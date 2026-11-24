Hay un lugar en el norte de España donde el debate en torno a la tortilla de patatas no está en si lleva cebolla o no, sino en el huevo, siendo el estado prácticamente líquido el más aceptado. Y ese lugar no puede ser otro que Betanzos, en la provincia de A Coruña, un pueblo a solo 25 kilómetros de la capital que ha hecho de su manera de cocinar la tortilla de patatas todo un emblema que trasciende lo puramente gastronómico.

Si a eso le sumamos que se trata de un municipio con un fabuloso pasado medieval, con un centro histórico monumental y numerosos edificios que han sobrevivido al paso del tiempo, trayendo el estilo gótico gallego hasta la actualidad, sobran los motivos para ir organizando un viaje y descubrirlo en la próxima escapada.

Adriana Fernández

El conjunto gótico más interesante de Galicia

Betanzos, integrado en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, reconocida por la UNESCO, fue una de las siete capitales de las antiguas provincias del Reino de Galicia. Durante siglos tuvo una enorme importancia administrativa, comercial y portuaria, una importancia que llevó a la villa a protegerse de posibles ataques, convirtiéndose en una villa amurallada. La ciudad actual aún conserva las huellas de aquel esplendor: iglesias góticas, pazos, casas señoriales, tres puertas de muralla y calles empedradas. Todos juntos forman un casco antiguo tan bien conservado que está declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Interior de la iglesia de San Fancisco / Istock

El patrimonio religioso es uno de sus grandes atractivos de su centro histórico, y hay tres iglesias que permiten comprender la importancia que tuvo Betanzos durante la Baja Edad Media: San Francisco de Betanzos, célebre porque guarda uno de los sepulcros medievales más llamativos de Galicia; Santa María do Azougue, una iglesia gótica del siglo XIV, con una extraordinaria colección de capiteles que representan animales, personajes y escenas de la vida cotidiana; y la Iglesia de Santiago, que combina elementos góticos con un interesante retablo plateresco.

Y, por si fuera poco, Betanzos forma parte del Camino Inglés, una de las rutas históricas de peregrinación a Santiago. Eso hizo que, durante siglos, recibiera a peregrinos que llegaban por mar desde las islas británicas y el norte de Europa y continuaban su viaje por tierra. Un acontecimiento histórico que contribuyó a su carácter comercial y hospitalario. Hoy sigue siendo una de las localidades importantes del recorrido, con albergues, servicios para caminantes y un casco histórico que merece una parada.

Entre el mar y la montaña / Istock

El callejón de la tortilla

Pero si por algo es famoso Betanzos es por la tortilla, como decíamos al principio. Su particularidad es que rompe con la imagen de la tortilla española tradicional: es fina, muy jugosa y tiene un interior casi líquido. Además, la villa medieval ha conseguido diferentes premios nacionales, como el que se llevó el Mesón O Pote, que ganó el Campeonato de España de Tortilla de Patatas en 2011 y 2022.

Anque el mejor lugar para disfrutar de sus icónicas tortillas es precisamente el callejón de la tortilla: la Travesía do Progreso y la Venela do Campo forman el conocido como Callejón de la Tortilla, un lugar de apenas unos metros donde se concentran varias tabernas especializadas en este manjar. No pasar por allí sería un pecado.