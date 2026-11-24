Parece surrealista, incluso una broma de mal gusto, sobre todo para los más creyentes, decir que hay una iglesia de Castilla y León sin claustro y un claustro castellano en Miami sin su iglesia. Pero no lo es, es una realidad. En un rincón de North Miami Beach se alzan los arcos románicos y las galerías de piedra caliza que antaño pertenecían al Monasterio de Santa María de Sacramenia, ubicado a dos kilómetros del pueblo homónimo y a 78 de la ciudad Segovia.

La pregunta de por qué acabó un claustro cisterciense en la otra punta del mundo tiene una respuesta más sencilla de lo que parece. En el año 1925, el magnate de la prensa William Randolph Hearst, uno de los grandes impulsores del sensacionalismo, se lo encontró en uno de sus viajes. Estaba en decadencia y adquirió el claustro, la sala capitular y el refectorio por 40.000 dólares de la época -lo equivalente a unos 700.000 dólares actuales-.

Adriana Fernández

Una historia de soborno y olvido

La protección que había sobre el patrimonio entonces no es la misma que hay ahora. España se encontraba en plena dictadura con Primo de Rivera que, según contó Paul Preston en su libro Un pueblo traicionado, recibió algún que otro soborno para aceptar la oferta de Hearst. Lo desmontaron todo, como si de un rompecabezas se tratara, para llevarlo en 11.000 cajas en barco de un punto a otro del océano Atlántico. En Nueva York, se mezcló sin orden ni concierto.

El Monasterio de Sacramenia trasladado a Miami / Istock / Sunshower Shots

Los antiguos sillares fueron a parar a un almacén en Brooklyn, guardados sin seguir ninguna numeración. Después llegó la Gran Depresión y provocó que cayeran en el olvido. En 1952, los empresarios Raymond Moss y William Edgemon compraron el lote y se llevaron las cajas al sur de Florida. La revista Time calificó aquello como "el rompecabezas más grande de la historia". Aunque realmente se resolvió con algunas triquiñuelas.

Interior del claustro castellano en Miami / Istock / Olesya Vernova

Después del abandono de siglos que había sufrido en Sacramenia y tras otros cuantos años olvidado en un almacén, el claustro renació en Miami. En 1964 se consagró como el Monasterio de San Bernardo de Claraval. El edificio está completamente desarraigado y, para muchos, ha perdido el valor al tener piezas de otras construcciones y algunas mal colocadas. Para Marc Augé es un no-lugar, "no puede definirse ni como espacio de identidad ni como histórico".

Entrada al antiguo monasterio en Miami / Istock / Olesya Vernova

Lo que queda en Segovia

Sin embargo, no hizo que el original perdiera su valía. En Segovia se ha mantenido la otra parte del monasterio, considerándose uno de los templos más bonitos y mejor conservados de Castilla y León. Está ubicado en el Coto de San Bernardo, en una llanura de praderas, olmedas y arroyos que poco tiene que ver con North Miami Beach. Fue fundado en 1141 por Alfonso VII, que fue quien introdujo el Císter en España, y declarado Bien de Interés Cultural en 1931.

Monasterio de Santa María la Real de Sacramenia / Istock / Al Carrera

El edificio es de estilo románico de transición al gótico, un claro ejemplo de la arquitectura cisterciense española. En el siglo XVII sufrió un incendio y con la Desamortización de Mendizábal en 1835 cayó en manos privadas y empezó a usarse como almacén de aperos. En ese momento comenzó su decadencia hasta que en 1931 volvió a valorarse como se merece, manteniendo la iglesia abacial y algunas estancias monacales, sin lo que se llevó Hearst.

La ermita de San Miguel en Sacramenia / Istock / Al Carrera

Horarios en Segovia y Miami

Actualmente, sigue siendo de propiedad privada y abre al público de manera restringida, normalmente los miércoles de 10:00 a 14:00 horas. Mientras que el de Estados Unidos se puede visitar de lunes a sábado entre las 10:00 y las 16:00 horas y los domingos de 11:00 a 16:00 horas, pagando diez dólares por entrada.