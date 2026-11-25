¿Y si este año cambias el plan de Nochevieja de siempre por un viaje que recuerdes toda la vida? Imagina dar la bienvenida a 2027 entre miles de personas en Times Square, despedir el año bailando en una playa de Tailandia o contemplar las auroras boreales bajo el cielo de Laponia. Cada vez son más los viajeros que aprovechan las vacaciones de diciembre para pasar las fiestas lejos de casa, ya sea en familia, en pareja o con amigos.

Los destinos para viajar en fin de año tienen algo en común: ofrecen experiencias difíciles de repetir en cualquier otro momento del año. Desde una de las fiestas de Nochevieja más famosas del mundo hasta una tradición japonesa con siglos de historia, hay planes para todos los gustos. ¿Te imaginas recibir 2027 junto al Big Ben o celebrar la llegada del nuevo año en una mítica Full Moon Party en Koh Phangan?

Sea cual sea el destino que elijas para empezar 2027 por todo lo alto, hay algo que no deberías dejar al azar: tu protección durante el viaje. AXA Seguros de viaje ofrece coberturas de gastos médicos de hasta 5 millones de euros y la posibilidad de añadir una garantía de cancelación para proteger los gastos no reembolsables.

1. Nochevieja en Nueva York: recibe 2027 entre la multitud de Times Square

Nochevieja en Nueva York: recibe 2027 entre la multitud de Times Square / Cortesía

¿Cuántas veces has visto por televisión la famosa caída de la bola luminosa de Times Square? Ahora imagina vivirlo en primera persona. Cada 31 de diciembre, miles de personas se reúnen en pleno Manhattan para despedir el año entre música, confeti y fuegos artificiales. Una tradición que comenzó a principios del siglo XX y que se ha convertido en una de las celebraciones de Año Nuevo más conocidas del planeta.

Pero Nueva York tiene mucho más que ofrecer durante las fiestas navideñas. Si viajas a la ciudad para recibir 2027, no puedes dejar de visitar el árbol del Rockefeller Center, patinar sobre hielo en alguna de sus pistas más emblemáticas, recorrer los escaparates navideños de la Quinta Avenida o disfrutar de un crucero por el río Hudson.

Eso sí, pasar el fin de año en Nueva York no es precisamente barato. El precio medio de un viaje de Año Nuevo ronda los 1.500 euros por persona, una cantidad que puede aumentar si decides prolongar la estancia o contratar excursiones y actividades adicionales.

Además, Estados Unidos es uno de los países con los costes sanitarios más elevados del mundo. Por eso, es especialmente recomendable viajar con un seguro que incluya límites médicos altos. El seguro Total Plus de AXA Seguros de viaje cubre hasta 5 millones de euros en gastos médicos, además de la repatriación sanitaria a coste real y asistencia las 24 horas.

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2. Bangkok y Koh Phangan: dos formas de celebrar el Año Nuevo en Tailandia

Bangkok y Koh Phangan: dos formas de celebrar el Año Nuevo en Tailandia / Cortesía

Quizá tienes en la cabeza una imagen muy distinta de Tailandia, pero ¿te la has imaginado alguna vez en Nochevieja? Del 27 al 31 de diciembre se celebra el 'Amazing Thailand Countdown' en ICONSIAM, uno de los complejos comerciales de lujo más impresionantes de la ciudad de Bangkok. Despedirás 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales de 1.400 metros sobre el río y actuaciones de artistas tailandeses e internacionales.

Otro planazo que cada vez suma más adeptos en todo el mundo es la Full Moon Party —la fiesta en la playa más famosa del mundo— en la isla de Koh Phangan. Una fiesta con música electrónica que se alarga hasta bien entrada la madrugada, ideal si siempre has soñado con celebrar la Nochevieja en la playa.

Tailandia es un destino relativamente barato, aunque no por ello deberías arriesgarte a viajar sin seguro. El más recomendable sigue siendo Total Plus de AXA, tanto por los límites médicos altos como por la repatriación sanitaria a coste real. Además, te recomendamos añadir la cobertura de cancelación para estar protegido si te surge un imprevisto de última hora y no puedes viajar, o si tienes que interrumpirlo por fuerza mayor.

