Todavía conserva las fotografías de cuando la aldea estaba llena de gente, y puede señalar casa por casa quién vivía en cada una y a qué se dedicaba. Tere llegó al pueblo con tres años, después de la muerte de su abuelo y, dice, cree que la llevaron para hacer compañía a su abuela Flora. Allí creció con ella y con sus dos tíos hasta los 19 años, en una casa que vivía del ganado, del trabajo fuera y de lo que daba la tierra, y como ellos, cada vecino del pueblo.

Los hórreos son la esencia de los pueblos del norte de España. / Istock

Pero no es desconocido como termina esta historia. Como tantos pueblos de la montaña asturiana, la aldea empezó a vaciarse alrededor de los años sesenta, azotada por las consecuencias del éxodo rural, y en el caso de este pueblo fueron sus tíos, precisamente, quienes cerraron el ciclo, siendo los últimos en dejar la aldea a finales de 1991. Desde entonces hace tiempo que Tere vive allí sin vecinos, acompañada exclusivamente por los perros que va rescatando, y cuenta, en conversación con el canal de YouTube Hilux_Aventura, cómo ha cambiado hoy su vida.

Sara Fernández García

Una despensa en el hórreo

En el huerto tiene berzas, repollos, ajos y habas, y cada mes de marzo prepara la siembra de patatas y cebollas, con la ayuda de su hermano. Ella trabaja y sale a comprar como cualquiera, pero buena parte de lo que come sale de su propia tierra, y el sobrante, o la cosecha acaba almacenada en el hórreo, donde guarda las patatas clasificadas por tamaños, las últimas cebollas de la cosecha anterior y numerosos tarros de conservas. "Yo tengo tienda, pero es para mí sola", explica la mujer, no sin echarle cierta ironía.

Cuando quiere hacer una empanada, abre uno de esos botes y añade lo que falta. Los puerros entraron en la despensa un año en que la cosecha fue tan grande que le daba pena tirarlos, y hasta el pimentón lo hace ella. "No compro pimentón", cuenta. De la niñez le queda también el cereal que recuerda haber recogido de pequeña y con cuya harina sigue haciendo pan.

Cabañas abandonadas a los pies de Covadonga. / Istock

Hórreos, patrimonio y cultura A día de hoy los hórreos están protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, y en 2026 el Gobierno los reconoció, junto a los del resto del norte peninsular, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Los dos protagonistas de su despensa son, además, dos de los símbolos más antiguos del campo asturiano. La escanda, un trigo rústico adaptado a los terrenos de montaña, tiene hoy su propia Denominación de Origen Protegida, la DOP Escanda de Asturias, que ampara tanto el grano como el pan que se hace con su harina. Y los hórreos, los graneros de madera o piedra levantados sobre pilares para proteger la cosecha de la humedad y de alimañas o roedores, una herencia cultural que no solo sigue viva, sino además igual de efectiva de lo que fue en su momento.

El éxodfo rural afectó a muchos puebos del Principado de Asturias. / Istock

Sin vecinos, pero no sola

"Sola para nada, porque tendría la opción de estar en otro sitio", en su caso Tere disfruta de una vida elegida en la que no tener gente alrededor no significa necesariamente estar o sentirse aislada. En su caso la única razón por la que sigue allí es por su propia preferencia.

"Tengo la esperanza de que mi hijo no la deje caer"

Eso no quiere decir que sea fácil. Tiene que pedir al ayuntamiento que desbroce la carretera de acceso, le preocupan unos eucaliptos que crecen cerca de la casa y del hórreo, y ve cómo el pueblo se va deteriorando año a año. Muchas de las casas están ya en ruinas, cubiertas por la vegetación, y un puente de piedra amenaza con venirse abajo. Aun así, confía en que la aldea no desaparezca con ella. Su hijo es un gran aficionado al campo asturiano, y Tere guarda la esperanza de que algún día tome el relevo: "Tengo la esperanza de que mi hijo no la deje caer".