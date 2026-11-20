Cuando Carlos Sobera tenía tres años, en su casa de Barakaldo todavía se cocinaba con carbón. Era el comienzo de los años sesenta y, como él mismo ha contado, "se iba la luz cada dos por tres y había que cenar a la luz de las velas", y sus padres bajaban a la fuente del pueblo con baldes para llevar agua a casa. Barakaldo era entonces una ciudad obrera que crecía alrededor de Altos Hornos de Vizcaya, la gran siderúrgica de la margen izquierda de la ría, y en ella pasó su infancia antes de estudiar Derecho en Deusto.

La costa rocosa del golfo de Vizcaya. / Istock

Doce años después, nacía Jorge Fernández en Alicante, aunque su infancia tuvo poco de Mediterráneo. Se crio en Mondragón, en el valle del Deba, en Gipuzkoa, y allí empezó a jugar al baloncesto, el deporte que le llevó a la ACB antes de que la televisión se cruzara en su camino. A Sobera le llegó la fama con '50 por 15 ¿Quiere ser millonario?', y desde 2016 presenta 'First Dates' en Cuatro. Fernández está al frente de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3 desde 2006 y juntos, se han convertido en los dos grande referentes del entretenimiento televisivo español.

Lucía Alfonso González

Carlos Sobera y la Barakaldo de Altos Hornos

Antes de ponerse delante de una cámara, Carlos Javier Sobera Prado, nacido en Barakaldo en agosto de 1960, pasó muchos años en el teatro y en las aulas. En 1980 fundó un grupo de teatro en Bilbao, después impulsó el aula de teatro de la Universidad del País Vasco y durante una década dio clases de publicidad en esa misma universidad. En el 94 empezó a escribir guiones para Euskal Telebista, y cinco años después Telecinco le dio el concurso que le hizo popular en toda España.

La ciudad en la que creció debe buena parte de su historia a Altos Hornos de Vizcaya, la empresa que nació de la fusión de varias siderúrgicas de la ría y que durante buena parte del siglo XX dio trabajo a miles de vecinos, con escuelas, viviendas y un hospital propios para sus trabajadores. La fábrica se derribó en 1995, y de ella queda en pie el edificio Ilgner, que alojaba los motores eléctricos de los trenes de laminación y hoy, con su fachada de ladrillo rehabilitada, es un centro de empresas. En la vecina Sestao se conserva el Horno Alto número 1, y siguiendo la ría hacia el mar se llega al Puente Bizkaia, entre Portugalete y Getxo, Patrimonio de la Humanidad desde 2006. Dentro de Barakaldo, el puente medieval de Castrexana todavía cruza el río Cadagua, y donde antes había suelo industrial se abrió el Jardín Botánico Ramón Rubial, con más de 300 especies de árboles y arbustos.

Alto Horno nº1 Sestao / Wikicommons / Yandrak

Jorge Fernández y "la millor terreta del món"

Jorge Fernández Madinabeitia debutó en la ACB con el Saski Baskonia en la temporada 1997-98, pero una lesión de rodilla le retiró del baloncesto con 26 años. Se licenció en Educación Física en Vitoria, dio clases en un colegio de la ciudad y ganó el título de Míster España, y entró en el reparto de 'Los Serrano', la serie que le llevó a la televisión. "Estoy de casualidad en televisión, ya que soy licenciado en educación física", ha reconocido alguna vez.

"De Poniente a Levante, es sin duda Alicante la millor terra del món"

Plaza del Puerto de Alicante, España / Istock

Su ciudad natal, Alicante, tiene desde el siglo XIX un lema que los alicantinos siguen usando. La expresión venía de los vendedores ambulantes que pregonaban la terreta d'escurar, una arcilla muy abundante en la provincia que se usaba para fregar los cacharros de cocina, y en 1902 acabó dentro del himno de la ciudad. Desde lo alto del monte Benacantil, el castillo de Santa Bárbara domina la bahía, y a sus pies quedan el barrio de Santa Cruz, con sus casas blancas en la ladera, el paseo de la Explanada, con su mosaico de teselas ondulado, y la playa del Postiguet. Cada junio, las Hogueras de San Juan llenan las calles de monumentos que arden la noche del 24. Mucho antes de las fiestas y del himno, en 1841, el político oriolano Marino Roca de Togores ya lo dejaba escrito en una carta: "De Poniente a Levante, es sin duda Alicante la millor terra del món".