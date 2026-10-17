Ni Viena, ni Praga: el mercadillo de navidad más bonito del mundo está en España y es perfecto para visitar en 2026

Piensa en casetas de madera, luces cálidas y adornos navideños por todas partes, pero sin necesidad de tiritar de frío a varios grados bajo cero. Si te apetece vivir el ambiente de un típico mercado de Navidad del norte de Europa sin tener que coger un avión a Praga o a Viena, en el puerto de Málaga tienes un lugar lleno de todo eso que imaginas en estas fechas y más. Durante las fiestas, la zona de Muelle Uno se transforma en un paseo navideño con una estética que se inspira directamente en los pueblos de Alsacia, pero con palmeras, barcos y el mar de fondo. No tendrás las montañas nevadas de fondo, pero esta alternativa es incomparable.

Navidad en la calle Larios. / Istock / Aitormmfoto

Si ya tenías pensado hacer una escapada a la ciudad andaluza en estas fechas, apúntate esta parada en el plan que tengas en mente, porque te garantizamos que es un imprescindible que tienes que incluir si quieres ir a buscar regalos artesanales o probar algo de picar junto al agua. Y, a solo unos 15 minutos a pie, puedes meterte de lleno en el ambiente del centro histórico y ver el famoso espectáculo de luces de la calle Larios.

Adriana Fernández

Un pueblo alsaciano junto a los barcos del puerto

Como es evidente, lo primero que llama la atención de este mercado es el contraste del sitio donde está montado, que nada tiene que ver con las típicas plazas históricas de otros destinos europeos. Olvídate de la clásica plaza de piedra encajonada entre edificios antiguos: aquí los puestos de madera están colocados a lo largo de la dársena, con las embarcaciones a un lado y las terrazas al otro.

Pero eso no significa que la ambientación no sea navideña, ya que han buscado recrear el encanto de pueblos alsacianos como Colmar, que probablemente te suene por sus casas de madera y los adornos de invierno. Aquí tienes eso y, muy probablemente, buen tiempo, así que puedes darte un paseo muy agradable por la tarde, cuando empieza a oscurecer y se encienden las luces, sin pelarte de frío.

Entre caseta y caseta te vas a encontrar con puestos de artesanía local, ropa, juguetes de madera, decoración para la casa y muchas ideas para regalar, que seguro que te pasa como a la mayoría de nosotros que siempre dejamos algunos regalos para última hora cuando entran las prisas. ¡Aquí tienes eso solucionado! Por supuesto, tampoco faltan los puestos de comida y dulce para hacer una parada entre tanta compra y tomar algo caliente mientras paseas viendo los barcos.

La ruta navideña continúa por el centro histórico

El mercado de Navidad de Muelle Uno es solo el punto de partida de tu escapada a la ciudad, así que, en cuanto termines de recorrer los puestos, solo tienes que cruzar el Palmeral de las Sorpresas y poner rumbo al casco antiguo para seguir la ruta y disfrutar del espectacular alumbrado.

Allí te espera la calle Larios, que es sin duda el corazón de la Navidad malagueña. Su bóveda de luces y los pases de música que organizan a diario atraen cada año a miles de personas (revisa los horarios oficiales antes de ir si no quieres perdértelo). Además, y como siempre nos gusta decir, lo mejor es perderse por las callejuelas de los alrededores, que es donde está la verdadera magia de los viajes. Si lo haces en diciembre, podrás ir encontrándote belenes tradicionales, hacer compras en los comercios de siempre o cenar de tapas en alguna de las plazas del centro. Al estar todo tan cerca, te apañas perfectamente caminando durante todo el día, pasando del ambiente marinero del puerto al bullicio de las calles históricas sin necesidad de coger transporte.

Decoraciones angelicales en la calle Larios / Istock / vitaliybilyak

Si te estás planteando ir este año, ten en cuenta que las fechas exactas y los horarios se confirman según se acerca el mes de noviembre. La temporada anterior el recinto estuvo abierto desde finales de noviembre hasta pasados los Reyes Magos, manteniendo la actividad durante todo el mes de diciembre.