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El paseo marítimo más bonito del mundo está en España y es una obra modernista que recorre la Costa Blanca: comparte arquitecto con la Villa Olímpica de Barcelona

Aguas cristalinas, sol permanente y las mejores vistas en la capital turística de la Costa Blanca.

Este tramo de la Costa Blanca se extiende como uno de los mayores reclamos turísticos de España

Este tramo de la Costa Blanca se extiende como uno de los mayores reclamos turísticos de España / Istock

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Yanira Morte

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Conocida como la “Nueva York del Mediterráneo”, Benidorm es conocida como la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo y la segunda del planeta en concentración de edificios altos por metro cuadrado. Es de los destinos turísticos líderes en toda la península y en Europa, famoso por su gran oferta de sol, playa y un ambiente vibrante que se mantiene activo durante todo el año.

Benidorm, un irresistible placer culpable

Benidorm, un irresistible placer culpable

Esta ciudad se encuentra en la provincia de Alicante, en la comunidad valenciana, a orillas de la Comarca de la Marina Baja y tiene el paseo marítimo más bonito del mundo, una obra modernista que recorre toda la Costa Blanca. Tal es su impacto que ha recibido premios internacionales.El resultado de esta obra fue firmada por Carlos Ferrater, Xavier Martí Galí y el Estudio OAB de Barcelona, convirtiéndose en una estructura de líneas curvas inspiradas en un oleaje colorido y en la geografía mediterránea. Ferrater, miembro del estudio MBM Arquitectes en proyectos clave, fue uno de los nombres claves detrás del diseño urbano y la transformación del frente marítimo de la Villa Olímpica de Barcelona para los Juegos Olímpicos de 1992.

Benidorm, España

Benidorm, España / Istock / Volodymyr Kalyniuk

Un paseo por la ciudad más turística de la Costa Blanca

A solo 45 minutos hacia el sur, está el famoso Palmeral de Elche, un conjunto de palmeras más grande de Europa, con más de 200.000 ejemplares, declarado Patrimonio de la Humanidad, situado dentro del Parque Municipal de Elche. En pleno corazón del municipio está el famoso casco antiguo, un entramado de calles peatonales tradicionales y plazas llenas de vida como el famoso callejón de los vascos para ir de tapas que contrasta drásticamente con los rascacielos. Aquí destaca la silueta neoclásica de la Iglesia de San Jaime y Santa Ana.

Vista del palmeral de Elche

Vista del palmeral de Elche / Istock / Francis Crisostomo

Si estás buscando una de las panorámicas más famosas e imponentes de todo el skyline nocturno, el Mirador de la Cruz, ubicado en lo alto de la Serra Gelada a unos 217 metros de altura. Muy cerca se encuentra el “Castellum” del Tossal de la Cala, un yacimiento arqueológico romano del siglo 1 a.C. declarado Bien de Interés Cultural y fortificado por el general Quinto Sertorio.

El Dato

Se ubica en el cerro al final de Poniente y funciona como un magnífico mirador.

Panorámica del frente marítimo con el paseo de diseño ondulatorio a orillas del mar

Panorámica del frente marítimo con el paseo de diseño ondulatorio a orillas del mar / Istock / JESUSDEFUENSANTA

Benidorm: mucha playa y vitamina D

Las playas de Benidorm son, sin duda, su mayor tesoro natural. Gracias a su orientación privilegiada, todas miran al sur, lo que garantiza sol durante prácticamente todo el día y aguas mucho más templadas. La ciudad divide sus 6 kilómetros de costa en dos playas kilométricas separadas por un casco antiguo, un casco antiguo, una pequeña playa oculta y dos calas completamente salvajes a los pies del Parque Natural.

Turistas se relajan junto al mar Mediterráneo en una playa de Benidorm, España

Turistas se relajan junto al mar Mediterráneo en una playa de Benidorm, España / Istock / Sergio Formoso

Por un lado, la Playa de Poniente, la más extensa con más de 3 kilómetros de fina arena dorada. Una de las más tranquilas, residenciales y familiares, la preferida de los españoles para quienes buscan pasear tranquilamente y disfrutar de su paisaje marítimo. Por otro lado, mucho más turística y de ocio está la playa de Levante, con dos 2 kilómetros de longitud.

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Sus mejores servicios

Cuenta con plataformas de juego flotantes, alquiler de hamacas y el epicentro del esquí acuático y el cable-esquí.

También hay otro tipo de calas más salvajes ideales para hacer snorkel, concretamente la Cala Almadrava, una preciosa y pequeña franja de unos 100 metros donde se combina la arena fina y las rocas. Sus aguas son de un azul turquesa transparente y es muy habitual la práctica del nudismo.

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