Macarena Gómez (48 años) dejó Madrid por un molino del siglo XVII en la comarca que ella llama “mi Toscana”: pavos reales, alpacas rescatadas y un granero convertido en loft

Macarena Gómez Tracería es una reconocida actriz española conocida principalmente por su papel de Lola Trujillo en la famosa serie de televisión “La que se avecina” y por protagonizar la película de terror “SexyKiller”. De origen Cordobés se mudó a Madrid, concretamente al barrio de Chamberí, con tan solo 5 años de edad, donde vivió gran parte de su adolescencia y se empezó a interesar por la interpretación. Más adelante, tras estudiar interpretación en Londres durante tres años, regresó a la capital para consolidar su carrera de actriz.

Adriana Fernández

Junto a su marido, Aldo Comas, la actriz decidió dejar Madrid para adentrarse en una nueva etapa y mudarse definitivamente al Alt Empordá en Girona, en busca de tranquilidad y huyendo del gran estrés de la gran ciudad tras vivir allí su confinamiento en 2020. Aunque habían comprado el antiguo molino en el año 2015 como segunda residencia cuando nació su hijo Dante, pasar los meses de pandemia en plena naturaleza lo hizo cambiar de planes y convertirlo en su hogar principal.

Alt Emporda, Girona / Coldwell Banker España

Un molino del siglo XVII que ella llama “mi Toscana”

Lejos de ser una casa convencional es todo lo contrario, Macarena y Aldo decidieron restaurar un antiguo molino de piedra del siglo XVII que estaba abandonado y que restauraron respetando su estructura tradicional, lo que ella se refiere como “mi Toscana”. En su interior combina paredes de piedra, vigas vistas, grandes ventanales industriales con muebles de diseño nórdico, piezas de terciopelo y antigüedades de mercadillo.

El Dato Junto al molino había un antiguo granero que reformaron desde el principio para transformarlo en un estudio tipo loft. Este espacio es dedicado principalmente para su esposo, Aldo Comas, para que pueda componer su música y trabaje desde casa para pasar más tiempo con su esposa e hijo.

El terreno cuenta con un huerto ecológico, un lago con embarcadero y una piscina de arena diseñada para parecer una playa privada, un lugar de ensueño para disfrutar en familia y en la intimidad. Aparte, la finca funciona como un santuario privado donde conviven muchísimos animales de todo tipo desde pavos reales, tres alpacas, una llama, caballos, vacas, ovejas, cabras, gallinas, ocas, perros hasta un cerdo, la mayoría de ellos rescatados.

En una entrevista para Woman, la actriz contó que ha aprendido a dar el biberón a las crías de oveja y vaca, y que su guacamayo llamado Agapita suele romper los mandos de la televisión.

Alt Emporda, Girona, Cataluña / Costa Brava Pirineu de Girona

Un paseo por Alt Empordá: tus imprescindibles para una buena visita

Aparte de ser el lugar donde Macarena decidió huir de la ciudad, este municipio catalán es famoso por ser la cuna artística del famoso Salvador Dalí, albergar el extremo norte de la Costa Brava y tener un rico patrimonio histórico junto a un paisaje que te dejará con la boca abierta. Para comenzar, una de tus primeras paradas debe ser el Teatro-Museo Dalí, conocida como la mayor obra del mundo surrealista, diseñada por el propio Salvador Dalí sobre los restos de un antiguo teatro municipal donde expuso por primera vez. Aquí encontrarás desde su tumba hasta sus pinturas más importantes.

Teatro-Museo de Salvador Dalí / wikimedia Commons/Rodelar

El Dato Junto al lado, Castell de Sant Ferran, una de las fortalezas militares del siglo XVIII y uno de los monumentos de mayores dimensiones de Cataluña que permite recorrer sus murallas y navegar en barca por sus cisternas subterráneas.

Otro de los lugares más reclamados y visitados de la región es el Conjunto Arqueológico de Empúries en L’ Escala, el único yacimiento de la Península Ibérica donde conviven los restos de una antigua ciudad griega y una ciudad romana, ubicadas enfrente del mediterráneo.

Monasterio de Sant Pere de Rodes / Istock / IMAG3S

Muy cerca, un gran emblema de su patrimonio cultural, el Monasterio de Sant Pere de Rode, un antiguo monasterio benedictino de estilo románico donde podrás acceder a las mejores vistas de la bahía de Llançà y el Cap de Creus.