En una entrevista con Michel Ferrer para el pódcast “Morir de éxito”, pudimos conocer historias desde primera mano como la de Jesús Sola, un pastor de ovejas de Tortuera, un pueblo de Guadalajara de apenas cien habitantes. Un ganadero que habla sin tabúes sobre la dificultad de un oficio que requiere dedicación durante todos los días del año y que la población rural está dificultando enormemente la supervivencia de la ganadería extensiva y pastoreo tradicional, “No podría trabajar en una oficina. Encerrado sin ver el horizonte me siento en la cárcel”.

Adriana Fernández

Para el ganadero, la despoblación es su mayor reto, “Los pueblos se están vaciando cada vez más. La gente joven no se queda y la gente mayor va falleciendo”. Y ya no solo en la ganadería, sino que es un problema que se ha ido extendiendo a muchos oficios, “En un pueblo no puede faltar quien cuide a ancianos, limpie casas, un electricista, un fontanero, un camarero, un policía. Hay carencia de todos estos oficios”. A pesar de las dificultades, asegura que es una profesión que te permite vivir bien, aunque sin grandes lujos: “Tampoco es que te hagas rico”.

Provincia de Guadalajara, España / Istock / Miguel Habano

El día a día del ganadero Jesús Sola

A diferencia de las personas que viven en las ciudades y su rutina está marcada por el reloj, la de José la pauta la propia naturaleza, una rutina elegida por él y que no cambiaría por nada del mundo, “El ganado no tiene reloj. Trabajas un poco con el sol, desde que sale hasta que se pone. Así funcionamos: no llevamos ni reloj”. Al tratarse de una rutina exigente y sin descanso, son cada vez menos jóvenes los que se dedican a este tipo de sectores, haciendo que el relevo generacional sea demasiado complicado, "La gente joven no quiere este trabajo porque es de lunes a domingo”.

Además, son muchas las personas que definen este tipo de rutinas como llenas de soledad, pero para Jesús es todo lo contrario: considera que la soledad no es mala, en exceso todo lo es, sino que te ayuda a sacar tu mejor versión. “A veces la soledad es buena. En exceso no, porque te vuelves un poco loco, pero de vez en cuando hace falta para encontrarse a uno mismo”.

Tortuera en Guadalajara / Ayuntamiento de Tortuera

Un paseo por el pueblo de Tortuera

Dar un paseo por este pueblo de Guadalajara es lo mismo que retroceder en el tiempo, el casco urbano sigue conservando varias casas-palacio de arquitectura tradicional molinesa que te muestran el pasado señorial del pueblo. Entre las más importantes destacan: la Casona de Romero de Amaya, la Casona de los Moreno y la Casona López Hidalgo de la Vega. Muy cerca está la Iglesia de San Pedro Apóstol y ermitas, un templo del siglo XVI y acompañada por la Ermita de la Virgen de los Remedios y la Ermita de San Nicolás.

Iglesia de San Pedro Apóstol. / Ayuntamiento de Tortuera

Y por último, no podrás irte del pueblo sin visitar sus famosos paitones, pilares devocionales situados en las antiguas entradas y cruces de caminos para proteger a los viajeros. Hoy en día se conservan cuatro: el Pairón de las Ánimas, una cruz de calvario catalogada como Bien de Interés Cultural, el de la Virgen del Pilar y el de San Simón y Judas, entre otros.