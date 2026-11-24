No es difícil saber que ya has llegado a Albarracín, al menos si vienes por carretera. La muralla, un largo lienzo de piedra que sube por la ladera desde las últimas casas hasta una torre en lo más alto del cerro, saluda desde la lejanía y hace saber que la ciudad histórica está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo reconocer la muralla? Debajo, sobre un espolón de roca y rodeadas casi por completo por el río Guadalaviar, se apiñan las casas, con sus fachadas de un rojo terroso y sus balcones de madera. Has llegado a tu destino, comenzamos la visita.

Vistas de Albarracín al atardecer con sus murallas y la iglesia de Santa María y Santiago / Istock

En la sierra del mismo nombre, en la provincia de Teruel, se presenta el que, desde hace unas semanas, se ha convertido en el pueblo mejor valorado de España 2026, con un 4,85 sobre 5, por delante de La Alberca y Alquézar. Así lo declaró la XIV Asamblea Nacional de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, celebrada el 24 de octubre en Alcúdia, Mallorca, en función de las valoraciones que los visitantes dejan en la web y la aplicación de la asociación, entre los 126 pueblos que forman parte de esta red.

Sara Fernández García

Un pueblo de yeso rojo

Buena parte de la imagen y fama de Albarracín se reduce a una evidencia sencilla: su color. Las fachadas se revistieron durante siglos con yeso rojizo sacado de las montañas cercanas, y la piedra de los alrededores, el rodeno, una arenisca de tonos rojos que completa el paisaje. Con ese material se levantaron las casas de varias alturas que se apoyan unas en otras sobre las calles estrechas y empinadas del casco antiguo, y en él se reconoce la casa de la Julianeta, en el portal de Molina, una de las más fotografiadas del pueblo, con sus pisos volados sobre la calle.

Casa de la Julianeta en Albarracín, España / Istock / Javier Castro

El centro del pueblo es la plaza Mayor, donde está el Ayuntamiento del siglo XVI, con un mirador sobre el Guadalaviar. Desde allí el paseo asciende hasta la catedral del Salvador, construida en el siglo XVI junto al antiguo Palacio Episcopal, que hoy alberga el Museo Diocesano. Pero la imagen que hoy se mantiene se debe en buena parte a la conservación del conjunto, de la mano de la Fundación Santa María de Albarracín, que lleva décadas restaurando edificios y que hizo que el Ayuntamiento recibiera la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Gracias a ello en 1961, Albarracín fue la primera localidad de Aragón declarada Monumento Nacional, y hoy su casco histórico es Bien de Interés Cultural.

Vistas de Albarracín con su catedral en primer plano. / Istock

La subida a la torre del Andador

La ruta más conocida del pueblo es la que sigue la muralla. El camino arranca junto al portal de Molina y sube bordeando los muros por una cuesta empinada y pedregosa hasta la torre del Andador, el punto más alto de Albarracín. La torre se levantó en el siglo X, cuando Albarracín era una plaza musulmana, y en el siglo XI los reyes de la taifa de los Banu Razin, la familia que dio nombre a la ciudad, construyeron las murallas que rodean el arrabal. Entre mediados del siglo XII y el XIV, ya en manos cristianas, Albarracín fue un señorío independiente, gobernado por la familia de los Azagra.

Las mejores vistas, sin duda, esperan en lo lato del pueblo: el caserío rojizo encajado entre la roca, la catedral, los restos del castillo, la antigua alcazaba sobre un peñasco triangular, y la curva del Guadalaviar que encierra el conjunto, un paseo que, sin duda merece cualquier visita, pero al que habrás de ir preparado con calzado cómodo, puesto que el municipio se levanta sobre cuestas.

Pueblo medieval de Albarracin, Teruel / Istock / Carlos Gawronski

Y si no quieres perderte detalle, a pocos kilómetros el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno guarda abrigos con pinturas rupestres de arte levantino, que la Unesco incluyó en 1998 en la declaración del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo como Patrimonio de la Humanidad. El entorno, además, es en sí mismo un espectáculo, y si continúas siguiendo el Guadalaviar río arriba encontrarás las cascadas de la sierra, el mayor reclamo natural de la localidad.