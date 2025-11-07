El curioso pueblo construido en la cima de una cantera de basalto activa: las casas de su casco antiguo están construidas con material volcánico

El pueblo del que hablamos está colgado literalmente de un acantilado de basalto que se asoma al vacío dejando sin aliento a los visitantes. Sus vecinos, acostumbrados a las alturas y sin vértigo por obligación, disfrutan de una vida cotidiana y tranquila sobre lo que para muchos es todo un misterio de la naturaleza. A cincuenta metros sobre el valle, sus casas de piedra se alinean al borde de un abismo, logrando unas vistas únicas que atrapan a cualquier viajero entre sus calles.