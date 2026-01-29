Las mejores eSIM para viajar fuera de España en 2026: todo lo que debes saber antes de elegir

Viajar al extranjero se ha convertido en algo habitual para muchos y muchas españolas, ya sea por ocio, trabajo o escapadas improvisadas. Sin embargo, hay un aspecto que sigue generando dudas incluso entre las y los viajeros más experimentados: cómo mantener el móvil conectado sin caer en tarifas abusivas. Durante años, las opciones eran limitadas y poco prácticas: activar el roaming con precios elevados o buscar una SIM local nada más aterrizar. Hoy, el panorama es muy distinto gracias a la llegada de las eSIM internacionales, que han redefinido la forma en la que nos conectamos fuera del país.