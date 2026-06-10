Viajar por Europa solo con la tarjeta sanitaria europea puede costarte 60.000 euros (y este es el porqué)

Un fin de semana romántico en París, varios días de turismo en Dublín, una escapada a la costa Amalfitana en Italia… Europa esconde muchas maravillas a unas pocas horas en avión, pero que esa cercanía no te confunda y te haga bajar la guardia. Si alguna vez has viajado dentro de la Unión Europea con la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) pensando que estás cubierto ante cualquier imprevisto, es momento de que descubras que no es exactamente así.

Si vas a viajar dentro de la UE, lo recomendable es hacerlo con tu Tarjeta Sanitaria Europea, aunque tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Asuntos Exteriores recomiendan viajar siempre con un seguro de viaje que cubra las situaciones que la TSE deja fuera. Por ejemplo, copagos médicos, clínicas privadas, robo del equipaje o una repatriación sanitaria, que puede llegar a costar hasta 60.000€. Si estás planeando tu próxima escapada, ahora puedes contratar el seguro de viaje AXA que más de 4 millones de personas utilizan con un 15% de descuento al aplicar el cupón VIAJAR15.

¿Qué es la Tarjeta Sanitaria Europea y qué cubre?

Qué es la Tarjeta Sanitaria Europea y qué cubre / Cortesía

La Tarjeta Sanitaria Europea es un documento gratuito que puedes solicitar en la Seguridad Social y que da acceso al sistema público de salud del país que visites en las mismas condiciones que un ciudadano local. Es válida en todos los países que forman parte de la Unión Europea y en Islandia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido y Suiza.

Es la manera de asegurarte atención sanitaria en cualquier país comunitario si ocurre un imprevisto durante tu viaje. La cuestión es que no todos los sistemas sanitarios funcionan como el español. Algunos sí que son 100% gratuitos, pero en otros hay copagos médicos o tratamientos que no cubre la sanidad pública, así que en ese caso tendrás que asumir el coste de tu bolsillo, porque la TSE no lo cubre.

Estas son las limitaciones de la TSE

Uno de los grandes errores es creer que la sanidad europea es siempre gratuita, y no es exactamente así. Hay países muy cercanos a España, como Francia, Italia o Alemania, que funcionan con un sistema de copago sanitario, lo que significa que tendrás que asumir parte del coste de una consulta médica, urgencia o tratamiento.

Tampoco da acceso a clínicas y hospitales privados, que suelen estar presentes en muchas ocasiones en zonas turísticas o destinos de costa y reciben muchos pacientes internacionales. Y una cobertura muy importante: la TSE no cubre repatriación sanitaria. Es decir, si tienes que volver a España en avión medicalizado, la Tarjeta Sanitaria Europea no cubre la organización ni el coste del traslado, que puede ascender a 60.000€ en algunos casos.

Tarjeta Sanitaria Europea vs. seguro de viaje: esta es la gran diferencia

Las autoridades señalan que la mejor forma de viajar es tener la TSE y complementarla con un seguro de viaje. La Tarjeta Sanitaria Europea proporciona acceso al sistema público de salud en la UE y una cobertura básica. En cambio, el seguro de viaje gestiona y asume todo lo que rodea a ese imprevisto.

Por ejemplo, el seguro de viaje de AXA cubre gastos médicos de hasta 1.500.000€ (asistencia médica, hospitalización y urgencias, medicamentos, transporte sanitario y repatriación). Además, responden ante cualquier otro imprevisto: pérdida de equipaje, retrasos en vuelos, cancelaciones, robo de pasaporte, conflictos legales con terceros… Puedes contratar este seguro de viaje con un 15% de descuento con el cupón VIAJAR15.

Para que entiendas mejor la importancia de viajar siempre protegido, una visita a un especialista puede costar unos 125€ en Italia, 150€ en Francia o 170€ en Reino Unido. Acudir a urgencias en algunos países puede ascender a 600€ y una intervención quirúrgica con hospitalización puede disparar la factura fácilmente hasta los 4.000€. Y eso en el mejor de los casos, porque las pruebas diagnósticas, los medicamentos o las estancias prolongadas van a aumentar el coste.

Por qué viajar con un seguro de viaje

Porque un buen seguro de viaje, como el de AXA, es la manera de estar cubierto y tranquilo si surge cualquier imprevisto en tu lugar de vacaciones. Cubre hasta 1.500.000€ en gastos médicos, cobertura por robo o pérdida de equipaje hasta 1.500€, asistencia 24 horas en español y pago directo al centro sanitario para que no tengas que adelantar dinero.

Además, AXA gestiona más de 20.000 repatriaciones al año y cuenta con más de 5,4 millones de viajeros asegurados, que en sus reseñas destacan "la facilidad para las gestiones a través de la web", "la atención recibida y el servicio" y "un trato humano inmejorable".

Así que sí, puedes solicitar tu TSE para viajar por Europa, pero si quieres estar tranquilo, protegido y disfrutar al máximo de tus merecidas vacaciones, lo más prudente es contratar un seguro de viaje AXA. Con más motivo ahora que puedes ahorrarte un 15% si aplicas el código descuento VIAJAR15 justo antes de hacer el pago. ¡Feliz escapada!

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