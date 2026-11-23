Últimas noticias Una escapada entre bodegas subterráneas y el mejor lechazo asado de España

Sara Fernández García

Juan del Val (56 años) y Nuria Roca (54) le llaman su lugar "favorito del mundo" y es la casa de Gredos donde invirtieron el millón del Premio Planeta: un santuario entre montañas, pimentón propio y pozas en el Tiétar

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¿Qué harías si ganases un millón de euros? Juan del Val y Nuria Roca lo tuvieron claro: tras llevarse el Premio Planeta con 'Vera', la novela de él, invirtieron el dinero en una casa en un pueblo de montaña que ella ha bautizado como "mi lugar favorito del mundo". Y no es para menos. Está protegido por grandes cumbres y disfruta de un microclima sorprendentemente suave, con un término municipal que va de las vegas bajas del río hasta más de 2.500 metros de altitud. Desde lo alto bajan gargantas de agua helada que dejan a su paso pozas naturales entre rocas y vegetación, perfectas para darse un chapuzón con las montañas de fondo. Y si buscas algo más salvaje y tranquilo, basta con seguir el mapa hacia el oeste.

Aquí, además, te irás tropezando con antiguos sequeros de piedra y madera donde desde hace siglos se seca el pimiento con humo de leña de roble o encina, el secreto de un pimentón artesanal con un aroma inconfundible. La visita no está completa sin sentarse a la mesa con platos de cuchara, migas y un cabrito de primera. Monte arriba espera un santuario de los siglos XVI y XVII rodeado de bosque, ligado a la leyenda de un pastor y una cabra resucitada, que cada septiembre reúne a miles de romeros. Y a un paso del pueblo se conservan los muros de un poblado fortificado del siglo V a.C., con más de 2.000 años de historia. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.