Sara Fernández García

Todos los madrileños se van a Valencia por la cercanía, pero pocos eligen a la Sirena del Océano para el verano: es la joya de Andalucía

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Desde la serenidad de un jardín histórico del siglo XVIII junto al mar, hasta playas vírgenes de dunas infinitas, esta ciudad andaluza ofrece el oasis perfecto para una escapada cercana, en una ciudad donde la gastronomía, la historia y los paisajes suman, en su conjunto, un destino inmejorable.

Una combinación perfecta entre entorno natural, playas y ciudad conocida como la “sirena del océano”. Para descubrirla, tienes que visitar un camino junto al mar que recuerda al malecón de La Habana y brilla con la catedral de fondo. Con estos datos... seguro que ya sabes de qué ciudad estamos hablando. Dale al play para salir de dudas.