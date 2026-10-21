Se conoce como "la perla del Duero" y es la catedral románica mejor conservada de España: una joya del siglo XII, forrada de escamas de piedra, en la ciudad con más iglesias románicas de España

Zamora es la ciudad con mayor concentración de iglesias románicas de España y de Europa. De hecho, según datos oficiales de turismo de la ciudad, conserva 23 templos románicos en el término municipal, de los cuales 14 se encuentran en el casco histórico. Y el más destacado, además de ser la catedral románica mejor conservada de España, tiene un apodo precioso: es “la perla del Duero”.

Su cúpula bizantina es algo único en el románico español / Istock

Su imponente cúpula de escamas de piedra es uno de los rasgos más característicos de esta catedral. Una joya entre las joyas medievales levantada a orillas del Duero en el siglo XII y que, según cuentan los historiadores y los documentos de la época, fue construida en apenas 23 años (y eso, para una catedral monumental de la Edad Media, es casi un milagro).

Adriana Fernández

No exageramos si decimos que la Catedral de Zamora es el edificio más reconocible de la ciudad, y el más singular del románico español, porque su estética se aleja por completo del típico gótico de agujas y grandes arbotantes que marcaron la pauta en las catedrales medievales europeas. Por el contrario, se trata de un templo románico cuya silueta está dominada por una cúpula de clara inspiración oriental.

Cúpula oriental y no gótica

Su cimborrio, levantado sobre el crucero, con una cúpula gallonada y una cubierta exterior decorada con escamas de piedra, es algo único en la península. Seguro que más de una persona está pensando ahora mismo en detalles que nos llevan hasta lugares como Santa Sofía, la basílica de Estambul, y no es para menos.

Es la catedral románica mejor conservada de España / Istock / David Andres

Y es que “la perla del Duero” está muy influenciada por la estética bizantina, tal y como se aprecia en esta solución arquitectónica. Un tipo de arquitectura que, además, la relaciona directamente con otros edificios del llamado grupo de los cimborrios del Duero, donde se incluyen la Colegiata de Toro y la Catedral Vieja de Salamanca.

Junto al castillo y las antiguas murallas de la ciudad

La ubicación de la catedral explica buena parte de su personalidad. Y es que se encuentra en el extremo occidental del casco histórico, junto al castillo y las antiguas murallas que rodeaban la antigua Zamora, en una posición elevada desde la que domina el paisaje monumental de la ciudad.

Parte del cinturón amurallado que recorría la ciudad / Istock

Su emplazamiento está ligado a la historia de Zamora como enclave fortificado. Conviene recordar que en la Edad Media, las catedrales no se levantaban como edificios aislados del resto de la ciudad, sino como parte de un espacio donde convivían el poder religioso, las estructuras defensivas y las principales vías de comunicación. De ahí que estén tan cerca unos de otros.

Pero hay que remontarse incluso un poco antes en el tiempo, porque coincide que la Puerta del Obispo, la que se encuentra en el lado meridional de la catedral (y que, por cierto, es la única portada de la fábrica antigua que se conserva íntegramente), está relacionada con el trazado de una antigua calzada romana que llegaba desde Mérida, esa que cruzaba el Duero por el puente viejo y ascendía hacia el recinto fortificado. Lo que sitúa a la catedral en el centro de un recorrido histórico que se remonta a tiempos del Imperio. Y eso, como casi todo en arquitectura histórica, no puede ser casualidad.

"La perla del Duero" / Istock

Una torre de más de 45 metros de altura

La torre occidental, conocida como torre del Salvador, se construyó durante el siglo XIII. Según la documentación de la diócesis, alcanza los 45 metros de altura y debió de estar almenada, por lo que su aspecto original recordaba más al de una construcción fortificada que al de un campanario convencional. Lo más curioso es que, además, sirvió como cárcel del Cabildo hasta el terremoto de Lisboa de 1755.