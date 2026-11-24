Fundado por los Reyes Católicos en el año 1499 como Hospital Real para acoger, curar y dar un lugar seguro a los peregrinos que llegaban tras terminar el camino de Santiago, hoy es considerado el “hotel más antiguo del mundo” y uno de los edificios más importantes a nivel nacional porque representó una pieza clave en la consolidación política y religiosa del Camino de Santiago, además de marcar un hito en la arquitectura civil y hospitalaria del renacimiento.

Adriana Fernández

Hablamos del Hostal dos Reis Católicos, situado en la plaza de Obradoiro en Santiago de Compostela (A Coruña), justo al lado de la famosísima catedral de Santiago de Compostela. En 1912 fue declarado Monumento Nacional y forma parte del conjunto de la ciudad vieja de Santiago, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. También nos referimos a él como una auténtica obra maestra del Renacimiento y uno de los mejores ejemplos de estilo plateresco en España que ha servido de alojamiento desde hace cinco siglos.

Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela / Istock / MarioGuti

Un museo habitable lleno de historia

Recorrer el Hostal dos Reis Católicos es lo mismo que retroceder en el tiempo, se trata de un monumento que combina arquitectura histórica con la mejor gastronomía gallega. Su portada principal, labrada en piedra a principios del siglo XVI, muestra esculturas de apóstoles, santos, profetas y los escudos de los Reyes Católicos, rematada por las cadenas reales que simbolizan el derecho de asilo.

¿Lo sabías ? Enrique Eras fue la mano maestra de este gran proyecto, su estilo arquitectónico estuvo marcado por la transición del gótico tardío al Renacimiento.

Si lo visitas te darás cuenta de que el edificio se organiza alrededor de cuatro patios monumentales. Por un lado, dos claustros góticos, situados en la parte delantera con arcos apuntados y bóvedas de crucería. Y Por otro lado, dos claustros barrocos diseñados en los siglos XVII y XVIII, mucho más amplios y sobrios, donde destacan gárgolas y la piedra de granito típica de Santiago.

Ornamentada decoración del portal del Hostal dos Reis Católicos / Istock / IMAG3S

La capilla Real es considerada de las zonas más visitadas y sagradas, cuenta con una impresionante reja de hierro forjado del siglo XVI, bóvedas de crucería estrellada y un retablo barroco. Lo más curioso de este hostal es que, actualmente sigue conservando la esencia palaciega en sus habitaciones con camas con dosel, vigas de madera vista, mobiliario clásico y vistas privilegiadas tanto a los claustros interiores como a la Plaza del Obradoiro o a la rúa de San Francisco.

el otro lado de la Praza do Obradoiro, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO / Istock / Aleh Varanishcha

Alta cocina en un espacio histórico

Más allá de su arquitectura, podrás probar una verdadera joya gastronómica dentro de sus paredes empezando por su restaurante Dos Reis, que ocupa las antiguas caballerizas reales. Su carta es una auténtica exquisitez de la cocina gallega con técnicas contemporáneas y productos de temporada. Destacan los pescados salvajes de la ría, carnes de Ternera Gallega Suprema y postres elaborados con quesos con denominación de origen como el San Simón da Costa o el Arzúa-Ulloa.

El restaurante Enxebre es otra de las maravillas que no podrás perderte. Aquí disfrutarás de una experiencia más informal y directa, típica de las casas de comidas gallegas. Este restaurante se centra en raciones para compartir y platos clásicos como su famoso pulpo á feira, empanada gallega artesanal, berberechos de Noia, navaja y pimientos de Herbón acompañados de una extensa bodega de vinos gallegos, que darán otro toque a tu menú.