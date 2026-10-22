Del 13 al 15 de noviembre este pueblo cántabro celebra una fiesta de Interés Turístico Nacional dedicada al orujo: destilaciones públicas, degustaciones de productos lebaniegos y calles medievales entre los Picos de Europa

Es gracias a la cultura árabe que España goza hoy de bebidas destiladas, desarrolladas a través de alambiques maniobrados por alquimistas, y posteriormente introducidos en Europa y llevado a América por los colonizadores españoles.

Siguiendo la técnica aprendida, estas bebidas han continuado presentes en las despensas de todo el país, y en 1984, un grupo de vecinos y productores de una comarca cántabra decidió rendir homenaje, precisamente a su aguardiente con una fiesta en la calle. Solo llegó a celebrarse dos veces, y en el 86 la normativa estatal que prohibía la destilación casera obligó a suspenderla.

Adriana Fernández

En 1994, sin embargo, regresó gracias a una normativa especial, y desde entonces se celebra cada segundo fin de semana de noviembre, hoy galardonada como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Es la Fiesta del Orujo de Potes, capital de la Liébana y hogar de 1.353 vecinos que, del 13 al 15 de noviembre, celebrarán frente a los Picos de Europa la producción de este género único.

Potes es una localidad medieval situada en el corazón del parque de los Picos de Europa, España / Istock

Las alquitaras salen a la calle

El orujo se obtiene a partir de los hollejos de la uva ya fermentados, que se calientan despacio hasta que el vapor se condensa en un aguardiente transparente. En Liébana se destila en alquitaras, alambiques de cobre que permiten un proceso lento y artesanal, y la tradición se remonta a la Alta Edad Media, cuando los monasterios guardaban los hollejos tras la vendimia para destilarlos.

La fiesta saca ese proceso a la calle. El momento central es el encendido de las alquitaras, y durante el fin de semana se destila en las plazas y calles del casco histórico delante del público, mientras las orujeras reparten vasitos para probarlo. Las normas se relajan esos días, y algunos productores pueden destilar sin licencia, con una condición: todo el orujo que salga de las alquitaras debe consumirse durante la fiesta y no se puede vender.

Monumento al orujo, Potes / © 2026 Copyright Tradiciones y Fiestas

Torres, puentes y calles de piedra

Antes, durante y después de la celebración del orujo, aprovecha para conocer el pueblo que recoge sus fiestas. Potes se recorre a pie, y casi todo lo que hay que ver queda cerca de las calles donde se destila. Su símbolo es la Torre del Infantado, una fortificación bajomedieval que fue casa solar de Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, y de sus descendientes, los duques del Infantado. Es sede del Ayuntamiento y acoge una exposición sobre el Beato de Liébana, con vistas desde sus almenas. La otra gran torre del pueblo es la de Orejón de la Lama, también llamada de Bedoya, de los siglos XV y XVI, que acoge exposiciones y actos.

Potes: ciudad medieval con puente y río Deva a su paso. / Istock

El propio nombre de la villa viene de "Pontes", por los puentes medievales que cruzan el río Deva y sus afluentes en pleno casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico. La iglesia de San Vicente, monumento de igual calibre, es gótica con influencias renacentistas y barrocas, y el antiguo convento de San Raimundo, fundado en 1608, alberga hoy una exposición sobre la comarca de Liébana. Completa el paseo la ermita de San Cayetano, barroca, de los siglos XVII y XVIII.

A unos minutos de Potes está el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que guarda el Lignum Crucis, considerado el mayor fragmento conocido de la cruz de Cristo. Es la meta del Camino Lebaniego, una ruta de 71,9 kilómetros que sale de San Vicente de la Barquera y se puede hacer en tres etapas. Pero si buscas algo más atrevido, el teleférico de Fuente Dé, en el municipio de Camaleño, salva 753 metros de desnivel en unos cuatro minutos y deja al viajero en el mirador del Cable, a los pies del Parque Nacional Picos de Europa, a 1.823 metros de altitud.

Iglesia Gótica de San Vicente / Wikicommons / Sergio Segarra

El programa de 2026

El viernes 13 de noviembre, a partir de las 19:00, los grupos de gaita recorren el casco antiguo. El sábado 14, a las 12:30, se recibe al Orujero Mayor, y a continuación seis productores destilan en directo en las plazas y calles principales, con degustaciones, según el programa que recoge Festivales de España. El domingo 15, a las 12:30, se entrega la Alquitara de Oro, con una última degustación y conciertos de cierre.

Indispensable en la mesa El plato de la comarca es el cocido lebaniego, y entre sus quesos están los quesucos de Liébana y el picón Bejes-Tresviso. La miel, los dulces caseros y el té de Áliva, una planta que se recoge en la montaña, son los recuerdos que más se llevan los visitantes. Las viñas, de las que sale la materia prima del orujo, llevan más de diez siglos formando parte del paisaje del valle.

El Orujero Mayor es un personaje público elegido cada año para dar el pregón y encender las alquitaras. Han tenido ese papel, entre otros, Luis del Olmo, David Bustamante, Eduardo Noriega, Carlos Herrera y, en 2023, la actriz Carmen Machi. La Alquitara de Oro, que se concede desde 1999, es el máximo reconocimiento de la fiesta: un jurado profesional elige en cata a ciegas la mejor marca de orujo de Liébana. El fallo lo anuncia el propio Orujero Mayor. En la edición del año pasado, celebrada del 8 al 10 de noviembre, el programa sumó además catas comentadas y música el sábado.