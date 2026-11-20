El destino: Antártida

En la Antártida, el hielo marca el paisaje y también las reglas del viaje. Los icebergs se desplazan lentamente entre aguas oscuras, las colonias de pingüinos ocupan las costas y las focas descansan sobre placas de hielo mientras las ballenas recorren el océano Austral. Aquí no hay carreteras ni ciudades que visitar: el atractivo está en navegar entre glaciares, desembarcar en playas remotas y observar una fauna que ha aprendido a sobrevivir en uno de los entornos más extremos del planeta. Un territorio donde la meteorología decide buena parte del itinerario y cada jornada ofrece una perspectiva distinta del continente blanco.

Precisamente de esa forma de viajar se habló el pasado 18 de noviembre en el Hotel Thompson Madrid, durante la presentación de la próxima Expedición VIAJAR a la Antártida y Malvinas. El encuentro, presentado por Juanjo Romera, de Azulmarino, contó con un coloquio entre Josep María Palau y el explorador polar Javier Cacho. Entre los viajes anunciados destaca la expedición a la Antártida y las islas Malvinas, que partirá el 17 de marzo de 2027 y tendrá una duración de 18 días. Tras pasar por Buenos Aires y Ushuaia, los viajeros cruzarán el mítico paso de Drake a bordo del MS Roald Amundsen, un buque de propulsión híbrida, para explorar la península antártica mediante desembarcos y salidas en zodiac, siempre sujetos a las condiciones del hielo y del tiempo. La travesía continuará hacia las Malvinas antes de regresar a Argentina.

Una colonia de pingüinos en la Antártida / Unsplash / Tam Minton

La escapada: Santander

En Santander, las rabas y el vermut son casi una institución, pero basta recorrer sus calles para descubrir que la gastronomía de la capital cántabra va más allá del aperitivo. La ciudad se divide en siete zonas gastronómicas que permiten organizar una ruta desde las barras de Cañadío y Puertochico hasta las tabernas del Barrio Pesquero o los restaurantes frente al Sardinero.

El Cantábrico marca buena parte de la despensa, con pescados y mariscos frescos que comparten protagonismo con los quesucos, las carnes y los productos de la huerta. Para conocerlos de cerca, merece la pena visitar el Mercado de la Esperanza, un edificio modernista de hierro, piedra y vidrio inaugurado en 1904.

Y, a la hora de sentarse a la mesa, hay opciones para todos los gustos: desde los clásicos de La Bodega del Riojano, abierta en 1940, o Cañadío hasta la cocina de autor de Sergio Bastard en La Casona del Judío, reconocida con una estrella Michelin y una estrella verde, y El Serbal, también con estrella Michelin, junto a la playa del Sardinero.

Formaciones rocosas junto al mar en la costa de Santander. / SStudio

El trayecto: Delta Airlines

Una tetera que derrama unas gotas de agua puede parecer un detalle insignificante, pero para Delta Air Lines fue motivo suficiente para rediseñarla. Es uno de los ejemplos que explican la transformación de Delta One, su clase ejecutiva, que afronta su mayor renovación en casi treinta años.

Las nuevas suites, que se incorporarán progresivamente a las rutas transoceánicas, orientan sus asientos hacia las ventanillas e incluyen camas completamente planas, funciones de masaje, carga inalámbrica y pantallas de 24 pulgadas. La gastronomía también ocupa un lugar destacado, con platos como la hamburguesa de Wagyu, la lubina al estilo hongkonés o el cordero estofado, desarrollados con la colaboración del chef británico Simon Hulstone, cuyo restaurante The Elephant cuenta con una estrella Michelin. Los acompaña una carta de trece vinos seleccionados por la Master Sommelier Andrea Robinson, que tiene en cuenta cómo la altitud altera la percepción de aromas y sabores. Completando la experiencia, los viajeros serán recibidos con neceseres de Missoni, con cosméticos de Grown Alchemist y productos dentales de Marvis.

La suite a bordo de la nueva clase ejecutiva de Delta / PARTNERS & COMPANY

El hotel: Relais & Chateaux Heritage Orfila

En una tranquila calle de Chamberí, lejos del bullicio de las principales arterias comerciales de Madrid, el Hotel Orfila conserva el encanto de las antiguas residencias señoriales. Este hotel boutique, miembro de Relais & Châteaux, esconde además un jardín que da nombre a su restaurante, El Jardín de Orfila, cuya propuesta gastronómica lleva la firma del chef Mario Sandoval.

Para despedir 2026, el cocinero ha diseñado dos menús especiales: el de Nochebuena incluye ensalada de bogavante con emulsión de naranja, rodaballo salvaje con beurre blanc de hinojo y cochinillo lacado con aceto balsámico; mientras que en Nochevieja destacan el virrey asado con meunière de azafrán y la galantina de pularda con naranja, boletus y pistacho. Quienes prefieran las celebraciones diurnas pueden reservar mesa para los brunches del 25 de diciembre y el 1 de enero, con un bufé de platos calientes, huevos preparados al momento y principales como el solomillo Wellington, el atún a la brasa con mojo verde o la hamburguesa de vaca rubia gallega.

