Europa, donde crecen más de veinte especies de helechos y unas doscientas de líquenes. Una de las rutas más conocidas es el Camiño da Ventureira, de unos seis kilómetros, dificultad baja y una hora y tres cuartos de recorrido; y termina en el puente de Santa Cristina, cerca del monasterio de Caaveiro, levantado sobre el río. La circulación de vehículos a motor está restringida dentro del parque y, del 24 de junio al 11 de septiembre, se corta el acceso por la carretera de siete kilómetros que lleva al puente.

Laguna Grande de Peñalara, Madrid

Es una de las rutas más sencillas para conocer el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El camino parte del puerto de Cotos, junto al Centro de Visitantes de Peñalara, y asciende por la montaña pasando cerca de la Laguna Chica hasta alcanzar la Laguna Grande. Son unos 2,8 kilómetros de ida y alrededor de dos horas contando el regreso. Tiene una dificultad fácil y es una buena opción para quienes viven en Madrid y quieren acercarse a la alta montaña sin afrontar una ruta demasiado exigente.

Laguna Grande de Peñalara, Madrid / Istock

Barranco de Masca, Tenerife

En pleno macizo de Teno, esta ruta desciende desde el caserío de Masca por un barranco encajado entre enormes paredes de roca hasta llegar a una playa de piedras. Desde allí, el regreso se hace en barco hacia Los Gigantes. Es uno de los senderos más conocidos de Tenerife, pero también tiene importantes restricciones. Según las normas del Cabildo de Tenerife de abril de 2025, solo se puede acceder en lanzadera desde Santiago del Teide, de viernes a domingo y con reserva nominal en caminobarrancodemasca.com. Para los no residentes, la entrada cuesta 28 euros, más otros 10 de transporte.

Ruta del Cares, Asturias y León

La Divina Garganta es probablemente la ruta más famosa de España, un sendero de metro y medio de ancho tallado en la roca de los Picos de Europa, con túneles y caída al vacío, que nació en 1945 como camino de mantenimiento de un canal hidráulico. De Poncebos a Caín son unos 11 kilómetros, 22 entre ida y vuelta, más de cinco horas de marcha. Desde el 16 de octubre de 2026 la travesía completa está cortada por las obras en dos puentes, el de los Rebecos y el de Bolín, y el Parque Nacional no ha dado fecha de reapertura, pero se puede caminar desde Caín hasta el puente de los Rebecos, unos seis kilómetros entre ida y vuelta, o desde Poncebos hasta el puente de Bolín, unos 16 kilómetros entre ida y vuelta.