Solo viven 10 personas, pero es el pueblo pesquero más espectacular de España: entre antiguos molinos, cuevas marinas y acantilados

El número de habitantes no es necesariamente un indicador de la belleza de un lugar. Hay pueblos preciosos que tienen la suerte o la desgracia de estar habitados por muy pocas almas, a veces incluso ninguna. Hablo de suerte porque vivir en un lugar tan especial con un entorno tan mágico como Puertito de los Molinos, en Fuerteventura, es un auténtico privilegio del que solo pueden disfrutar 10 personas en todo el mundo.

Esta diminuta localidad pesquera pertenece al municipio de Puerto de Rosario, en la zona centro noroccidental de la isla. Acostumbrados a los pueblos pesqueros del norte peninsular -cuya belleza también es envidiable-, nos topamos con uno muy diferente, donde las viviendas son prácticamente cubos blancos con puertas azules bañados por el océano. Y donde la playa se convierte en una calle del pueblo más para pasear y relajarse.

Adriana Fernández

Molinos antiguos en toda la comarca

Gastronomía canaria, playas con olas gigantescas ideales para practicar surf y una misteriosa cueva que solo puede verse en periodos de supermareas son algunas de las características más atractivas de Los Molinos. Precisamente su nombre también es una premisa de lo que hallaremos en el pueblo. Los molinos y las molinas de viento forman parte de la arquitectura tradicional, habiendo incluso rutas para verlos entre Corralejo y Tuineje, en el centro de la isla.

Molino de viento típico de Fuerteventura / Istock / imv

Los molinos en masculino son los tradicionales, aunque en Fuerteventura tienen elementos propios. Son edificios de planta circular y forma troncocónica, construidos en mampostería, coronados con techos de madera y divididos en dos o tres plantas. Mientras que las molinas, inventadas en el siglo XIX, tienen dimensiones más reducidas, con una única planta cuadrada donde se realizaba toda la actividad y el almacenaje del grano.

La importancia del agua a través de cuevas y barrancos

Otro lugar absolutamente impresionante de este pueblo son las cuevas marinas cuyo paso está abierto únicamente en bajamar, cuando el océano deja al descubierto un sendero de arena que conduce hasta el lugar. Son varias conectadas entre sí mediante arcos hechos por los propios acantilados, pero la que destaca es la cueva Herminia, la más grande e imponente. En su interior, hay una bóveda desde donde se obtienen las vistas más bonitas de Los Molinos.

Mareas altas en Puertito de los Molinos / Istock / Flavio Vallenari

Es importante revisar el ciclo de mareas y ser consciente del momento en el que vuelve a subir para no quedar atrapado en el interior de la cueva. La época más recomendada para visitarlas suele ser septiembre, cuando tiene lugar lo que se conoce como la marea de El Pino, una supermarea que marca el equinoccio de otoño. Y muy próximo a las cuevas se encuentra el barranco de Los Molinos, un desfiladero que discurría por el cauce de un río.

El barranco tras Puertito de los Molinos / Istock / Orietta Gaspari

Durante miles o millones de años, discurrió por esta zona hasta dar lugar a un camino serpenteante de cañones y hoces con paredes realmente altas. Por sendos lados del barranco, discurre un sendero de unos seis kilómetros, que pasa de un lado a otro en varias ocasiones. En esta ruta, el viajero tendrá la oportunidad de sentirse en el interior de un barranco -porque literalmente lo estará-, rodeado de la exuberante vegetación de la zona.

El final perfecto: playa y gastronomía

La playa de Los Molinos es el colofón de una visita al pueblo. En invierno, queda cubierta por piedras y guijarros que trae la marea a la costa; y en verano solo queda un manto de arena marrón. Gracias a su oleaje, es un lugar idóneo para practicar surf, incluso más que para bañarse. Puertito de los Molinos se ve bastante rápido, así que querrás pasar horas bajo el sol, caliente pero respetuoso del archipiélago canario.

Las casitas pesqueras de Puertito de los Molinos / Istock / Orietta Gaspari

También degustando las especialidades de la zona en restaurantes como Casa Pon, un local con merecida fama por su cocina marinera. Aquí puedes probar sus pescados, su queso frito a la plancha, sus papas arrugadas, su paella de pescado y marisco o sus lapas de temporada. Para un ambiente más relajado, entre tapas y refrescos bien fríos, el bar restaurante El Puertito, con unas vistas impresionantes al océano, la joya de la corona.