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3. Año Nuevo en Tokio: las 108 campanadas que despiden el año en Japón

Año Nuevo en Tokio: las 108 campanadas que despiden el año en Japón / Cortesía

En Japón, una de las tradicionales más conocidas en el Joya no Kane, una ceremonia budista en la que las campanas de los templos suenan 108 veces para simbolizar la purificación de los deseos y las pasiones terrenales. El templo Zojoji es uno de los más bonitos para celebrar fin de año en Tokio, con vistas a la Torre de Kioto iluminada.

Acércate también a Sensoji, en el barrio de Asakusa, y visita el santuario Meji Jingu. Y si puedes alargar el viaje, en enero es tradición el hatsumode, la primera visita del año a un templo o santuario para pedir buenos deseos.

En tu viaje de fin de año en Japón tienes que tener en cuenta que los vuelos, sobre todo de última hora, no son precisamente baratos, y también tendrás que reservar el alojamiento y los desplazamientos entre ciudades.

La sanidad en japón tampoco es nada barata, por eso te recomendamos viajar protegido con AXA seguros de viaje. Su seguro incluye gastos médicos desde 50.000 a 5 millones de euros según el plan elegido, y puedes proteger también tu dinero, si contratas un seguro de viaje internacional con Cancelación.

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4. Nochevieja en Laponia: da la bienvenida a 2027 bajo las auroras boreales

Nochevieja en Laponia: da la bienvenida a 2027 bajo las auroras boreales / Cortesía

¿Hay una forma más mágica de empezar el año que contemplando auroras boreales? Laponia se ha convertido en uno de los destinos más deseados para viajar en Navidad y Nochevieja, especialmente por la posibilidad de observar este impresionante fenómeno natural. La temporada de auroras boreales se extiende, aproximadamente, desde finales de agosto hasta principios de abril.

En diciembre, muchos viajeros llegan hasta Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa, para visitar la casa de Papá Noel y cruzar la línea del círculo polar ártico. Un viaje especialmente atractivo para quienes buscan unas fiestas diferentes, rodeados de paisajes nevados y naturaleza.

Entre las experiencias que no puedes perderte están los paseos en trineos tirados por huskies o renos, las excursiones en moto de nieve y las noches en alojamientos con techos de cristal desde los que contemplar el cielo ártico.

Eso sí, viajar al norte de Europa en invierno también implica algunas particularidades. En diciembre, las temperaturas medias pueden situarse entre los -10 °C y los -15 °C, por lo que es importante preparar bien el equipaje y contar con coberturas médicas adecuadas. También conviene disponer de garantías como la prolongación de estancia por prescripción médica, la repatriación sanitaria y la asistencia las 24 horas.

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¿Qué seguro de viaje elegir para despedir 2026 fuera de casa?

Entonces, ¿cuál es el mejor seguro de viaje para despedir el año fuera de casa? AXA tiene tres modalidades (Mini, Total o Total Plus), a partir de 1,48€ al día y que te cubren hasta 5 miloones de euros de gastos médicos, 1,48€ al día la modalidad Mini y 3,57€/día la modalidad Total Plus que cubre hasta 5 millones de euros en gastos sanitarios en el seguro más completo. Además, puedes añadir en la póliza la cancelación (es opcional) de hasta 5.000€ por persona. Si no puedes viajar o tienes que interrumpir tu viaje por enfermedad de un familiar, hospitalización, problemas en la vivienda, o cualquiera de las causas recogidas en el seguro., AXA Seguros de viaje cubrirá los gastos no reembolsables de tu viaje.

Lo recomendable es reservar tu seguro de viaje AXA cuando hagas la reserva de los vuelos y el hotel, porque así proteges el dinero invertido desde el primer momento. La aseguradora cuenta con más de 5,4 millones de viajeros, un aval suficiente para cerrar el año tranquilo y darle la bienvenida a 2027 desde el país del mundo al que siempre has querido viajar.