Las mejores eSIM para viajar fuera de España en 2026: todo lo que debes saber antes de elegir
En esta guía te explicamos cómo elegir la mejor eSIM para viajar al extranjero en 2026.
Viajar al extranjero se ha convertido en algo habitual para muchos y muchas españolas, ya sea por ocio, trabajo o escapadas improvisadas. Sin embargo, hay un aspecto que sigue generando dudas incluso entre las y los viajeros más experimentados: cómo mantener el móvil conectado sin caer en tarifas abusivas. Durante años, las opciones eran limitadas y poco prácticas: activar el roaming con precios elevados o buscar una SIM local nada más aterrizar. Hoy, el panorama es muy distinto gracias a la llegada de las eSIM internacionales, que han redefinido la forma en la que nos conectamos fuera del país.
Estas tarjetas digitales permiten contratar un plan de datos antes de salir de casa y activarlo en cuestión de segundos, sin necesidad de manipular una SIM física ni depender de tiendas en el aeropuerto. Por eso, cada vez más viajeros optan por una eSIM para viajes al extranjero como solución rápida, económica y segura. En esta guía encontrarás una comparativa de las mejores eSIM para viajar en 2026, junto con recomendaciones según el tipo de viaje y el perfil de usuario.
¿Qué es una eSIM y cómo funciona?
La eSIM es una evolución de la tarjeta SIM tradicional. En lugar de insertar un chip físico, el dispositivo incorpora un módulo digital que permite descargar un perfil de datos mediante un código QR o una aplicación oficial. Este sistema elimina por completo la necesidad de cambiar tarjetas, abrir bandejas o acudir a tiendas físicas.
El proceso de activación es especialmente útil para quienes viajan con frecuencia. Basta con adquirir un plan online, escanear el código QR y activar el perfil desde los ajustes del móvil. Una vez llegas a tu destino, el teléfono se conecta automáticamente a la red local sin configuraciones adicionales. Para quienes buscan una eSIM para turistas, esta simplicidad es una de sus mayores ventajas.
Ventajas frente a SIMs físicas o roaming tradicional
Las eSIM internacionales han ganado terreno rápidamente porque resuelven varios problemas habituales del viajero hoy en día. Más allá del ahorro, ofrecen una experiencia más fluida y adaptada a las necesidades actuales.
- Compatibilidad sin complicaciones: La mayoría de móviles permiten usar la eSIM junto a la SIM física, lo que facilita mantener tu número habitual para llamadas y SMS mientras utilizas datos del plan internacional.
- Flexibilidad real: Puedes elegir entre planes locales, regionales o globales según tu itinerario, algo especialmente útil si visitas varios países en un mismo viaje.
- Ahorro significativo: Las tarifas suelen ser más competitivas que el roaming tradicional, con precios claros y sin cargos inesperados.
- Comodidad absoluta: Todo se gestiona desde el móvil. No hay que buscar tiendas, hacer colas ni preocuparse por perder una SIM física.
Saily
Detrás de Saily está Nord Security, la misma empresa responsable de NordVPN, lo que ya da una idea de su enfoque en la estabilidad y la seguridad. Su catálogo incluye planes para más de 200 destinos y un soporte técnico disponible las 24 horas. La instalación es rápida y accesible incluso para quienes nunca han usado una eSIM. Con el cupón VIAJAR10 puedes obtener un 10% de descuento.
eSimFLAG
Es una opción muy interesante para quienes necesitan conexión durante varias semanas. Ofrece cobertura en más de 170 destinos y permite utilizar datos móviles en diferentes países y regiones sin complicaciones. Su activación se completa en solo cuatro pasos. Con el código VIAJARELPERIODICO10 puedes obtener un 10% de descuento.
Gigsky
Es conocida por sus precios competitivos y su versatilidad. Es especialmente popular entre quienes realizan cruceros, ya que ofrece planes diseñados para combinar navegación en barco y en tierra. Su plataforma reúne a varios proveedores de eSIM en un único servicio.
Roamless
Roamless es ideal para quienes visitan varios países en un mismo viaje. Funciona como un servicio multioperador que no requiere instalar perfiles adicionales, lo que facilita cambiar de red sin interrupciones. Con el cupón VIAJAR20 puedes obtener un 20% de descuento.
Ubigi
Ubigi es una excelente alternativa para estancias largas. Ofrece acceso inmediato a redes 4G/5G de alta calidad, planes económicos y cobertura en más de 200 destinos. Además, permite recargar sin necesidad de WiFi y utilizar la eSIM en móviles, tablets o portátiles. Con el código VIAJAR10 puedes obtener un 10% de descuento.
Yesim
Yesim reúne más de 170 países en una sola eSIM y destaca por su flexibilidad. Permite pagar únicamente por los datos consumidos, pausar el plan cuando no lo necesites y reactivarlo con un clic. Con el cupón VIAJAR20 puedes obtener un 20% de descuento.
Simify
Simify es una eSIM internacional pensada para quienes necesitan conexión durante estancias prolongadas. Ofrece datos móviles en prácticamente cualquier parte del mundo, su instalación es muy rápida y cuenta con velocidades 5G ultrarrápidas. Es compatible tanto con iPhone como con Android. Con el código VIAJAR15 puedes obtener un 15% de descuento.
SimLocal
SimLocal es especialmente popular entre quienes viajan por Europa. Más de 4 millones de usuarios avalan su servicio, que ofrece velocidades de hasta 5G en más de 200 destinos. Con el cupón VIAJAR puedes obtener un 10% de descuento.
Holafly
Holafly se ha consolidado como una de las mejores eSIM para viajar al extranjero gracias a sus planes con datos ilimitados. Ofrece cobertura en más de 270 destinos y permite mantener tu número de WhatsApp sin complicaciones. Con el cupón REVISTAVIAJAR puedes obtener un 5% de descuento.
Airalo
Airalo destaca por su enfoque económico. Sus planes comienzan en 4,50 euros por 1 GB durante 7 días, lo que la convierte en una de las opciones más accesibles del mercado. Su aplicación permite instalar y activar la eSIM en minutos, con atención al cliente disponible en todo momento.
¿Cuál es la mejor eSIM para viajar este 2026?
¿Cuál es la eSIM más barata?
Las opciones más económicas suelen ser Airalo, con planes desde 4,50 euros por 1 GB, aunque el precio final dependerá del destino y del consumo.
¿Puedo usar una eSIM si ya tengo una SIM?
Sí. La mayoría de móviles permiten usar la SIM física y la eSIM al mismo tiempo, manteniendo tu número habitual para llamadas y SMS.
¿Funciona la eSIM sin WiFi?
Necesitas conectarte a una red WiFi solo para descargar e instalar el perfil. Una vez activada, la eSIM funciona exclusivamente con los datos móviles del plan contratado.
