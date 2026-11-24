La Garganta Divina es el nombre de una de las rutas más famosas de senderismo para hacer en España. Y no es otra que la mítica Ruta del Cares, uno de los recorridos de montaña más espectaculares de nuestro país. Discurre entre Asturias y León, atravesando el corazón del macizo de los Picos de Europa por un desfiladero de paredes calizas que llegan a elevarse cientos de metros sobre el río. Sobran las palabras.

Es una de las rutas más famosas y vertiginosas de senderismo / Istock

Y, como ya habréis podido imaginar, su fama no es exagerada: durante buena parte del camino se avanza por una estrecha senda excavada en la roca, con túneles, puentes, pasadizos y precipicios sobre el río Cares. A pesar de la climatología, diciembre puede ser un buen momento para adentrarse en esta aventura, eso sí, asegurándose previamente de las condiciones climatológicas, prestando especial atención al hielo, a las horas de luz y a posibles incidencias en el sendero.

Adriana Fernández

Paredes de roca de más de 2000 metros de desnivel

La garganta se abre paso entre los macizos Central y Occidental de los Picos de Europa, entre cumbres que superan los 2000 metros y con al cauce del río al fondo del abismo: es una sensación muy particular. Y aunque pueda parecer una senda natural convencional, de convencional no tiene nada.

Se trata de una ruta de 12 kilómetros (24 si se hace de ida y vuelta) que corresponden al trayecto de ida entre Poncebos y Caín. Buena parte de la ruta está tallada directamente en la roca caliza, con tramos estrechos, túneles excavados en la piedra y puentes que permiten salvar los cortes del desfiladero.

Su origen es una infraestructura industrial de principios de siglo XX / Istock

Y es que la Ruta del Cares no se construyó para que los excursionistas disfrutaran de las montañas, sino que nació de la necesidad de llevar agua hasta una central hidroeléctrica. Lo extraordinario es que una infraestructura industrial terminó convirtiéndose en uno de los grandes atractivos naturales y turísticos de España.

La historia de la Ruta del Cares

A principios del siglo XX, la empresa eléctrica Electra de Viesgo impulsó un proyecto para aprovechar el caudal del río Cares y transportar el agua desde Caín hasta la central de Poncebos, en Asturias. Las obras comenzaron en 1916 y finalizaron solo cinco años después, en 1921, a pesar de la magnitud del proyecto: para construir el canal fue necesario abrirse paso por uno de los terrenos más abruptos de los Picos de Europa. Los trabajadores tuvieron que perforar la roca, abrir túneles y construir infraestructuras en lugares prácticamente inaccesibles. El resultado es un canal con cerca de 9,5 kilómetros y más de 5 kilómetros de túneles excavados en la roca, según Turismo Asturias.

Uno de los puentes de hierro que cruzan el desfiladero / Istock

Los lugares más excepcionales de la ruta

Los puentes de Bolín y Los Rebecos están considerados como dos de los puntos más reconocibles del recorrido. Permiten cruzar el río y contemplar desde arriba la profundidad de la garganta en un tramo donde el paisaje cambia continuamente: unas veces el camino se abre hacia el río y otras queda prácticamente encajonado entre las paredes de roca.

Y luego está el desfiladero del Cares, resultado de millones de años de erosión fluvial sobre la roca caliza. El agua ha ido excavando un profundo corte entre los macizos montañosos, creando paredes verticales, oquedades y formaciones rocosas muy características.El resultado es uno de los paisajes de montaña más reconocibles de los Picos de Europa.