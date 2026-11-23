Cuando Carmen era niña, en la escuela de su pueblo llegaron a juntarse unos 80 alumnos. Eran los años dorados de la mina, y la industria daba trabajo a buena parte de las familias de la zona, por loq ue había tantos críos que, después de compartir aula durante un tiempo, acabaron separando a los chicos de las chicas. Cada uno tenía su pizarra y su enciclopedia, en los pupitres había tinteros donde mojaban la pluma y, para escribir en la pizarra, usaban "unos pizarrines, que llamábamos". Casi todos se quedaban en la escuela hasta los 14 o 15 años, y muy pocos seguían estudiando. "De aquella pues a estudiar prácticamente iba uno entre cien", recuerda.

Otero de las Dueñas, comarca de Carroceras, León / Ayuntamiento de Carrocera

Su pueblo era y es Otero de las Dueñas, una localidad del municipio de Carrocera, en la comarca leonesa de Cuatro Valles, a unos 30 kilómetros al norte de la capital de León. Allí ha vivido toda su vida, allí se bautizó, hizo la primera comunión y se casó en la misma iglesia, y allí sigue aunque la vida allí es ahora muy diferente, según explicaba León Noticias desde las calles del pueblo.

Sara Fernández García

La escuela de doña Celina

El paseo empieza en la iglesia, de la que la mujer recuerda el día en que levantaron el cuerpo superior de la torre y subieron las campanas, que hasta entonces estaban en el hueco de abajo. También de la reforma del pórtico, que coincidió con el centenario del templo. De camino a las antiguas escuelas señala la casa del cura, que recuerda con tejado de paja, y se para delante de la que fue la vivienda de su maestra. "Aquí vivió doña Celina, que fue la maestra mía casi todo el tiempo". Pero las escuelas tienen hoy otro uso, y mientras que una parte se ha convertido en un espacio de reuniones para la comisión de fiestas, la otra funciona como consultorio médico que, como cuenta Carmen, funciona los viernes.

"Después de todo, ya que no teníamos bares, por lo menos que tengamos una tienda"

Otero de las Dueñas, comarca de Carroceras, León / Ayuntamiento de Carrocera

Buen ejemplo son las escuelas de lo que fue y hoy aguantra, y ejemplo también de los mismo es el convento que espera más adeñante. En Otero hubo durante siglos un monasterio de monjas cistercienses, Santa María de Otero, que entró en la orden del Císter a mediados del siglo XIII y cuyo archivo reunía documentos anteriores incluso a la llegada del Císter, algunos del siglo X. Carmen conoce la etapa de las monjas solo de oídas, pero sí recuerda a los hermanos que vivieron después en el edificio, uno de ellos sacerdote, y a los caseros que trabajaban para ellos en una casa cercana que hoy está en ruinas.

Otero de las Dueñas, comarca de Carroceras, León / Ayuntamiento de Carrocera

Dos bares, dos tiendas y una fuente

Otero llegó a tener dos bares y dos tiendas de ultramarinos. Los bares cerraron hace años y de las tiendas sobrevive una, la última del pueblo. "Después de todo, ya que no teníamos bares, por lo menos que tengamos una tienda", dice Carmen, que entra y repasa lo que hay en los estantes: fruta y verdura fresca, pan, bebidas y sal. Pone ese ejemplo, el de la sal, para explicar lo que significa tener un comercio abierto en un pueblo pequeño, donde una compra de última hora se resuelve sin coger el coche.

Costumbres, tradición e historia El invierno tenía también su propia costumbre. Cuando los días se acortaban y la nieve cerraba los caminos, los vecinos se juntaban por las noches en una casa alrededor del fuego para hilar, coser, jugar a las cartas y contar historias. Lo llamaban filandón, por el hilo que las mujeres trabajaban mientras se hablaba, y de aquellas reuniones nació una tradición oral que han llevado después a la literatura.

Desde la tienda, el camino baja hasta la fuente, que Carmen sitúa en 1990 y en la que hoy paran muchos ciclistas a llenar sus botellas cuando pasan por la carretera. Antes de que llegara el agua corriente, buena parte de las casas se abastecía de pozos. En la huerta de Carmen todavía queda uno, y su abuelo tenía otro en casa, cuenta.

Otero de las Dueñas, comarca de Carroceras, León / Ayuntamiento de Carrocera

El pueblo vivía de la mina y del campo, y en casi todas las casas había vacas, ovejas, gallinas y cerdos. Hoy Otero tiene unos 220 habitantes y por él pasa el Camino Olvidado, la ruta jacobea que recorre el norte de León. Algunas ovejas siguen cruzándose en el paseo, y en el pueblo la gente todavía se sabe los nombres de quienes viven en cada casa.

A unos 30 kilómetros, por la carretera que baja hacia el sur, espera la ciudad de León, la manera más sencilla de completar la visita en un fin de semana de otoño o invierno. Su catedral de Santa María reúne casi 1.800 metros cuadrados de vidrieras medievales, y en la colegiata de San Isidoro el Panteón Real conserva las pinturas románicas del siglo XII que le han valido el apodo de "la Capilla Sixtina del románico". Al caer la tarde, el Barrio Húmedo, junto a la plaza de San Martín, llena sus barras con vinos que llegan acompañados de una tapa, a menudo de cecina o de morcilla de la provincia.