El brunch del Heritage Hotel / DR

El restaurante: Persimonn's

En Georgia, sentarse a la mesa es un asunto serio. Tanto que existe una palabra, supra, para designar los grandes banquetes tradicionales en los que se suceden platos, brindis y canciones. Una costumbre que sirve de inspiración a Persimmon’s, el restaurante georgiano de Las Salesas (Bárbara de Braganza, 2), donde el chef David Narimanishvili recupera recetas de su país natal y las combina con interpretaciones más contemporáneas.

En su carta encontramos badrijani nigvzit, berenjenas rellenas de pasta de nueces especiada con salsa de granada; una versión del popular khachapuri servida en brocheta, con tres quesos, mantequilla ahumada y yema de huevo a la brasa; o ojakhuri, elaborado aquí con pluma ibérica, setas, cebolla caramelizada y granada fresca. Para terminar, pelamushi, un postre tradicional a base de zumo de uva y nueces caramelizadas. La bebida merece capítulo aparte: Georgia cuenta con una tradición vinícola milenaria y, en Persimmon’s, el destilado de uva conocido como chacha protagoniza una carta de cócteles que lo combina con ingredientes como la frambuesa, el jengibre o la granada.

La gastronomía de Persimmon's nos presenta (por todo lo alto) la cocina Georgiana / DR

El plan: Cenas de Navidad Dani García

¿Y si este año cambiamos las prisas de preparar la cena de amigos por una mesa reservada en uno de los restaurantes de Dani García? El chef propone despedir 2026 con menús especiales en varios de sus establecimientos de Madrid, Barcelona y Marbella, cada uno fiel a su particular manera de entender la gastronomía. En BiBo Madrid, la celebración de Nochevieja tiene un punto cosmopolita, con platos como el yogur de foie con Oporto y parmesano, el risotto de carabinero o el solomillo de vaca vieja con salsa Périgueux (desde 260 €). Los amantes de la carne pueden optar por Leña, donde las brasas son protagonistas y el Wagyu A5 se sirve acompañado de coliflor ahumada y setas (desde 280 € en Barcelona y 320 € en Madrid). En Marbella, Lobito de Mar apuesta por ostras con caviar, carabinero a la brasa y lubina con salsa de almendras y mejillones (200 €), mientras que Tragabuches, en Madrid y Marbella, recupera los sabores andaluces con ajoblanco, tartar de gamba y arroz cremoso de trufa negra (desde 180 €). Todas las propuestas incluyen las tradicionales uvas para recibir 2027 y varias cuentan con opciones de maridaje y menús infantiles.

Las propuestas de BiBo para esta Navidad / DR

El capricho gastro: The Macallan nueva edición

Hay whiskies que se compran para beber y otros cuya botella merece (casi) tanta atención como su contenido. The Macallan TIME : SPACE Sherry Cask pertenece a esta segunda categoría. La destilería escocesa acaba de incorporar a su colección TIME : SPACE un single malt de 20 años que estrecha su histórica relación con Jerez de la Frontera.

Su particularidad está en la maduración: tras envejecer en barricas de roble envinadas con jerez, el whisky pasa por una segunda etapa de ensamblaje en barricas seleccionadas entre las primeras 200 preparadas en la bodega Valdespino, ahora propiedad de The Macallan. El resultado ofrece notas de pasas, higos, dátiles, frutos secos caramelizados, chocolate negro y especias, con recuerdos de café en el final.

Pero también merece atención su presentación: una botella de diseño circular que representa el paso del tiempo, acompañada de un estuche inspirado en las uvas palomino de los viñedos jerezanos y los tonos dorados del sol andaluz. Un capricho para coleccionistas cuyo precio, 1.400 dólares, confirma que estamos ante algo más que una botella de whisky.

The Macallan Time : Space / DR

No te olvides de...: Miniaturas de Le Labo

Para quienes no quieren renunciar a sus fragancias favoritas al hacer la maleta, Le Labo ha lanzado una colección de miniaturas que reproduce sus características botellas de laboratorio en formato de 7 mililitros, sobradamente apto para llevar en el equipaje de mano y ocupar poco espacio.

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La edición limitada, presentada con motivo de la Navidad, ofrece tres estuches de descubrimiento: uno con Another 13, Santal 33 y Thé Noir 29; otro de cinco fragancias que incorpora Rose 31 y Thé Matcha 26; y un tercero con diez perfumes de su colección clásica, entre ellos Bergamote 22, Lavande 31 y Violette 30. Todos se presentan en las reconocibles cajas de cartón kraft de la firma neoyorquina, con etiquetas personalizadas que conservan su estética de antigua botica. Una buena manera de probar distintos aromas antes de decidirse por un frasco grande o, sencillamente, de llevar varios perfumes en el neceser sin sacrificar espacio para el resto del equipaje.