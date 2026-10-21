Los jubilados cambian Benidorm por la ciudad con las termas urbanas al aire libre más bonitas de España: pozas a 40 grados junto al Miño, un tren termal desde la Plaza Mayor y el invierno como mejor época

Hace unos 2.000 años, los romanos levantaron una casa de baños junto a un manantial de agua caliente que brotaba en el centro de una pequeña población del noroeste peninsular. El manantial sigue en el mismo sitio, y la leyenda local asegura que quien toca su agua acaba casándose allí. Río arriba, otras fuentes alimentan pozas al aire libre en la orilla, y en ellas el baño continúa en diciembre o en enero, cuando en la costa ya nadie se mete en el mar.

Rio Miño, Galicia. / Istock

Ese es el atractivo para quien viaja cuando acaba el verano y busca algo más que sol. Aquí el agua sale de la tierra a 60 grados, las pozas se mantienen a 38 o 40 y con frío es cuando más se disfruta el contraste. Es Ourense, la ciudad que se presenta como Capital Termal de Galicia.

Adriana Fernández

As Burgas, donde empezó todo

Cualquier visita a Ourense termina pasando por As Burgas, en el casco antiguo. Allí el agua brota a más de 60 grados por dos fuentes de piedra, la Burga de Arriba, del siglo XVII, y la Burga de Abaixo, del XIX, en el mismo lugar donde los romanos tuvieron sus baños. Con el tiempo, la ciudad añadió una piscina termal al aire libre, con sauna húmeda y terraza, que convertía el centro histórico en un balneario a pie de calle.

As Burgas, Ourense, Galicia / Istock

Hoy As Burgas se visita, pero no es posible bañarse. La piscina lleva cerrada desde 2020, y el pleno municipal aprobó el 19 de octubre que, cuando vuelva a abrir, la entrada cueste siete euros. Todavía no hay fecha. Las dos fuentes siguen manando a la vista de cualquiera que pase por allí, y son el mejor punto de partida para entender el recorrido. El baño, mientras tanto, se ha trasladado a la orilla del Miño.

Del casco histórico al río

Para llegar hasta allí no hace falta coche. A pocos pasos, en la Plaza Mayor, sale el Tren de las Termas, un trenecito turístico que baja hasta el Miño y lo remonta por la orilla en unos 40 minutos, con paradas en la plaza do Ferro, el parque de San Lázaro, la Ponte Vella, A Chavasqueira, O Muíño da Veiga y Outariz. En su horario habitual sale cada dos horas, a las 10:00, las 12:00, las 16:00 y las 18:00, con una salida más a las 20:00 los fines de semana y festivos, y el billete cuesta lo mismo que un viaje en el autobús urbano.

Río Miño, en Ourense / Istock

Es la forma más cómoda de hacer el recorrido, aunque hay otras. La Ruta Termal del Miño, de unos cinco kilómetros, sigue el río sin cuestas y va enlazando una zona de baño con la siguiente, de modo que se puede ir andando y volver en el tren, o al revés. Para quien prefiera el coche, hay tres aparcamientos junto al camino.

A Chavasqueira, la primera parada

La primera gran zona de baño que aparece es A Chavasqueira, la más próxima a la ciudad. Junto al río hay pozas exteriores de acceso libre, que a principios de octubre abrían de 10:00 a 19:00, y al lado, una estación termal privada de inspiración japonesa, con entrada de 5,40 euros, que cierra los lunes.

Termas en A Chavasqueira / Istock

Quien quiera bañarse aquí este año debe darse prisa. El nuevo contrato que el Ayuntamiento aprobó el 27 de agosto, y que se aplicará desde enero, limita la apertura de A Chavasqueira y de O Muíño da Veiga a los meses de abril a octubre, con cinco meses de cierre entre noviembre y marzo. El Muíño ya ha cerrado hasta la primavera, y la asociación Amigos das Termas sitúa el cierre de las pozas de A Chavasqueira el 30 de octubre, una fecha que el Concello todavía no ha confirmado.

Burga de Canedo, el baño de todo el invierno

El plan de invierno se juega al final de la ruta, en la margen derecha del Miño, donde está la zona termal más grande de la ciudad. En la Burga de Canedo el agua sale de la roca de granito cerca de los 60 grados y llena tres vasos dobles al aire libre que se mantienen entre 38 y 40, con una poza de agua fría al lado para alternar. Son aguas de mineralización débil, bicarbonatadas sódicas, fluoradas y sulfuradas.

Burga de Canedo, Ourense. / Wikicommons

Es también la zona que mejor resiste los cambios. Con el nuevo contrato será una de las dos que abran los doce meses del año, y sigue siendo de acceso libre, con aforo limitado. Tiene vestuarios, taquillas, duchas exteriores y fuentes de agua potable, así que basta con llevar bañador, chanclas, toalla y un candado.

La otra zona abierta todo el año es Outariz, a unos 100 metros. Su parte gratuita estaba cerrada a principios de octubre, y a 450 metros funcionan las Termas de Outariz, una estación privada con tratamientos donde dos horas de baño cuestan 6,95 euros. Cierra los martes y, los viernes y sábados, abre hasta la una de la madrugada, de modo que también permite bañarse de noche. El alcalde ya ha avanzado que Outariz y el Muíño también pasarán a ser de pago, de modo que la Burga de Canedo puede quedar como el gran baño libre de la ciudad.

Pozas de Outariz. Ourense / Wikicommons

La alternativa al balneario

Para muchos jubilados, el agua termal forma parte de los viajes de cada invierno. El programa de termalismo del Imserso ofrecerá casi 200.000 plazas en balnearios en cada una de las temporadas de 2027 y 2028, hasta 9.000 más al año que en campañas anteriores. Ourense propone una versión por libre de ese mismo plan: se baja al río en tren o andando, se pasa la mañana en las pozas y se vuelve al centro a comer, sin reservas ni paquetes cerrados.

Antes de salir, mirar el río

En Ourense, el río decide. Las zonas de baño están en la orilla del Miño, y cuando el caudal sube, cierran: en febrero de 2026, con el agua por encima de los seis metros, las estaciones privadas de Outariz y A Chavasqueira tuvieron que cerrar por la crecida. El Concello publica a diario qué termas están abiertas, y es lo primero que conviene consultar antes de coger el tren.

Las pozas libres de la Burga de Canedo abren de 10:00 a 19:00, y en ellas nadie puede quedarse más de hora y media.