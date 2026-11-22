Jesús Calleja (61 años) sobre la montaña que todo el mundo debería visitar en España: "No es Alaska, mi montaña favorita es espectacular y maravillosa"
Ha viajado más de 60 veces a Nepal, ha escalado tres ochomiles y ha llegado al Polo Norte, pero guarda un vínculo especial con esta cumbre de la cordillera Cantábrica, entre León y Asturias.
Cuando alguien ha pisado la cumbre del Everest, ha guiado expediciones por Nepal en más de 60 ocasiones y ha recorrido la Antártida o el Polo Norte, lo normal es pensar que su rincón favorito del mundo está a miles de kilómetros de casa. Pero, ¿por qué iba a ser así cuando tenemos en nuestro país alguno de los paisajes más espectaculares del mundo? Para Jesús Calleja, el paisaje al que siempre vuelve está justo en la frontera natural entre su León natal y Asturias. Así lo dejaba claro en un vídeo publicado en sus redes sociales mientras sobrevolaba una cordillera completamente cubierta de nieve que parecía sacada de otro continente: "No es Alaska, no... es Peña Ubiña, mi montaña favorita, espectacular y maravillosa que compartimos asturianos y leoneses. Aquí empezó todo".
Si eres el tipo de viajero que busca naturaleza salvaje sin salir de la península, este macizo de la cordillera Cantábrica te da exactamente esa sensación de alta montaña, con paredes calizas, valles profundos y praderas de altura que cambian por completo de cara según la estación del año.
La escuela de alta montaña de Jesús Calleja antes del Himalaya
Mucho antes de ponerse delante de las cámaras de televisión, Calleja se curtió durante más de 16 años trabajando como guía de montaña en Nepal y sumando ascensiones tan exigentes como el Everest, el Lhotse, el Cho Oyu o las cimas más altas de los siete continentes. Pero todo eso empezó a gestarse mucho más cerca, entre las rocas de Castilla y León, los Picos de Europa y, muy especialmente, en las laderas de Peña Ubiña.
Con más de 2.400 metros de altitud, este lugar fue el campo de entrenamiento donde el joven aventurero leonés empezó a practicar alta montaña junto a sus compañeros. Mientras escalaban aquellas canales de nieve y hielo, soñaban con viajar algún día al Himalaya, lo que acabaría cumpliendo con creces años después.
Dos vertientes para descubrirla: de la comarca de Babia a Tuiza de Arriba
Si visitas el entorno de Peña Ubiña puedes jugar con dos paisajes complementarios a ambos lados. En la cara asturiana, el macizo forma parte del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, un espacio protegido declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2012 que abarca más de 45.000 hectáreas repartidas entre los concejos de Lena, Quirós y Teverga. Aquí encontrarás bosques autóctonos de hayas, robles, abedules, castaños y acebos, que van dejando paso a los pastizales alpinos y la roca desnuda conforme ganas altura desde aldeas montañeras como Tuiza de Arriba.
Al cruzar hacia la vertiente leonesa, el escenario se abre hacia la comarca de Babia, con el municipio de San Emiliano y pueblos como Torrebarrio, punto de partida habitual para quienes buscan acercarse a la base de la montaña o emprender la subida. Eso sí, hay que saber a lo que uno se enfrenta e ir con cuidado: coronar Peña Ubiña es una ascensión seria de alta montaña, con fuerte desnivel y tramos expuestos que exigen buena forma física, experiencia y consultar bien la meteorología, especialmente en invierno cuando la nieve y el hielo multiplican la dificultad técnica. Si prefieres un plan más tranquilo, también pedes recorrer los senderos de los valles cercanos o asomarte a los puertos de montaña de la zona para disfrutar de este rincón que sigue enamorando a Calleja.
- Macarena Gómez (48 años) dejó Madrid por un molino del siglo XVII en la comarca que ella llama “mi Toscana”: pavos reales, alpacas rescatadas y un granero convertido en loft
- Manuel (76 años), último ganadero en activo de una aldea asturiana de ocho vecinos, lanza un aviso: “El campo se muere y, si no se hace algo, se acaba rápido”
- Raphael (83 años) vendió más de 70 millones de discos y lleva medio siglo en uno de los barrios más ricos de España: un palacio barroco, una capilla de mármol y un encinar protegido
- José Luis Perales (81 años) vendió más de 50 millones de discos y sigue escondiéndose en un pueblo de la Alcarria de 120 vecinos: un taller de alfarero, bodegas excavadas en la roca y una iglesia del siglo XVI
- Nacieron a 800 kilómetros, pero los dos crecieron en Euskadi: las raíces separadas de Carlos Sobera (66 años) y Jorge Fernández (54 años) están entre la ciudad de los altos hornos y 'la millor terreta del món
- Joan Manuel Serrat (82 años) vendió más de 15 millones de discos y sigue escondiéndose en una Reserva de la Biosfera: una fortaleza real, una isla-hospital con la obra de Miró y rocas de 300 millones de años
- Dos generaciones del periodismo en RTVE: las raíces separadas de Silvia Intxaurrondo (47 años) y María Casado (48 años) están entre el pueblo pesquero con 'las mejores sardinas de España' y la Ciudad Condal
- Se conocieron en las aulas de árabe de la Autónoma: Las raíces separadas de Silvia Intxaurrondo y Farouk Jhinaoui están a 1500 kilómetros entre un pueblo minero y el país de Cartago