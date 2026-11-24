Lucía Alfonso González

Joaquín Sabina (77 años), sobre el rincón de la costa de Andalucía que guarda su refugio: "Es el único sitio donde no me siento un extranjero"

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Después de toda una vida sobre los escenarios, Joaquín Sabina cerró en 2025 su gira de despedida por América y Europa. A sus 77 años tiene claro dónde quiere pasar los años que vienen: en un pueblo de la Costa de la Luz que conoció por amigos y del que ya no se ha separado. Él mismo explicó que lo había elegido para envejecer y lo llamó su "puerto de llegada". No es difícil entender por qué. Es una villa de fuerte tradición pesquera, con playas de arena dorada que miran al Atlántico, un casco antiguo de calles blancas y espacios naturales donde se practican deportes al aire libre.

Su historia viene de lejos. Tiene un castillo del siglo XIII que mandó levantar Guzmán el Bueno y que fue residencia de los Ponce de León, uno de los grandes linajes de Andalucía. En sus playas aún resisten unas trampas de piedra para pescar cuyo origen se remonta a época romana, todo un ingenio de otro tiempo que hoy se puede contemplar a pie de arena. Y en la mesa, cocina gaditana de la buena: un pescado blanco horneado a la manera del pueblo, papas aliñás con aceite, vinagre y cebolla, y sepia guisada con patatas con todo el sabor del mar. ¿Sabes ya dónde está? Dale al play y descúbrelo.