Nacido en el barrio de Barcelona, concretamente en el barrio de Poble-sec, el 27 de diciembre de 1943, Joan Manuel Serrat Teresa o mejor conocido como Manuel Serrat, es uno de los grandes referentes de la canción en autor de catalán y castellano, así como pionero de la Nova Cançó y miembro de Els Setze Jutges. El artista lleva más de 57 años sobre los escenarios y acumula más de 15 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, consolidándose como uno de los más grandes del panorama musical español.

Adriana Fernández

Situado en el distrito de Sants-Montjuic, el barrio de Poble-Sec cuenta con una fuerte identidad musical y cultural, aquí Manuel pasó gran parte de su infancia y adolescencia y fue aquí donde empezó su amor hacia la música. Serrat nunca llegó a abandonar definitivamente Barcelona, pero fue estableciendo un vínculo progresivo con Menorca hasta convertirse en su refugio de descanso y creación musical durante largas temporadas.

Isla de menorca / Istock / Pepe

¿Por qué Reserva de la Biosfera?

El 8 de octubre de 1993, Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, esto fue posible gracias a poder lograr un buen equilibrio entre la conservación de su biodiversidad y el desarrollo socioeconómico de su población. Para que un espacio sea declarado Reserva debe cumplir una serie de requisitos muy importantes, los cuales Menorca cumple a la perfección.

Costa de Menorca con puerto / Istock / beingbonny

Que se comprometa a proteger la diversidad genética y que sea un punto clave para las rutas migratorias de aves entre Europa y África, ha ayudado a su reconocimiento. El apoyo de proyectos de ilustración, educación ambiental, formación, investigación y observación ayuda a respaldar ese apoyo logístico y poder conocer cada vez más el territorio habitado.

Menorca isla / Istock / sanniely

Una fortaleza real y una isla-hospital con la obra de Miró

Más allá de su espacio natural protegido, no podemos dejar de lado su rico patrimonio rural que podemos encontrar en cada rincón de la isla. Ubicada en la península de La Mola, en la entrada norte del Puerto de Mahón, encontramos la primera parada obligatoria, la fortaleza real de la Mola o mejor conocida como la fortaleza de Isabel II. Fue construida entre 1850 y 1875 con el objetivo principal de defender el puerto ante las tensiones internacionales de la época. Es una de las mayores fortalezas europeas del siglo XIX, con murallas, baluartes y galerías subterráneas de piedra de marés.

Fortaleza Real de la Mola / Fortaleza de la Mola

Muy cerca, en Illa del Rei, encontramos una isla-hospital con la obra de Miró, un islote que se encuentra en el interior del puerto de Mahón y llamado así por el desembarco del rey Alfonso III en el año 1287 durante la conquista cristiana de la isla. Este antiguo hospital naval estuvo en funcionamiento hasta mediados del siglo XX y desde 2021, mucha de sus edificaciones rehabilitadas acogen el centro de arte de la galería Hauser & Wirth, que ha exhibido obras de Joan Miró junto a piezas de otros artistas internacionales como Eduardo Chillida o Louise Bourgeois en un jardín diseñado por Piet Oudolf.

Rocas con más de 300 millones de años de historia

Una peculiaridad de esta isla, es que Menorca es la única desde el punto de vista geológico que concentra más de 300 millones de años de historia de la Tierra, algo muy raro en un territorio tan pequeño. Se encuentra partida por la mitad, la zona sur, geológicamente es mucho más joven y está formada por roca caliza clara, llena de fósiles marinos, donde se abren barrancos y calas de arena blanca y aguas turquesas.

Cuevas en Menorca / Istock / David Marfil

Por otro lado, la parte norte, es de las más viejas. Aquí encuentras las rocas de más de 300 millones de años que dan lugar a un paisaje totalmente distinto al anterior con acantilados, playas de arena roja y formas retorcidas por el mar y el viento.