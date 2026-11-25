Sara Fernández García

Las raíces separadas de Ana Duato (58 años) y Miguel Bernardeau (29 años): en una ciudad donde ella aprendió a hacer arroz y el pueblo de masías de la infancia de él

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Ana Duato tiene una costumbre que no ha cambiado en décadas. "Sigo haciendo arroz todos los domingos para mantener la tradición familiar", contó en 2013. La aprendió en casa, en una familia donde, en sus palabras, "la mesa y el buen comer nos han unido mucho". Su hijo, Miguel Bernardeau, lo resume a su manera: "Mi madre, mis abuelos, mis tíos y mis primos son valencianos, así que soy de paella".

Los dos nacieron en Valencia, ella en 1968 y él en 1996, pero sus raíces se reparten entre dos lugares separados por 21 kilómetros de carretera. Dale al play si quieres conocer todos los detalles.