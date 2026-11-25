Lucía Alfonso González

"Como en casa, en ningún sitio": los refugios separados de Marc Márquez (33 años) y Gemma Pinto (29 años) están entre una ciudad de murallas medievales con 20 torres y las siete obras de Gaudí, Patrimonio Mundial

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Su historia de amor no empezó en un circuito, sino en Madrid, donde unos amigos en común se encargaron de presentarlos. En 2023 posaron juntos por primera vez en una pasarela de moda, y desde entonces no se han separado. Él es uno de los pilotos más laureados de la historia, y ella, licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, se lanzó al mundo del lifestyle animada por una amiga influencer con la que compartió universidad. Pero antes de los focos, cada uno tenía su propio rincón: una pequeña ciudad del interior, cuna de campeones del mundo, cuyas antiguas murallas, levantadas entre los siglos XIV y XV, llegaron a tener 10 metros de altura y 2 de grosor.

Y una ciudad que en la Edad Media fue capital de un condado y hoy presume de una arquitectura reconocida en todo el mundo. Su catedral, levantada entre los siglos XIII y XV, enamora por sus naves altísimas y por las vistas desde sus terrazas, uno de esos planes que muchos visitantes pasan por alto. Y en lo alto de una montaña que mira al mar espera un museo con algunas de las pinturas murales románicas más valiosas, rescatadas de pequeñas iglesias de los Pirineos. Dos lugares a apenas una hora en coche, perfectos para una escapada doble entre historia, leyendas y Mediterráneo. ¿Sabes ya de qué lugares hablamos? Dale al play y descúbrelo.