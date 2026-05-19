Ofertas de verano en Accor: hasta un 25% menos en hoteles para tus vacaciones de 2026

Los españoles aprovechamos cualquier puente, festivo o fin de semana para viajar, aunque los meses de verano siguen siendo la fecha favorita para hacer escapadas más largas en pareja, familia o con amigos. Y ahora que se acerca el momento de buscar ofertas en hoteles de verano para 2026 (si no lo has hecho ya), aparece otro dato: más del 60% de las reservas de verano se realizan con varios meses de antelación.

De hecho, planificar con tiempo es la manera de acceder a una disponibilidad más amplia y a mejores precios que quien lo hace a última hora. También puedes acceder a descuentos en hoteles de verano, como la oferta que ha lanzado Accor para ahorrarte hasta un 25% en tus vacaciones de verano 2026 al reservar dos noches o más en estancias seleccionadas en Europa y otros destinos. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

Ofertas de verano en Accor 2026: hasta un 25% menos en tus vacaciones

Consulta todas las ofertas en hoteles para el verano 2026 en Accor / Cortesía

¿Buscas unas vacaciones asequibles sin renunciar a una buena ubicación y a un destino que merezca la pena? En ese caso, te puedes ahorrar hasta un 25% si reservas tus vacaciones en Europa u otros destinos con Accor. El único requisito es que tu estancia sea de entre 2 y 7 noches, aunque la mayoría de los viajes que hacemos en estas fechas lo cumplen.

Haz tu reserva en Accor entre el 18 de mayo y el 1 de julio de 2026.

Puedes viajar al destino que prefieras entre el 3 de julio y el 7 de septiembre de 2026.

Accederás a ofertas en hoteles con hasta un 25% de descuento .

. Si eres miembro de Accor, seguirás disfrutando de la tarifa de miembros y el programa Earn & Burn (además de hasta el 25% de descuento de la promoción).

Dónde viajar este verano 2026: estos son los destinos favoritos

Dónde viajar este verano 2026: estos son los destinos favoritos / Cortesía

Las escapadas de verano son cada vez más internacionales, pero ¿cuáles son los destinos tendencia para el verano 2026? Las grandes capitales europeas siguen liderando las búsquedas de vacaciones en Europa, con París, Roma, Lisboa o Ámsterdam entre los destinos favoritos para este verano.

Pero también hemos observado un cambio interesante en las tendencias, y es que en los últimos años han crecido con fuerza las escapadas urbanas en Europa fuera de los lugares que están más masificados. Por ejemplo, ciudades como Bolonia, Lyon, Oporto e incluso destinos 'secundarios' dentro de países muy turísticos.

Ha aumentado también el interés por zonas de costa menos masificadas y destinos de naturaleza. Y en cualquiera de ellos puedes reservar hoteles Accor en Europa con hasta un 25% de descuento.

Otra forma de viajar en verano: menos días y más viajes

Otra forma de viajar en verano: menos días y más viajes / Cortesía

PLANIFICA AHORA TUS VACACIONES ASEQUIBLES EN LOS HOTELES ACCOR DE EUROPA PLANIFICA AHORA TUS VACACIONES ASEQUIBLES EN LOS HOTELES ACCOR DE EUROPA

Hay dos tipos de viajeros dentro de los planes para verano 2026: los que piden todas las vacaciones de verano juntas en el trabajo para hacer un viaje largo de hasta 15 días y los que prefieren hacer escapadas cortas durante todo el verano de 2026. Esta última opción gana cada vez más peso.

Las estancias de entre 2 y 7 noches (justo las que entran dentro de las ofertas de Accor para el verano) son perfectas para que la temporada estival se haga más llevadera, poder visitar varios destinos y de paso viajar más gastando menos. Y una de las claves para que este modelo de viaje tenga sentido es tener flexibilidad para ajustar las fechas si cambian los planes o directamente cancelar la reserva, y ambas cosas son compatibles con la promo de hasta el 25% en los hoteles Accor de Europa y otros destinos internacionales.

Cómo elegir hotel en verano 2026: trucos y consejos a seguir para conseguir la mejor oferta

Cómo elegir hotel en verano 2026: trucos y consejos a seguir / Cortesía

Lógicamente, la decisión de elegir un alojamiento u otro depende del destino. Sin embargo, los hoteles para las vacaciones de verano también forman parte de la experiencia y deberías pensar en ellos más que en otro momento del año, sobre todo si buscas desconectar y planes relax.

En verano, crece la demanda de hoteles con piscina en Europa, sobre todo en zonas alejadas de la costa, y también de otro tipo de servicios: gimnasio, sauna, spa, animación para los niños… También es importante tener en cuenta la ubicación (bien conectado o cerca de lugares de interés), los servicios incluidos y la flexibilidad para hacer cambios de última hora.

¿Ya tienes destino en mente para una o varias escapadas este verano? Si es así, aprovecha las ofertas en hoteles Accor por Europa y otros destinos internacionales ahora que tienen descuentos de hasta el 25%. ¡Podrás viajar tantas veces como quieras entre el 3 de julio y el 7 de septiembre!

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