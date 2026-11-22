Cuando alguien ha pisado la cumbre del Everest, ha guiado expediciones por Nepal en más de 60 ocasiones y ha recorrido la Antártida o el Polo Norte, lo normal es pensar que su rincón favorito del mundo está a miles de kilómetros de casa. Pero, ¿por qué iba a ser así cuando tenemos en nuestro país alguno de los paisajes más espectaculares del mundo? Para Jesús Calleja, el paisaje al que siempre vuelve está justo en la frontera natural entre su León natal y Asturias. Así lo dejaba claro en un vídeo publicado en sus redes sociales mientras sobrevolaba una cordillera completamente cubierta de nieve que parecía sacada de otro continente: "No es Alaska, no... es Peña Ubiña, mi montaña favorita, espectacular y maravillosa que compartimos asturianos y leoneses. Aquí empezó todo".

Peña Ubiña es su montaña favorita / Istock / 5

Si eres el tipo de viajero que busca naturaleza salvaje sin salir de la península, este macizo de la cordillera Cantábrica te da exactamente esa sensación de alta montaña, con paredes calizas, valles profundos y praderas de altura que cambian por completo de cara según la estación del año.

Sara Fernández García

La escuela de alta montaña de Jesús Calleja antes del Himalaya

Mucho antes de ponerse delante de las cámaras de televisión, Calleja se curtió durante más de 16 años trabajando como guía de montaña en Nepal y sumando ascensiones tan exigentes como el Everest, el Lhotse, el Cho Oyu o las cimas más altas de los siete continentes. Pero todo eso empezó a gestarse mucho más cerca, entre las rocas de Castilla y León, los Picos de Europa y, muy especialmente, en las laderas de Peña Ubiña.

Con más de 2.400 metros de altitud, este lugar fue el campo de entrenamiento donde el joven aventurero leonés empezó a practicar alta montaña junto a sus compañeros. Mientras escalaban aquellas canales de nieve y hielo, soñaban con viajar algún día al Himalaya, lo que acabaría cumpliendo con creces años después.

Dos vertientes para descubrirla: de la comarca de Babia a Tuiza de Arriba

Si visitas el entorno de Peña Ubiña puedes jugar con dos paisajes complementarios a ambos lados. En la cara asturiana, el macizo forma parte del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, un espacio protegido declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2012 que abarca más de 45.000 hectáreas repartidas entre los concejos de Lena, Quirós y Teverga. Aquí encontrarás bosques autóctonos de hayas, robles, abedules, castaños y acebos, que van dejando paso a los pastizales alpinos y la roca desnuda conforme ganas altura desde aldeas montañeras como Tuiza de Arriba.

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La montaña favorita de Calleja tiene 2.400 metros de altura y está entre Asturias y la provincia de León. / Istock

Al cruzar hacia la vertiente leonesa, el escenario se abre hacia la comarca de Babia, con el municipio de San Emiliano y pueblos como Torrebarrio, punto de partida habitual para quienes buscan acercarse a la base de la montaña o emprender la subida. Eso sí, hay que saber a lo que uno se enfrenta e ir con cuidado: coronar Peña Ubiña es una ascensión seria de alta montaña, con fuerte desnivel y tramos expuestos que exigen buena forma física, experiencia y consultar bien la meteorología, especialmente en invierno cuando la nieve y el hielo multiplican la dificultad técnica. Si prefieres un plan más tranquilo, también pedes recorrer los senderos de los valles cercanos o asomarte a los puertos de montaña de la zona para disfrutar de este rincón que sigue enamorando a Calleja.