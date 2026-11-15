Pagó 3,5 millones de euros y hoy vive en el corazón de un Patrimonio de la Humanidad: la mansión morisca de Michael Douglas está en un pueblo medieval con vistas al Mediterráneo

Pagar 3,5 millones de dólares por una finca en 1990 y negarse a soltarla ni siquiera cuando la pones a la venta por 60 millones tres décadas después... dice mucho de un lugar. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Michael Douglas con S’Estaca, la mansión histórica de aires moriscos que compró entre Valldemossa y Deià junto a su entonces mujer, Diandra Luker, y que terminó convirtiéndose en su refugio.

S’Estaca, Valldemossa / Istock

Aunque la propiedad colgó el cartel de "se vende" durante varios años, en 2020 el actor dio marcha atrás, le compró su parte a su exmujer y confirmó después al diario Última Hora que la finca se quedaba en la familia. Tal y como explicaba él mismo hace poco en una entrevista con The Wall Street Journal, hoy divide su tiempo entre Nueva York y este rincón mallorquín junto a Catherine Zeta-Jones, disfrutando de una propiedad entre bancales de viñedos, olivares y acantilados.

Adriana Fernández

Si buscas una excusa para escaparte al norte de Mallorca, este tramo de la Serra de Tramuntana (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) tiene todo lo necesario para unas vacaciones de las que de verdad te hacen bajar de revoluciones: pueblos de piedra donde el tiempo va más lento, senderos colgados sobre el mar y una gastronomía sencilla que sabe a gloria.

El capricho de un archiduque austriaco frente al mar

Douglas está enamorado de este lugar, pero quien de verdad perdió la cabeza por este destino fue el archiduque Luis Salvador de Austria. Llegó a Mallorca en 1867 y se quedó tan fascinado con la luz y la tranquilidad de la isla que empezó a comprar fincas por toda la sierra. En 1872 adquirió S’Estaca y la levantó a su estilo, mezclando detalles de la arquitectura morisca con el aire de una villa italiana.

La casa de Michael Douglas es una finca privada cerrada al público / Gtres / t

Luis Salvador no era un aristócrata de los que no salen de su salón y se pateaba la montaña, hablaba mallorquín con los payeses y mandó abrir caminos de piedra con espectaculares miradores. No dudes de calzarte unas buenas botas y recorrer el famoso Camí de s'Arxiduc, una ruta de senderismo que serpentea por lo alto de los riscos y te regala unas vistas brutales sobre los acantilados.

Valldemossa: calles empedradas, Chopin y coca de patata

Cuando sale de su espectacular mansión, el actor baja a comprar el pan o a tomar algo a Valldemossa, donde se le ha visto junto a su fmailia un millón de veces. Es un lugar precioso de calles estrechas y empinadas de piedra, con fachadas llenas de macetas verdes que los vecinos cuidan y un silencio que solo rompen las conversaciones de las terrazas. En lo alto del pueblo tienes unas terrrazas con unas vistas al valle que te van a dejar con la boca abierta.

Valldemossa, Sierra de la Tramuntana / Istock

La visita obligada es la Cartuja, un antiguo palacio real del siglo XIV convertido en monasterio que saltó a la fama en el invierno de 1838. Aquel año, el compositor Frédéric Chopin y la escritora George Sand se instalaron allí buscando un clima suave para la mala salud del músico, aunque les tocó un invierno de perros lleno de lluvia y frío, por lo que la cosa no mejoró mucho.

Real Cartuja de Valldemossa / Istock

Al salir, busca cualquier horno tradicional del centro y pide una coca de patata recién hecha acompañada de un chocolate caliente en invierno o de una horchata de almendra fría en verano. Es un bollo esponjoso y nada empalagoso al que es imposible resistirse.

Un puerto escondido y el mejor atardecer de la isla

Si te apetece bajar a tocar el agua, puedes seguir la estrecha carretera que desciende hasta el Port de Valldemossa. Es un diminuto puerto de pescadores con apenas un puñado de casas, barcas amarradas y un par de restaurantes sencillos (pero muy, muy populares) donde puedes comer pescado fresco del día casi con los pies en el mar.

Antiguo pueblo de los pescadores, Valldemossa / Istock

Y para cerrar el día, coge la carretera en dirección a Deià y haz una parada en el mirador de Sa Foradada, justo al lado de la finca de Douglas. Es esa famosa península de roca con un enorme agujero redondo perforado en la punta que habrás visto en mil postales. Lo ideal es quedarse allí al final de la tarde mientras te tomas algo y vas viendo cómo cae el sol en el Mediterráneo.