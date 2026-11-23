Si hay alguien que sabe de rutas, de senderismo y de aventuras en la naturaleza es Jesús Calleja. El intrépido comunicador, expedicionario y montañero no duda en afirmar cuál es su favorita entre las favoritas para hacer en España. Y, como no podía ser de otra manera, está en su tierra, en la comunidad de Castilla y Léon; más concretamente en la provincia de León, esa que le vio nacer hace ya 61 años.

La ruta de senderismo favorita de Jesús Calleja / Istock

Se trata de un itinerario que lleva de ruta por el Valle del Congosto, en el norte de León, a través de uno de esos paisajes de montaña que permiten descubrir la parte más salvaje y menos conocida de la provincia. Se encuentra en el entorno del Parque Natural de Babia y Luna, un territorio de valles glaciares, montañas calizas, praderas de altura y pueblos pequeños que conserva una identidad ganadera muy marcada.

Adriana Fernández

Lo interesante es que no se trata de un simple paseo entre montañas, sino que el valle ofrece un paisaje de alta montaña y posibilidades de senderismo para distintos niveles, aunque algunas rutas y pasos pueden exigir experiencia, buena preparación física y condiciones meteorológicas favorables.

La mejor ruta de senderismo de España, según Calleja

Como el propio Jesús Calleja ha publicado en sus redes sociales en alguna ocasión, la ruta la que se refiere es la PRC-LE 67, Valle del Congosto-El Rozo, un itinerario circular que atraviesa algunos de los parajes más espectaculares de Babia. Y lejos de ser un itinerario doméstico o poco transitado, se trata de una ruta oficial, homologada y recogida por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. “Recorre un valle repleto de panorámicas de desmesurada belleza”, en palabras del propio Calleja.

Se trata de una ruta circular que tiene una distancia de unos 24 kilómetros, para realizar en unas siete horas aproximadamente, por lo que no se trata de una ruta familiar o de dificultad sencilla. La dificultad no es extrema (de hecho, es “moderada” según Patrimonio Natura), pero es preferible estar en buena forma física, tal y como dicen los expertos que conocen el terreno, como el propio Calleja.

Dicho de otra manera: se trata de una ruta larga, pensada para senderistas acostumbrados a caminar durante varias horas. Y a eso hay que añadir que, aunque no se trata de una vía ferrata ni de una escalada, sí tiene un tramo de subida más pronunciado cerca del collado de Veiga Redonda.

De un valle a una cumbre glaciar: los cinco paisajes más espectaculares

La singularidad de esta ruta está en la sucesión de paisajes: empieza en un valle relativamente estrecho, se abre hacia grandes praderas de montaña y termina alcanzando una cabecera glaciar rodeada de cumbres que superan los 2000 metros. Estos son los cinco paisajes más espectaculares por los que pasa:

La Majúa y el valle glaciar

El recorrido comienza en La Majúa, siguiendo una pista forestal que se adentra en el valle del río La Majúa. Al principio es estrecho, pero poco a poco se ensancha y aparecen praderas, vegas y pastizales. Es un paisaje muy representativo de Babia, con ganado vacuno y caballar aprovechando los pastos de montaña.

La braña de Rajaos y las peñas calizas

A medida que se gana altura aparece el chozo de Braña Rajaos, una construcción tradicional vinculada a la actividad ganadera. Desde aquí se accede a los puertos de La Solana y comienzan a dominar el paisaje las formaciones calizas de las peñas Solarco, Calabazosa y Congosto.

La cascada del río La Majúa

Uno de los rincones más llamativos es la cascada que forma el río La Majúa al descender por la cabecera del valle. El agua se abre paso entre las paredes montañosas y marca el punto en el que el itinerario debe buscar un paso hacia los collados.

El collado de Veiga Redonda

Es uno de los grandes momentos de la ruta. Tras el tramo de mayor pendiente se alcanza este collado, desde donde se abre una panorámica extraordinaria hacia la laguna glaciar de Las Verdes y las cumbres de la Cordillera Cantábrica. Es probablemente el punto paisajístico más espectacular del recorrido.

El regreso por El Rozo

Desde el collado se inicia el descenso por la pista de El Rozo, a los pies de las peñas del Pozo Lao. El camino conduce hasta Robledo de Babia y después continúa por antiguos caminos entre prados y fincas, pasando por Cospedal antes de regresar a La Majúa.