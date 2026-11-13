Viajar al extranjero en diciembre sin preocuparse por el roaming: así puedes conseguir un 30% de descuento en tu conexión a internet

Diciembre es uno de los meses con más motivos para hacer la maleta. Una escapada para aprovechar el último puente del año, unos días en una capital europea, las vacaciones de Navidad lejos de casa o ese viaje pendiente que por fin encuentra un hueco en el calendario. Sea cual sea el destino, hay algo que conviene resolver antes de salir: cómo tener conexión a internet desde el momento en que aterrizas.

Porque viajar también significa consultar mapas para descubrir una ciudad, encontrar un restaurante en el último momento, comprobar una reserva o compartir con los tuyos los lugares que vas descubriendo. Y hacerlo sin depender del wifi del aeropuerto, de las redes públicas o de las tarifas de roaming puede marcar la diferencia.

Para quienes tienen previsto viajar fuera de España, eSimFLAG ofrece un 30% de descuento en los mercados que selecciones, una oportunidad para preparar la conexión del próximo viaje con antelación y evitar gastos innecesarios. Basta con introducir el código: VIAJARELPERIODICO10, durante el proceso de compra para beneficiarse de la promoción en el plan de datos del destino elegido.

Una forma sencilla de llegar a cualquier lugar con internet disponible y empezar a disfrutar del viaje desde el primer minuto.

Una eSIM para viajar sin sorpresas con la conexión a internet

Una eSIM para viajar sin sorpresas con la conexión a internet / Cortesía

Cuando se organiza un viaje al extranjero, hay muchos detalles que tener en cuenta: el alojamiento, los vuelos, los desplazamientos y las visitas imprescindibles. Sin embargo, la conexión del móvil suele quedar en un segundo plano hasta que aparece el primer problema.

El roaming puede suponer un gasto inesperado si no se conocen bien las condiciones de la tarifa contratada. Otra alternativa es comprar una tarjeta SIM local al llegar, aunque eso implica localizar una tienda, hacer cola y cambiar la tarjeta habitual del teléfono.

Frente a estas opciones, las eSIM se han convertido en una alternativa cómoda para quienes quieren viajar conectados sin complicaciones. Se trata de tarjetas SIM digitales que se instalan directamente en el dispositivo, sin necesidad de introducir un nuevo plástico ni acudir a un establecimiento.

eSimFLAG permite contratar el plan de datos antes de salir de viaje y tenerlo preparado para utilizarlo al llegar al destino. Así, no hace falta perder tiempo buscando una red wifi o resolviendo cuestiones técnicas nada más bajar del avión.

Entre sus principales ventajas destacan:

Compra online: puedes elegir y contratar el plan desde el móvil, antes de comenzar el viaje y sin desplazarte.

puedes elegir y contratar el plan desde el móvil, antes de comenzar el viaje y sin desplazarte. Sin cambiar la SIM habitual: conservas tu tarjeta física y tu número de teléfono de siempre.

conservas tu tarjeta física y tu número de teléfono de siempre. Planes adaptados al destino: seleccionas el mercado al que viajas y los datos que necesitas según la duración de tu estancia.

seleccionas el mercado al que viajas y los datos que necesitas según la duración de tu estancia. Más comodidad desde la llegada: tienes la conexión preparada para empezar a utilizar internet cuando llegues.

tienes la conexión preparada para empezar a utilizar internet cuando llegues. Menos dependencia del wifi público: puedes consultar información y utilizar tus aplicaciones sin tener que buscar redes abiertas.

Mapas, reservas y recomendaciones: por qué internet es imprescindible cuando viajas

Mapas, reservas y recomendaciones: por qué internet es imprescindible cuando viajas / Cortesía

Hay pequeños gestos que forman parte de cualquier viaje y que hoy dependen directamente del teléfono móvil. Consultar cómo llegar a un monumento, descubrir un restaurante recomendado por los vecinos, traducir una carta, pedir un transporte o comprobar el horario de un museo son acciones habituales cuando visitas un lugar desconocido.

También lo es compartir fotografías, mantener el contacto con familiares y amigos o modificar una reserva si surge algún imprevisto.

En una escapada de pocos días, perder tiempo buscando conexión puede significar renunciar a parte de la experiencia. Por eso, contar con datos desde el primer momento resulta especialmente práctico cuando se viaja a una ciudad que no conocemos o se cambia de destino con frecuencia.

Con eSimFLAG puedes preparar este aspecto antes de salir de casa. Solo necesitas elegir el plan correspondiente al lugar que vas a visitar, instalar la eSIM siguiendo las indicaciones y activarla al llegar.

De esta manera, el viaje puede comenzar sin esperas: desde el aeropuerto hasta el hotel, pasando por las primeras calles que quieras recorrer.

Cómo conseguir un 30% de descuento en eSimFLAG

Aprovechar la promoción es sencillo y no requiere realizar ningún trámite presencial. El proceso se completa online en unos minutos:

A) Accede al catálogo de eSimFLAG y busca el mercado correspondiente a tu próximo destino.

B) Elige el plan de datos que mejor se adapte a la duración de tu viaje y a tus necesidades de conexión.

C) Introduce el código promocional VIAJARELPERIODICO10 antes de finalizar la compra.

D) Instala la eSIM en tu teléfono siguiendo las instrucciones.

E) Actívala al llegar a tu destino para empezar a utilizar los datos contratados.

Un consejo práctico: Lo mejor es instalar la eSIM antes de salir de casa, aprovechando la conexión wifi habitual. Así podrás completar el proceso con tranquilidad y evitar contratiempos cuando llegues al aeropuerto de destino.

Una solución para escapadas de invierno, vacaciones de Navidad y grandes viajes

No hace falta cruzar medio mundo para necesitar conexión a internet durante un viaje. Una escapada de fin de semana a una capital europea, unos días visitando a familiares en otro país o unas vacaciones más largas al otro lado del Atlántico son situaciones en las que disponer de datos móviles facilita mucho los desplazamientos.

Para quienes viajan ocasionalmente, contratar una eSIM puede ayudar a evitar los costes asociados al roaming y las gestiones de comprar una tarjeta local. Para quienes salen al extranjero varias veces al año, el ahorro puede resultar todavía más interesante, especialmente si aprovechan promociones como la de eSimFLAG.

También es una alternativa práctica cuando se viaja en pareja, en familia o con amigos. Cada persona puede contratar su propio plan de datos y utilizar el móvil con independencia, sin tener que depender continuamente de que otro viajero comparta su conexión.

Despedir 2026 con un viaje es una buena manera de terminar el año. Y si ya tienes una escapada en mente, merece la pena dejar preparada también la conexión a internet. Con eSimFLAG puedes elegir los datos que necesitas para tu destino, instalar la tarjeta digital antes de salir y aprovechar un 30% de descuento con el código VIAJARELPERIODICO10.

Porque cuando se trata de descubrir nuevos lugares, lo importante es dedicar el tiempo a disfrutar del destino, no a buscar wifi.