Chapka: Tu seguro de viaje ideal para la Working Holiday en Australia y Nueva Zelanda

¿Te gustaría pasar una temporada en Australia o Nueva Zelanda y viajar al mismo tiempo que trabajas en el país? Es una experiencia que todos los jóvenes deberían vivir en algún momento de su vida a través de la Working Holiday. Es un permiso de residencia que permite a los menores de 30 años (o 35 en algunos casos) vivir y trabajar en el país durante un máximo de un año.

La mayoría de países incluyen entre los requisitos un seguro para la Working Holiday y, en el caso de que no sea obligatorio, lo recomiendan para cubrir los gastos médicos —la sanidad es muy cara para los turistas en muchos países— y cualquier imprevisto que surja durante la estancia. El Cap Working Holiday de Chapka es el mejor seguro para la Working Holiday en Australia o Nueva Zelanda (y muchos más destinos), pues está diseñado al 100% para vivir esta experiencia.

¿Qué es una Working Holiday y qué saber antes de viajar a Australia o Nueva Zelanda?

¿Qué es una Working Holiday y qué saber antes de viajar a Australia o Nueva Zelanda? / Cortesía

La Working Holiday, también conocida como vacaciones y trabajo, es un programa de movilidad internacional para jóvenes de entre 18 y 30 años (algunos países lo amplían a 35). Un permiso temporal para vivir en ese país y poder trabajar legalmente mientras hacen turismo y conocen una cultura totalmente diferente.

Hay muchos países por el mundo que tienen programas de Working Holiday, pero Australia y Nueva Zelanda son dos de los destinos más demandados para vivir la experiencia. Los dos programas permiten una estancia en el país máxima de 12 meses para hacer turismo y trabajar. Por ejemplo, Australia no obliga a tener un seguro en vigor, pero sí que es un requisito en Nueva Zelanda a la hora de entrar al país. Sea como sea, es muy recomendable tener una buena cobertura en un seguro WHV para disfrutar al máximo de la experiencia.

¿Por qué contratar un seguro médico para españoles en Australia o Nueva Zelanda?

Tanto Australia como Nueva Zelanda tienen sistemas de salud mixtos (públicos y privados) que únicamente cubren a los ciudadanos locales y a los turistas con ciertas visas. De todas formas, no podrás acceder a una sanidad pública, de calidad y gratuita igual que harías en España, por lo que es imprescindible viajar con un seguro médico para españoles en Australia o Nueva Zelanda.

La prioridad es que tenga límites médicos altos para recibir asistencia médica u hospitalaria en caso de ser necesario, también con consultas de telemedicina y repatriación. Y una vez cubierto esto con Cap Working Holiday, también vienen bien las coberturas relacionadas con los retrasos en vuelos, el equipaje o un regreso anticipado por una causa justificada.

Cap Working Holiday de Chapka: cobertura para vivir la experiencia de tu vida

El programa Working Holiday tiene una duración estándar de 12 meses en la mayoría de destinos, aunque hay algunos países como Australia y Nueva Zelanda en los que es posible alargar la experiencia a dos o tres años en ciertos sectores. Por el contrario, hay otros lugares que limitan la estancia a solo 6 o 9 meses según el país de origen. También hay jóvenes que deciden vivir la experiencia solo durante varios meses.

Sea como sea, el seguro Cap Working Holiday de Chapka es la póliza internacional más completa para estancias a partir de 3 meses y hasta un máximo de 24 meses con una Working Holiday Visa. Es un seguro diseñado a medida con la protección que los jóvenes necesitan para hacer este tipo de viaje, pudiendo elegir entre la modalidad Basic y la completa (la diferencia de precio es pequeña y la póliza más completa amplía considerablemente las coberturas).

Estas son las principales coberturas de Chapka para un seguro de viaje a Nueva Zelanda con WHV o Australia:

Gastos médicos y hospitalarios: hasta 2 millones de euros en Australia y Nueva Zelanda (y los países que visites por turismo durante tu estancia).

en Australia y Nueva Zelanda (y los países que visites por turismo durante tu estancia). Repatriación y asistencia 24 horas.

