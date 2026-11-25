Karlos Arguiñano tenía ocho años cuando empezó a ayudar en la cocina de su casa de Beasain. Poner la mesa, limpiar verduras y pelar patatas fueron, como él mismo dice, los primeros gestos de un oficio que años después le convertiría en el cocinero más popular de la televisión española. Veintidós años más tarde, en 1970, nacieron en Barcelona Sergio y Javier Torres, dos gemelos que ya tenían claro que querían ser cocineros. La culpa fue de su abuela, que había cocinado para casas señoriales de Linares antes de instalarse en la ciudad. "Ver a la abuela Catalina cocinar era hipnótico", recuerdan.

Postales de la región de Beasain, Gipuzkoa. / Istock

Años después, la casualidad ha querido que se encuentren en la televisión como "enemigos de los fogones", gracias a sus dos exitosos programas, 'Cocina abierta' en Antena 3 por parte de Arguiñano y diversas propuestas en La 1 por parte de los Torres, en la misma franja de mediodía que el cocinero vasco ocupa desde hace décadas, acortando una distancia que, a efectos prácticos, acusa más de 500 kilómetros por carretera, entre el pueblo del Goierri y el barrio del Carmel.

Sara Fernández García

Karlos Arguiñano y el Beasain de las Highlands vascas

Karlos Arguiñano Urkiola nació en Beasain el 6 de septiembre de 1948, siendo el pequeño de cuatro hermanos en una familia modesta. A los 17 años se marchó a Zarautz para estudiar en la escuela de hostelería del hotel Euromar, y es allí donde se quedó, aunque nunca ha dejado de presumir de su pueblo. "Estoy muy orgulloso de ser de Beasain", repite, y cuando habla de la cocina de su infancia vuelve siempre a los mismos platos: "las empanadillas de bonito de mi madre, las alubias rojas con morcilla de Beasain, puerros con patatas", recuerda.

Imágenes de Beasain, Gipuzkoa. / Istock

Beasain es el municipio principal del Goierri, una comarca guipuzcoana a media hora de San Sebastián cuyo nombre significa en euskera "tierras altas", razón por la que se presenta como las Highlands vascas. El pueblo, atravesado por el río Oria y rodeado de montes, vive sobre todo de la industria ferroviaria, pero guarda su historia en el barrio de Igartza. Para llegar hay que cruzar un puente de piedra sobre el Oria hasta el palacio de Igartza, levantado en el siglo XV sobre una antigua casa torre, con un patio central de galerías. En su planta baja se conserva una presa de madera con vigas de hasta 20 metros y la ferrería que completan el conjunto, junto a la ermita de Belén y el antiguo lagar de Dolarea. Por Igartza pasa además el Camino de Santiago del interior, y algunos peregrinos duermen en el albergue del viejo molino.

La comarca es también la tierra del queso Idiazabal, elaborado con leche cruda de oveja latxa, que Arguiñano define como "un queso suave, apto para todos los gustos y para comerlo a cualquier hora del día", según explica Arguiñano. La otra seña de identidad de Beasain es su morcilla, hecha con puerro en lugar de arroz, y su cofradía nombró al cocinero cofrade de honor. Aquel día dejó clara su opinión: "La morcilla de Beasain es la mejor del mundo".

Igartza y el Goierri: los imperdibles

Para comer: morcilla de Beasain con alubias rojas y queso Idiazabal. En Idiazabal arranca una ruta de unos 100 kilómetros por las queserías de la comarca.

morcilla de Beasain con alubias rojas y queso Idiazabal. En Idiazabal arranca una ruta de unos 100 kilómetros por las queserías de la comarca. Pueblos cercanos que no te puedes perder: Ordizia, famosa por su mercado semanal, y Segura, con sus casas palacio.

Ordizia, famosa por su mercado semanal, y Segura, con sus casas palacio. Paisaje de montaña: las sierras de Aralar y Aizkorri, parques naturales, enmarcan la comarca.

Entorno de Beasain entre montañas, con el municipio de fondo. / Istock / pere rubi

Los hermanos Torres y el Carmel de los búnkeres

Sergio y Javier Torres nacieron en 1970 en el barrio del Carmel, en el distrito de Horta-Guinardó, uno de los barrios que crecieron en las laderas de Barcelona en los años sesenta y setenta con la llegada de familias trabajadoras de otras partes de España. Su infancia transcurrió entre la cocina de la abuela Catalina y el bar de sus padres donde, como ellos mismos cuentan, se criaron "subidos en una caja de cervezas, sirviendo a los clientes". Fueron al colegio dentro del Park Güell de Gaudí, y a los 14 años entraron en la escuela de cocina. Después vinieron el Racó de Can Fabes de Santi Santamaria, Akelarre o Alain Ducasse, el restaurante Dos Cielos, bautizado con el apodo que les daba su abuela, y la cocina con tres estrellas michelín que hoy dirigen en Les Corts.

El Parc Güell, situado en la colina del Carmelo, en Barcelona / Istock

En lo alto del barrio se levanta el Turó de la Rovira, la colina de 262 metros donde en 1937 se instaló una batería antiaérea con cuatro cañones para defender la ciudad de los bombardeos. Aunque todo el mundo los llama búnkeres del Carmel, lo que se construyó allí fueron plataformas de tiro a cielo abierto, salas de mando y dormitorios para los soldados. Después de la guerra, entre los restos de la batería creció un barrio de barracas, conocido como el de los Canons, que se mantuvo en pie hasta finales de los años ochenta. Hoy el recinto forma parte del Museo de Historia de Barcelona y es uno de los miradores más visitados de la ciudad, con una vista de 360 grados sobre la ciudad de Barcelona.

Cómo visitar los búnkeres del Carmel El recinto abre todos los días de 9:00 a 17:30 de octubre a abril y de 9:00 a 19:30 de mayo a septiembre, con entrada gratuita. El espacio museizado del MUHBA tiene su propio horario y solo abre cuatro días por semana. Para llegar hasta allí el autobús 22 para en Gran Vista - Turó de la Rovira, a unos 400 metros a pie con algo de pendiente.

Búnkeres del Carmel con la ciudad de Barcelona de fondo. / Wikicommons / Thingstodoinbarcelona

El barrio conserva la vida de sus calles y sus comercios de siempre. Uno de ellos es el obrador Macxipa, del que los gemelos son clientes desde que abrió una de sus primeras panaderías en el Carmel. A su pan le dedicaron incluso una barra con el nombre de su abuela, 'Catalina'. "Somos clientes de Macxipa desde que abrieron una de sus primeras panaderías en el barrio de El Carmel, donde crecimos", contaron entonces.