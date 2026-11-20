Hablamos muy a menudo de la España vaciada, de cómo la mayoría de pueblos del interior, sobre todo los de montaña, ven como poco a poco su población se va reduciendo, tanto porque sus habitantes se trasladan a vivir a localidades mucho más grandes como por la subida insostenible de los alquileres en las grandes ciudades. Lamentablemente, muchos de ellos terminan desapareciendo por completo. A pesar de esta situación, son muchos los habitantes de pueblos en riesgo de desaparecer que no ven ningún problema a vivir aislados del mundo que les rodea.

Adriana Fernández

Fernando es el claro ejemplo de cómo una solución temporal para escapar de los altos precios del alquiler terminó convirtiéndose en un proyecto de vida. Hace 17 años, Fernando se instaló en Benamira, un pequeño pueblo de Soria perteneciente al municipio de Medinaceli. Lo que no sabía es que se convertiría en su hogar para los próximos años.

Pueblo escondido en las montaña / Istock / Ernesto Rose

“Me vine por el alquiler imposible de la ciudad y llevo 17 años aquí”

Antiguamente, el pueblo llegó a superar los 200 habitantes y llegó a disponer de servicios como escuelas y comercios, ahora, debido a la despoblación es uno de los tantos casos de la España Vaciada. Aunque para él, no está totalmente abandonado, ya que sus 58 viviendas permanecen cuidadas por los propietarios y sus viviendas, que regresan especialmente durante el verano.

Pueblo escondido en las montañas / Istock / Ernesto Rose

Actualmente, vive en una residencia familiar, no paga alquiler y sus gastos mensuales son de 750 euros: unos 400 euros se van en comida, 50 euros en electricidad, otros 300 euros en gasolina y 50 euros de teléfono móvil. “Me vine por el alquiler imposible de la ciudad y llevo 17 años aquí”, lo que le ha llevado a ahorrar un total de 700 euros al mes con un sueldo de hasta 1500 euros.

Aldeas despobladas / Istock / IMAG3S

Su rutina está muy fuera del aislamiento, de lunes a viernes trabaja en la conservación de las carreteras y diariamente tiene contacto con sus compañeros y pareja. Aunque también disfruta de su tiempo libre caminando por el monte, cuidando de su huerto o escribiendo monólogos, "Se lleva muy bien, muy tranquilo". Aunque también destaca un aspecto negativo bastante claro, la lejanía del hospital más lejano que se encuentra a 90 kilómetros, “le puede costar la vida a la gente”.

Aldeas despobladas / Istock / IMAG3S

Un paseo por Benamira

Este pueblo perteneciente al municipio de Medinaceli destaca por sus atractivos entornos naturales y su arquitectura rural tradicional. Uno de los mayores atractivos naturales tiene que ver con el nacimiento del río Jalón, cuyo manantial brota en la falda del Monte Agudillo, a unos 3 kilómetros del casco urbano. La iglesia de San Miguel de Arcángel, es uno de los edificios más antiguos e importantes del pueblo, conserva los vestigios de sus orígenes romanos y retablos barrocos en su interior.

Vista aerea Benamira / Benamira

Una muestra de su arquitectura popular vinculada al agua es el lavadero tradicional, que forma parte de la Ruta de Los Lavaderos de la Comarca de Tierra de Medinaceli. Otro de los encantos de este lugar son sus famosas ermitas: la Ermita de Santa Bárbara vinculada a la devoción tradicional contra las tormentas y el pedrisco y por otro, la Ermita de San Miguel ligada a la advocación del patrón del pueblo.