Gastos médicos y hospitalarios urgentes hasta 50.000€ en caso de que se agrave una enfermedad preexistente .

. Hasta 3.000€ por robo, pérdida o daños en el equipaje (sin franquicias).

(sin franquicias). Otras incidencias durante el viaje (retraso, overbooking, pérdida de conexiones y regreso a casa, perder servicios por el retraso de un vuelo…) hasta un máximo de 800€.

(retraso, overbooking, pérdida de conexiones y regreso a casa, perder servicios por el retraso de un vuelo…) hasta un máximo de 800€. Hasta 150€ diarios durante un máximo de 10 días si no puedes volver a casa por una razón de fuerza mayor .

. Cubre también actividades y deportes de aventura, como surf, buceo o trekking sin coste extra.

Además, este seguro Working Holiday para Australia o Nueva Zelanda presta asistencia 24/7, con telemedicina a través de la aplicación para resolver cualquier duda médica. Cubre el regreso anticipado, el asesoramiento legal en el extranjero y la responsabilidad civil privada hasta un máximo de 60.000€.

¿El seguro Cap Working Holiday de Chapka es para mí?

El seguro Cap Working Holiday de Chapka lo pueden contratar personas que tengan su Working Holiday Visa, con una duración que comienza en 3 meses y se puede extender hasta los 24. Prácticamente todas las estancias de los jóvenes que se van a vivir esta experiencia encajan en este seguro de trabajo y viaje para Nueva Zelanda y Australia.

Pero si tienes dudas, este es el perfil de viajero que puede contratar Cap Working Holiday:

Ser titular de una Working Holiday Visa para Australia (visa subclass 416, 417, 462), Nueva Zelanda, Canadá, Japón o Corea del Sur o un visado International Co-op.

Residir en España.

No tener la nacionalidad del país al que te vas a ir de Working Holiday.

Contratarlo siempre antes de comenzar el viaje (si lo haces después, Chapka puede aplicar un periodo de carencia de 10 días).

Puedes contratarlo para las fechas de tu viaje, a partir de 3 meses, e ir renovando poco a poco si lo necesitas. El límite máximo de cobertura de esta póliza es de 24 meses.

¿Por qué elegir Chapka para una cobertura de seguro WHV?

¿Por qué elegir Chapka para una cobertura de seguro WHV? / Cortesía

Chapka es una compañía especializada en seguros de viaje desde 2002, con contratación online y asistencia en español las 24 horas. Esto ya es un punto a favor frente a otras aseguradoras, pues además sus pólizas se adaptan muy bien a las necesidades de la mayoría de viajes (ocio, trabajo, larga estancia, Working Holiday…).

Y esto es lo que deberías valorar para decantarte por su póliza Cap Working Holiday, pues hay muy pocas en el mercado diseñadas exclusivamente para vivir esta experiencia de vacaciones y trabajo:

Podrás contactar con tu seguro las 24 horas del día y recibir asistencia en tu idioma.

Límites médicos altos, adaptados a los sistemas locales de salud y a un continente como Oceanía.

Contratación online, flexible y con acceso a la app para consultar cualquier detalle de la póliza y solicitar asistencia. Aquí se incluye la telemedicina en español.

Las principales actividades de ocio están cubiertas, y lo vas a necesitar en Australia y Nueva Zelanda. Los dos países tienen playas espectaculares, rutas de senderismo, puedes hacer surf, buceo, trekking…

Antes de viajar, confirma los requisitos del seguro Working Holiday del país al que vayas a viajar y contrata con antelación el seguro Cap Working Holiday para estancias de hasta 24 meses. La ventaja de Chapka es que tienen un seguro que se adapta a la duración de tu viaje y a sus características, ¡y en este caso podrás trabajar y hacer turismo en Australia o Nueva Zelanda con absoluta tranquilidad!