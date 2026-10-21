Ni Madrid ni Jijona, el mercadillo de Navidad más bonito de España está frente a una catedral gótica desde hace 240 años: es perfecto para visitar en 2026
Sus primeros puestos vendían pesebres de barro y papel a la puerta de la catedral, pero hoy reúnen más de 200 paradas de figuras, musgo, abetos y caganers que celebran sus 240 ediciones.
El origen de los mercadillos navideños es quizá uno de los grandes desconocidos de las fechas. Si bien no celebraba las fiestas ofertaba la oportunidad de conseguir los productos que llenarían la mesa: ropa, provisiones y, en sus inicios, carne, la comida estrella con la que celebrar el adviento. Con la Reforma Protestante, figuras como Martín Lutero promovieron que los regalos se entregaran en el nacimiento de Cristo, el día de Navidad, y esto hizo que los puestos evolucionaran hacia la venta de juguetes de madera, dulces y artesanías.
Del que venimos a hablarte, existe un primer registro. El 13 de diciembre de 1786, el barón de Maldà anotó en su diario los puestos de figuras de pesebre, casitas, puentes, fuentes, molinos, pozos y pajareras, así como musgo y plantas que se colocaban en las escaleras de la Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Cruz y Santa Eulalia, por Santa Lucía. Doscientos cuarenta años después, Barcelona continua celebrando el mercado en el mismo sitio, frente a la fachada de un templo. Su presidente, Albert Deulofeu, la define como "la fira més antiga pel que fa al món del pessebre", y es, por alusiones, la Fira de Santa Llúcia.
Con los años cambió la forma de los puestos más que lo que se vendía en ellos. Las lámparas de aceite y de acetileno dieron paso a la luz eléctrica, los tablones de madera se convirtieron en casetas, y a principios del siglo XX las paradas se protegían de la lluvia con lonas impermeabilizadas con aceite de linaza.
Pesebres, musgo, simbombas y caganers
La feria se instala en la avenida de la Catedral, frente al Pla de la Seu, y se organiza en sectores. En la edición de 2025 tuvo 215 paradas: 180 de productos estrictamente navideños, como pesebres, figuras, musgo, abetos y decoración para el hogar, y 35 de artesanía y regalo, con textil, cerámica, joyería y piel, según la revista oficial de la feria. Hay además puestos de instrumentos de las fiestas, como panderetas y zambombas, un tambor de fricción tradicional en los villancicos.
Es el lugar al que los barceloneses van a por el material del pesebre catalán, que se monta con musgo, corcho y ríos de papel de plata. Y es también donde se compra el caganer, la figurita que se esconde en un rincón del belén. El año pasado, la exposición "Mira qui caga!" reunió unos 1.500 caganers de la colección de Xabier Añoveros i Trias de Bes.
Santa Lucía, patrona de vista y modistas
Patrona de costureras, sastres y ciegos, y patrona de la vista, a principios del siglo XX muchos barceloneses acudían ese día a su pequeña capilla para pedirle que les cuidara los ojos, y las niñas que aprendían costura, a las que llamaban "llucietes", cantaban y pedían donativos por las calles. La capilla dedicada a la santa sigue en pie en la esquina de la calle de Santa Llúcia con la del Bisbe, frente a la Casa de l'Ardiaca, en un románico tardío con algunos detalles ya góticos en la portada.
El tió gigante y la Carassa de Nadal
Para los niños, la gran cita es el Tió Gegant, el tronco de Navidad que en las fechas señaladas se instala junto a la catedral y al que los menores de 12 años pueden hacer "cagar" a golpes de bastón, como manda la tradición catalana. Cada niño se lleva un caramelo. Desde que empezó esta actividad, han participado más de 445.000 niños, según los organizadores.
Durante la feria sale también, a mediodía y en días señalados, el pasacalles de la Carassa de Nadal, y hay ballades de esbarts, grupos de danza tradicional, y conciertos navideños. La Associació de Pessebristes de Barcelona, que cumplió 150 años en 2012, organiza talleres para aprender a montar un pesebre.
Cuándo ir
La feria abre cada año a finales de noviembre o principios de diciembre y se mantiene hasta el 23 de diciembre. En 2025 abrió del 28 de noviembre al 23 de diciembre, todos los días de 10:00 a 21:00, y la entrada es libre. El día grande es el 13 de diciembre.
La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia se empezó a construir bajo el reinado de Jaime II, sobre una catedral románica anterior, y se dio por terminada a mediados del siglo XV. La fachada que preside la feria es posterior, neogótica. Sus dos campanarios miden 54 metros, y el cimborrio llega a 70, y en el claustro gótico, terminado a finales del siglo XV, viven trece ocas blancas, tantas como los años que tenía Santa Eulalia, patrona de la ciudad, cuando fue martirizada, según la tradición. Sus restos descansan en la cripta, bajo el altar mayor.
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