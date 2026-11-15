José Luis Perales (81 años) vendió más de 50 millones de discos y sigue escondiéndose en un pueblo de la Alcarria de 120 vecinos: un taller de alfarero, bodegas excavadas en la roca y una iglesia del siglo XVI

Vas a intuir un poco la calma que te espera en Castejón desde el momento que te vas acercando a esta pequeña localidad de la Alcarria conquense. En estas cuatro calles de arquitectura humilde, donde el silencio solo lo rompe como mucho algún tractor a lo lejos, nació y creció uno de los grandes mitos de la música en español. José Luis Perales vino al mundo en este rincón de Cuenca en 1945. De aquí se marchó con apenas 13 años y un laúd bajo el brazo gracias a una beca para estudiar en Sevilla. Nadie se podría imaginar que acabaría siendo la mente de la que salieron varias canciones que terminarían convirtiéndose en el hilo musical de varias generaciones.

Panorámica de Castejón. / Wikicommons | Diego Delso

Con más de 50 millones de discos vendidos, un centenar de reconocimientos de oro y platino y un catálogo de éxitos universales como Un velero llamado libertad, ¿Y cómo es él? o Te quiero (además de los himnos que compuso para Raphael, Julio Iglesias o Isabel Pantoja), lo normal habría sido mudarse a una gran capital o vivir en mansiones al otro lado del océano. Pero el éxito masivo nunca consiguió desapegarle de sus raíces y por eso convirtió su pueblo natal en su refugio definitivo, levantando a las afueras una casa en la que retirarse a escribir novelas, cultivar un huerto familiar y componer tranquilamente.

Sara Fernández García

Este municipio de apenas 120 vecinos es el universo más íntimo del artista, ya que, aquí, no es artista ni estrella ni nada de eso. En Castejón, Perales es algo así como un artesano con un taller de alfarería, un espacio donde pasa las horas modelando porcelana, haciendo esculturas de barro y dando forma a piezas de joyería, una vocación que descubrió junto a su mujer y que combina con la escritura.

Monte de Castejón. / Turismo de la Alcarria Conquense.

Cuevas excavadas a pico, piedra seca y ruinas romanas

El gran encanto de Castejón está en su patrimonio popular, empezando por las viejas cuevas del vino. Durante generaciones, los propios vecinos fueron picando la ladera de la colina a mano para abrir bodegas subterráneas donde elaborar y conservar la producción a una temperatura fresca y constante durante todo el año.

En el centro del pueblo destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo del siglo XVI con su planta de cruz latina y dos portadas de arco de medio punto. Siguiendo el paseo hacia las afueras, el camino te lleva hasta el Chozo de los Pastores (una clásica construcción de piedra seca usada por los antiguos ganadero) o sube directamente al Balcón de la Alcarria, un mirador ideal para quedarse un rato contemplando los campos (¡ya te avisamos que la calma estaba garantizada!)

Iglesia de Castejón. / Turismo de la Alcarria Conquense.

Te recomendamos aprovechar el viaje a Castejón para explorar los alrededores. A pocos kilómetros, en Cañaveruelas, se esconde la antigua ciudad romana de Ercávica. Desde lo alto, donde están sus ruinas, tienes unas vistas espectaculares al embalse de Buendía y puedes caminar entre los restos de su foro, su domus y su muralla. En la zona también se conservan eremitorios rupestres excavados en la piedra que se remontan al siglo VII. Y como patear la comarca abre el apetito sí o sí, lo mejor es rematar el día en las tabernas de la zona probando la cocina conquense más auténtica: un buen morteruelo caliente para untar con pan de pueblo, unos zarajos crujientes, cordero asado y un toque de miel de la Alcarria de postre.

Paisaje en los alrededores de Castejón, en una de sus rutas senderistas. / Turismo de la Alcarria Conquense.

Un fin de semana de escapada por la Alcarria conquense

Para organizar bien el viaje desde Madrid o Valencia, lo mejor es hacer una ruta de dos días que combine la calma de Castejón con los mejores rincones de la comarca. El primer día puedes dedicar la mañana a pasear por el pueblo natal de Perales, entrar a curiosear sus cuevas de vino y subir al Mirador de la Alcarria. Por la tarde, continúa en coche hacia Cañaveruelas para recorrer el yacimiento romano de Ercávica y ver cómo cae la tarde sobre las aguas del embalse de Buendía.

El 'Balcón de la Alcarria'. / Turismo de la Alcarria Conquense.

El segundo día resérvalo para la naturaleza y la tradición artesana de los pueblos vecinos. Arranca en Buendía para hacer la famosa Ruta de las Caras, un paseo muy fácil entre pinos donde varios escultores labraron enormes rostros y figuras fantásticas en las rocas. Por la tarde, puedes visitar Priego, conocido como la puerta de la serranía conquense, un municipio famoso por su antigua tradición alfarera.